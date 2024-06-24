Отзывы о программе ACE Stream

Олег Одну рекламу показывает. Крутит одну за другой. А поток не показывает.

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Иван Ace Stream открывает что угодно и что попало, только не работает на Торрент ТВ. При имеющемся и очень удобном КМ плеере, Ace Stream лезет и открывает сохраненные видеофайлы на компе. Но не работает там, где нужно (см. выше).

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KreziBug Иван Иван: Новый сайт Торрент ТВ НЕ РАБОТАЕТ (пока )не с новыми (3.32) не с старыми (3.16...3.25) версиями приложения Acе Stream

PS В новых версиях Acе Stream не работает Magic Player и ассоциации с протоколом magnet:url

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Viktor У меня одного с версии 3.1.28 трансляции стали буферить?

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Александр Михайлович Приобрёл телеприставку X96 Hеполучается зарегистрироваться.Ввожу аккаунт гугл,а

в ответ не верный пароль.Пытался сменить пароль,В разделе дата рождения нет моего месяца "декабрь" Похоже на ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ.

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