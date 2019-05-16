Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр. Теперь, если вы захотите насладиться любимой телепередачей или спортивной трансляцией, то необязательно иметь телевизор и спутниковую антенну - достаточно иметь доступ в интернет и эту программу. Удобно, что вы можете смотреть как онлайн вещание какого-либо канала, так и получить доступ к определенной передаче в режиме записи, т.е. если вы, например, пропустили финал футбольного турнира, то у вас есть возможность посмотреть матч в любое удобное время.

Все доступные категории вынесены на левую панель приложения: фильмы, сериалы, игры, телепередачи, ТВ-каналы, музыка, радио, спорт. Кроме этого, есть поисковая строка, несколько фильтров (жанр, рейтинг, страна и др.), что облегчает поиск нужного ресурса. Кстати, все имеющиеся файлы можно скачать на свой ПК, так что даже если не будет доступа в сеть, вы все равно сможете смотреть фильмы или играть в игры.

Каталог Zona постоянно обновляется, поэтому тут вы найдете как классику всех жанров, так и самые свежие и горячие новинки.

Основные возможности программы: