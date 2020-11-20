PCRADIO для Windows
5.00 из 5, всего оценок - 1
PCRADIO - удобный плеер для прослушивания радио онлайн, в котором доступны все популярные радиостанции разнообразных музыкальных жанров, поджанров и из различных стран мира.
Кроме этого имеется возможность слушать песни выбранных исполнителей, присутствует функция записи радиоэфира с разделением на треки, встроенный эквалайзер, таймер и будильник. Во время запуска программа самостоятельно подключается к серверу радио и получает необходимые обновления. Все каналы в плейлисте автоматически обновляются и добавляются новые самостоятельно после обновления данных о каналах на сайте.
Ключевые особенности PCRADIO:
- Функция записи радиоэфира с разделением на треки.
- Все радиостанции можно сортировать по музыкальным жанрам, поджанрам и странам.
- Любимое интернет радио можно заносить в список избранных.
- Встроенный эквалайзер с различными пресетами.
- Наличие таймера и будильника.
- Все каналы в плейлисте автоматически обновляются.
- Прослушивание на низкой скорости соединения интернет с сохранением высочайшего качества и низким потреблением трафика.
- Возможность настройки внешнего вида.
- Поддержка прокси.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PCRADIO
|Категории:
|Плееры - Радио, TV плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23,86 Мб
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