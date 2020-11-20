PCRADIO - удобный плеер для прослушивания радио онлайн, в котором доступны все популярные радиостанции разнообразных музыкальных жанров, поджанров и из различных стран мира.

Кроме этого имеется возможность слушать песни выбранных исполнителей, присутствует функция записи радиоэфира с разделением на треки, встроенный эквалайзер, таймер и будильник. Во время запуска программа самостоятельно подключается к серверу радио и получает необходимые обновления. Все каналы в плейлисте автоматически обновляются и добавляются новые самостоятельно после обновления данных о каналах на сайте.

Ключевые особенности PCRADIO: