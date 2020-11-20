PCRADIO для Windows

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PCRADIO 6.0.2Описание
Отзывы о PCRADIO 6.0.2Отзывы
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PCRADIO - удобный плеер для прослушивания радио онлайн, в котором доступны все популярные радиостанции разнообразных музыкальных жанров, поджанров и из различных стран мира.

Кроме этого имеется возможность слушать песни выбранных исполнителей, присутствует функция записи радиоэфира с разделением на треки, встроенный эквалайзер, таймер и будильник. Во время запуска программа самостоятельно подключается к серверу радио и получает необходимые обновления. Все каналы в плейлисте автоматически обновляются и добавляются новые самостоятельно после обновления данных о каналах на сайте.

Ключевые особенности PCRADIO:

  • Функция записи радиоэфира с разделением на треки.
  • Все радиостанции можно сортировать по музыкальным жанрам, поджанрам и странам.
  • Любимое интернет радио можно заносить в список избранных.
  • Встроенный эквалайзер с различными пресетами.
  • Наличие таймера и будильника.
  • Все каналы в плейлисте автоматически обновляются.
  • Прослушивание на низкой скорости соединения интернет с сохранением высочайшего качества и низким потреблением трафика.
  • Возможность настройки внешнего вида.
  • Поддержка прокси.
PCRADIO скриншот № 1
PCRADIO скриншот № 2
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PCRADIO скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - Радио, TV плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,86 Мб
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Отзывы о программе PCRADIO

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