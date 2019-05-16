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Zona 2.0.3.3
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|Оцените программу!
4.63 из 5, всего оценок - 62
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- Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Zona - это целый портал для просмотра телевидения, фильмов, сериалов, прослушивания радио и скачивания игр. Теперь, если вы захотите насладиться любимой телепередачей или спортивной трансляцией, то необязательно иметь телевизор и спутниковую антенну - достаточно иметь доступ в интернет и эту программу. Удобно, что вы можете смотреть как онлайн вещание какого-либо канала, так и получить доступ к определенной передаче в режиме записи, т.е. если вы, например, пропустили финал футбольного турнира, то у вас есть возможность посмотреть матч в любое удобное время.
Все доступные категории вынесены на левую панель приложения: фильмы, сериалы, игры, телепередачи, ТВ-каналы, музыка, радио, спорт. Кроме этого, есть поисковая строка, несколько фильтров (жанр, рейтинг, страна и др.), что облегчает поиск нужного ресурса. Кстати, все имеющиеся файлы можно скачать на свой ПК, так что даже если не будет доступа в сеть, вы все равно сможете смотреть фильмы или играть в игры.
Каталог Zona постоянно обновляется, поэтому тут вы найдете как классику всех жанров, так и самые свежие и горячие новинки.
Основные возможности программы:
- удобный поиск фильмов и сериалов с подборкой по вкусам,
- онлайн просмотр и прослушивание телевидения и радио,
- прослушивание музыки из социальной сети Вконтакте,
- уведомления о выходе новых серий сериалов и фильмов,
- описание фильмов и дополнительная интересная информация о них и др.
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|Что нового в Zona 2.0.3.3?
- Новые каталоги
- Исправление ошибок
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Отзывы о программе Zona
Leona Leo youtube-com-blo про Zona 2.0.2.5 [07-02-2019]
Программы, как Zona,так и старые версии Media-Get - уже давно в антивирусных базах, даже GooglePlay Защита.
Они, классифицированы как шпионское программное обеспечение, словно бэкдор ведут себя!
Через МТС, самый дорогой оплаченный тариф, известный своей максимальной скоростью интернета, программа не показывает, ни один канал, сериалы тоже бесполезно. Только картинки на экране, но если на них нажать,то ничего не происходит на чёрной части экрана! В гугл плей маркете приложение даже нисколько не просуществовало и нужно только если чего-либо нигде не скачать.
Подробнее https://www.mywot.com/en/scorecard/zona.ru
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RetR0 про Zona 2.0.2.2 [29-09-2018]
скачивать с сайта разраба или софтпортала что лучше
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Alemox про Zona 2.0.2.2 [23-07-2018]
Вирусню интересно удалили из неё или так и сидит 5 лет там.
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вася про Zona 2.0.2.0 [04-07-2018]
ребята ищите старые версии на официальном сайте.Без Азино и рекламы.Затрахало АЗИНО-777!!
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Александр про Zona 2.0.2.0 [16-06-2018]
Устанавливает Java 8 которые говорят уязвимая.Это нормально?
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