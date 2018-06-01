Radio Master для Windows

Radio Master 1.9

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Описание Radio Master 1.9Описание   Скачать Radio Master 1.9СКАЧАТЬ (1,81 Мб) Скриншоты Radio Master 1.9Скриншоты (7)   Статистика Radio Master 1.9Статистика   Отзывы о Radio Master 1.9Отзывы (24)  
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4.17 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Radio Master - программа для прослушивания и записи радио и ТВ каналов. Доступно большое количество радиостанций (более 2300), в том числе и русских (более 900). Включает более 220 тв каналов (70 - русских). Записывает радио в форматах: mp3, ogg, wav. Позволяет сохранять названия треков с разными опциями, добавляя дату, номер и т.д. Радио-станции можно добавлять в закладки, для быстрого перехода. Программа ведет историю проигрываемых станций и сохраняет 10 последних.

Основные опции:

  • прослушивание и запись радио (более 2300 станций, более 900 - русские)
  • просмотр и запись тв каналов (более 220 каналов, 70 - русские)
  • запись радио в mp3, ogg, wav
  • запись видео в avi, asf, wmv
  • добавление станции в закладки
  • история (10 последних станций)
  • регулировка баланса
  • визуализатор спектра
  • поддержка скинов
Что нового в Radio Master 1.9?
  • удалены неактивные радиостанции
Скриншоты Radio Master:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Итальянский
Закачек (сегодня/всего)0 / 31 319
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
 Программа Radio Master отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Radio Master

Евген про Radio Master 1.82 [01-07-2014]

Всё работает,прога не эталон,но всё же.
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Олег про Radio Master 1.8 [20-03-2012]

как для бесплатного, то пойдёт. хотя много ошибок
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Андрей про Radio Master 1.8 [12-02-2012]

Home Premium 7 официал - веб камеры пошли все ок - на радио тупо виснет - сама без рекламы вроде прикольная - жаль что не пошла - буду др искать..
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FreeAngel про Radio Master 1.8 [06-02-2012]

Работает норм, а вот каналов ТВ маловато =(
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Олег про Radio Master 1.7 [17-10-2011]

Куча окон с ошибками
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