AIM для iOS

AIM 7.3.3 для iPhone, iPad, iPod

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Описание AIM 7.3.3 для iPhone, iPad, iPodОписание   Скачать AIM 7.3.3 для iPhone, iPad, iPodСКАЧАТЬ (31.8 Мб) Скриншоты AIM 7.3.3 для iPhone, iPad, iPodСкриншоты (6)   Статистика AIM 7.3.3 для iPhone, iPad, iPodСтатистика   Отзывы о AIM 7.3.3 для iPhone, iPad, iPodОтзывы (3)  
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4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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AIM - интернет пейджер, который может отправлять сообщения через Wi-Fi, EDGE, 3G сети. Может работать с протоколами сетей ICQ, MobileMe, IM ... Может уведомлять смс сообщением на ваш сотовый о приходе нового сообщения на ваш интернет пейджер. Обладает всеми основными возможностями интернет пейджера.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты AIM:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 3.x, iOS 4.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 842
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - SMS, MMS, EMS... - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе AIM

ангел про AIM 5.1.3 для iPhone, iPad, iPod [13-11-2013]

пожалуйста подскажите мне, как тут этой программой пользоватся ?
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ангел про AIM 5.1.3 для iPhone, iPad, iPod [13-11-2013]

спасибо
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www.megobest.ru про AIM 5.0.4 для iPhone, iPad, iPod [21-02-2012]

Хороша программка :)
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