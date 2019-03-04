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VKMusic 4.81.3
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4.66 из 5, всего оценок - 2086
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- Рейтинг программы - 4.66 из 5
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VKMusic - мощная программа, которая позволяет найти и скачать музыку и видео файлы в максимальном качестве с таких популярных ресурсов, как: социальная сеть В Контакте, RuTube, YouTube, Vimeo и Mail.ru, а также DepositFiles, RapidShare, Uploading.Com. Также поддерживается загрузка видео с сайтов video.google.com, smotri.com, 1tv.ru, a1tv.ru, video.bigmir.net, games-tv.ru, corbina.tv, video.eurosport.ru, intv.ru и tnt-tv.ru.
Кроме этого, программа содержит постоянно пополняющийся каталог мультфильмов, содержащий свыше 3000 советских мультфильмов в avi и flv качестве, а также более 400 зарубежных мультипликационных сериалов.
Удобный онлайн-плеер музыки, с поддержкой скробблинга и скинов. Предзагрузка топ-чартов и эфиров более 50 радиостанций позволит вам всегда быть в курсе музыкальных новинок.
Что примечательно, VKMusic имеет режим работы, позволяющий пропустить авторизацию на Vkontakte.Ru.
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|Что нового в VKMusic 4.81.3?
Добавлено:
- Поддержка скачивания плейлистов YouTube
- Скачивание фото и видео по ссылкам Instagram
- Скачивание музыки по ссылкам с SoundCloud
Исправления:
- При добавлении на скачивание нескольких файлов из поиска, файлы добавляются в прямом порядке
- Убран скробблинг из настроек
Улучшения:
- Переделаны результаты поиска видео
- Улучшенный автовыбор качества видео (выбор жалаемого разрешения, формат mp4/mkv, HDR, 30/60fps)
- Расширено количество поддерживаемых сайтов с видео (при скачивании видео с vk.com и по ссылкам)
- Обработка музыкальных плейлистов vk
- Улучшено скачивание при нестабильное соединение с интернетом
- Авторизация vk.com теперь не требуется для публичных видео
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Отзывы о программе VKMusic
Ольга про VKMusic 4.81.3 [16-01-2019]
Скачала программу, на первый раз порадовалась скачала, что нужно. Но на следующий день задолбалась входить. Потратила полдня и толку 0. Что делать?
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Крит в ответ Ольга про VKMusic 4.81.3 [17-01-2019]
Получается рано радовалась :)
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Знаток про VKMusic 4.81.3 [04-01-2019]
>>VKMusic имеет режим работы, позволяющий пропустить авторизацию на Vkontakte.Ru
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Vladimir Vladimir про VKMusic 4.81.3 [21-12-2018]
VKMusic 4.81.3-скачал,запустил.Загрузка через VPN с Ю.Т.Работаю:Wind 7 v.71.., в Гугл Хроме.К сожалению закачать видео (свежее) не получается.В чём и где проблема? Благодарю.
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yeppo про VKMusic 4.77.1 [11-10-2018]
Скачала пару часов назад. Вначале програма понравилась. Скачала из альбома штук 5-6 видео, потом одно видео она не могла скачать (было написано что-то вроде Fixed и какая-то Error... Timedв строке видео), в задачах было еще много видео, но качать программа не стала, хотя нажимала Загрузка. Я перезагрузила программу, она спросила надо ли недогруженные файлы загружать, сказала да, скачала еще штук 5, в том числе и то у которого была ошибка в первый раз, а потом вылезло сообщение, что ошибка (не запомнила что было написано что-то со словом Exepted или что-то такое) Я попыталась переключиться на программу, она звисла,я попыталась нажать на иконке через контекстное меню Закрыть. И тут как начали по диагонали какие-то уведомления наслаиваться, все по ошибке с vkmusic. Прочитать конкретнее не успела. Компьютер завис, а потом выключился! Безобразие какое-то. Так что программу снесла. Не советую ее.
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Юрий про VKMusic 4.77.1 [13-03-2018]
Скачал. Установил. Работает - ОК. Для информации - 4,5 Гига качала минут 10-15.Недостаток - не сохраняются адреса, с которых качал. При следующем запуске проги адреса надо вводить по-новой.
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