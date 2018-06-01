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4.17 из 5, всего оценок - 36 Рейтинг программы - 4.17 из 5

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5 Radio Master - программа для прослушивания и записи радио и ТВ каналов. Доступно большое количество радиостанций (более 2300), в том числе и русских (более 900). Включает более 220 тв каналов (70 - русских). Записывает радио в форматах: mp3, ogg, wav. Позволяет сохранять названия треков с разными опциями, добавляя дату, номер и т.д. Радио-станции можно добавлять в закладки, для быстрого перехода. Программа ведет историю проигрываемых станций и сохраняет 10 последних.



Основные опции: прослушивание и запись радио (более 2300 станций, более 900 - русские)

просмотр и запись тв каналов (более 220 каналов, 70 - русские)

запись радио в mp3, ogg, wav

запись видео в avi, asf, wmv

добавление станции в закладки

история (10 последних станций)

регулировка баланса

визуализатор спектра

поддержка скинов Что нового в Radio Master 1.9?

удалены неактивные радиостанции