ACE Stream для Windows
|Оценка:
|3.70/5 голосов - 266
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ACE Stream
|Категории:
|Потоковое видео - Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|31 / 421 780 | Статистика
|Размер:
|176.54 Мб
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ACE Stream - уникальная в своем роде мультимедийная платформа, использующая в своей основе технологию P2P (на базе протокола BitTorrent), которая позволяет пользователю воспроизводить в режиме реального времени мультимедийный контент на любых сайтах, содержащих торрент-ссылки, без необходимости установки P2P-клиента и скачивания самих торрент-файлов, осуществлять в формате FullHD прямые Интернет-трансляции, проигрывать видеоролики на популярных видеохостингах (например YouTube) и многое другое.
Ключевые особенности:
- Наличие менеджера мультимедийных потоков.
- Наличие клиентской и серверной части.
- Наличие плагина Ace Stream P2P Multimedia Plug-in для веб-браузеров, являющегося неплохой альтернативой Flash-плееру.
- Встроенный ACE Player HD - усовершенствованная версия мультимедийного плеера VLC, с поддержкой протокола BitTorrent.
- Воспроизведение в режиме реального времени мультимедийного контента, по протоколу BitTorrent.
- Поддержка файлов .torrent, .acestream, .tstream, а также URI-схем.
- Интегрированный TS Magic Player – дополнительное расширение для браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera
- Создание и просмотр прямых трансляций, через P2P-сети.
- Возможность ускорения HTTP потока.
- Возможность публикации http- и acestream-ссылок или идентификаторов контента, а также обмен ими с друзьями.
- Создание персональных каналов с прямыми трансляциями в P2P-сети.
- Установка режима приватности для публикуемого контента (частный, для круга семьи, конфиденциальный, группа, публичный или бизнес).
- Защита от несанкционированного просмотра и распространения аудио/видео файлов и прямых трансляций.
- Использование нового протокола HTTP2P, а также поддержка HTTP-сидинга и многое другое.
- Улучшена стабильность программы
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Отзывы о программе ACE Stream
Олег про ACE Stream 3.1.32 [08-12-2021]
Одну рекламу показывает. Крутит одну за другой. А поток не показывает.
11 | 17 | Ответить
Иван про ACE Stream 3.1.32 [21-02-2020]
Ace Stream открывает что угодно и что попало, только не работает на Торрент ТВ. При имеющемся и очень удобном КМ плеере, Ace Stream лезет и открывает сохраненные видеофайлы на компе. Но не работает там, где нужно (см. выше).
9 | 11 | Ответить
KreziBug в ответ Иван про ACE Stream 3.1.32 [05-01-2022]
Иван: Новый сайт Торрент ТВ НЕ РАБОТАЕТ (пока )не с новыми (3.32) не с старыми (3.16...3.25) версиями приложения Acе Stream
PS В новых версиях Acе Stream не работает Magic Player и ассоциации с протоколом magnet:url
9 | 8 | Ответить
Viktor про ACE Stream 3.1.32 [15-02-2019]
У меня одного с версии 3.1.28 трансляции стали буферить?
18 | 19 | Ответить
Александр Михайлович про ACE Stream 3.1.32 [08-11-2018]
Приобрёл телеприставку X96 Hеполучается зарегистрироваться.Ввожу аккаунт гугл,а
в ответ не верный пароль.Пытался сменить пароль,В разделе дата рождения нет моего месяца "декабрь" Похоже на ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ.
13 | 12 | Ответить
Stanmaer про ACE Stream 3.1.32 [28-10-2018]
Новые версии работают плохо. Поставил 3.0.2 на win10 и всё стало отлично.
12 | 19 | Ответить