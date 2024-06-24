ACE Stream для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.70/5 голосов - 266
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Потоковое видео - Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):31 / 421 780 | Статистика
Размер:176.54 Мб
СКАЧАТЬ
ACE Stream скриншот № 1
ACE Stream скриншот № 2
ACE Stream скриншот № 3
ACE Stream скриншот № 4

ACE Stream - уникальная в своем роде мультимедийная платформа, использующая в своей основе технологию P2P (на базе протокола BitTorrent), которая позволяет пользователю воспроизводить в режиме реального времени мультимедийный контент на любых сайтах, содержащих торрент-ссылки, без необходимости установки P2P-клиента и скачивания самих торрент-файлов, осуществлять в формате FullHD прямые Интернет-трансляции, проигрывать видеоролики на популярных видеохостингах (например YouTube) и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Наличие менеджера мультимедийных потоков.
  • Наличие клиентской и серверной части.
  • Наличие плагина Ace Stream P2P Multimedia Plug-in для веб-браузеров, являющегося неплохой альтернативой Flash-плееру.
  • Встроенный ACE Player HD - усовершенствованная версия мультимедийного плеера VLC, с поддержкой протокола BitTorrent.
  • Воспроизведение в режиме реального времени мультимедийного контента, по протоколу BitTorrent.
  • Поддержка файлов .torrent, .acestream, .tstream, а также URI-схем.
  • Интегрированный TS Magic Player – дополнительное расширение для браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera
  • Создание и просмотр прямых трансляций, через P2P-сети.
  • Возможность ускорения HTTP потока.
  • Возможность публикации http- и acestream-ссылок или идентификаторов контента, а также обмен ими с друзьями.
  • Создание персональных каналов с прямыми трансляциями в P2P-сети.
  • Установка режима приватности для публикуемого контента (частный, для круга семьи, конфиденциальный, группа, публичный или бизнес).
  • Защита от несанкционированного просмотра и распространения аудио/видео файлов и прямых трансляций.
  • Использование нового протокола HTTP2P, а также поддержка HTTP-сидинга и многое другое.
Что нового в ACE Stream 3.2.6?
  • Улучшена стабильность программы
ТОП-сегодня раздела "Потоковое видео"
 

скачать OBS StudioOBS Studio 30.1.2

OBS Студия - приложение для стримов на Twitch, Youtube, а также записи игр, видео с экрана, веб-камер,...

скачать ACE StreamACE Stream 3.1.74

ACE Stream - мультимедийная платформа на основе технологии P2P, которая позволяет в режиме...

скачать SopCastSopCast 4.2.0

SopCast - популярная бесплатная программа для просмотра онлайн видеотрансляций (фильмы,...

скачать ProgDVBProgDVB 7.60.9

ProgDVB - бесплатное приложение, предоставляющее пользователю доступ к огромному количеству...

скачать NVIDIA BroadcastNVIDIA Broadcast 1.4.0.29

Приложение, которое позволяет улучшить качество видео во время видеозвонков и в...

скачать Домашний медиа-серверДомашний медиа-сервер 6.03

Домашний медиа-сервер (UPnP) - программа, предоставляющая медиа-ресурсы (фотографии, аудио и...

Отзывы о программе ACE Stream

Олег про ACE Stream 3.1.32 [08-12-2021]

Одну рекламу показывает. Крутит одну за другой. А поток не показывает.
11 | 17 | Ответить

Иван про ACE Stream 3.1.32 [21-02-2020]

Ace Stream открывает что угодно и что попало, только не работает на Торрент ТВ. При имеющемся и очень удобном КМ плеере, Ace Stream лезет и открывает сохраненные видеофайлы на компе. Но не работает там, где нужно (см. выше).
9 | 11 | Ответить

KreziBug в ответ Иван про ACE Stream 3.1.32 [05-01-2022]

Иван: Новый сайт Торрент ТВ НЕ РАБОТАЕТ (пока )не с новыми (3.32) не с старыми (3.16...3.25) версиями приложения Acе Stream
PS В новых версиях Acе Stream не работает Magic Player и ассоциации с протоколом magnet:url
9 | 8 | Ответить

Viktor про ACE Stream 3.1.32 [15-02-2019]

У меня одного с версии 3.1.28 трансляции стали буферить?
18 | 19 | Ответить

Александр Михайлович про ACE Stream 3.1.32 [08-11-2018]

Приобрёл телеприставку X96 Hеполучается зарегистрироваться.Ввожу аккаунт гугл,а
в ответ не верный пароль.Пытался сменить пароль,В разделе дата рождения нет моего месяца "декабрь" Похоже на ВЕЖЛИВЫЙ ОТКАЗ.
13 | 12 | Ответить

Stanmaer про ACE Stream 3.1.32 [28-10-2018]

Новые версии работают плохо. Поставил 3.0.2 на win10 и всё стало отлично.
12 | 19 | Ответить

Читать все отзывы (28) / Добавить отзыв