Radio Master 1.9
Оцените программу! 4.17 из 5, всего оценок - 36
Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Radio Master - программа для прослушивания и записи радио и ТВ каналов. Доступно большое количество радиостанций (более 2300), в том числе и русских (более 900). Включает более 220 тв каналов (70 - русских). Записывает радио в форматах: mp3, ogg, wav. Позволяет сохранять названия треков с разными опциями, добавляя дату, номер и т.д. Радио-станции можно добавлять в закладки, для быстрого перехода. Программа ведет историю проигрываемых станций и сохраняет 10 последних.
Основные опции:
прослушивание и запись радио (более 2300 станций, более 900 - русские)
просмотр и запись тв каналов (более 220 каналов, 70 - русские)
запись радио в mp3, ogg, wav
запись видео в avi, asf, wmv
добавление станции в закладки
история (10 последних станций)
регулировка баланса
визуализатор спектра
поддержка скинов
Что нового в Radio Master 1.9?
удалены неактивные радиостанции
Скриншоты Radio Master:
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Отзывы о программе Radio Master
Евген
про Radio Master 1.82 [01-07-2014]
Всё работает,прога не эталон,но всё же.
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Олег
про Radio Master 1.8 [20-03-2012]
как для бесплатного, то пойдёт. хотя много ошибок
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Андрей
про Radio Master 1.8 [12-02-2012]
Home Premium 7 официал - веб камеры пошли все ок - на радио тупо виснет - сама без рекламы вроде прикольная - жаль что не пошла - буду др искать..
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FreeAngel
про Radio Master 1.8 [06-02-2012]
Работает норм, а вот каналов ТВ маловато =(
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Олег
про Radio Master 1.7 [17-10-2011]
Куча окон с ошибками
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