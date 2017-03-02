Оцените программу!

4.56 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.56 из 5

1

2

3

4

5 AIM - интернет пейджер, который может отправлять сообщения через Wi-Fi, EDGE, 3G сети. Может работать с протоколами сетей ICQ, MobileMe, IM ... Может уведомлять смс сообщением на ваш сотовый о приходе нового сообщения на ваш интернет пейджер. Обладает всеми основными возможностями интернет пейджера. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app