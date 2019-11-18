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IP-TV Player 49.5
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4.19 из 5, всего оценок - 809
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- Рейтинг программы - 4.19 из 5
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IP-TV Player - программа для удобного просмотра IP-телевидения.
Возможности программы:
- просмотр открытых (незашифрованных) потоков http, udp-multicast и т.д. (частичная поддержка ТВ-тюнеров через WDM-драйвер)
- отдельные настройки для каналов
- возможность записи потока в файл
- OSD (информационное окно внизу видео-окна) - громкость и название канала, индикатор записи
- список каналов в видео-окне
- управление видео с клавиатуры (клавиши смотрите в краткой справке в самой программе)
- поддержка телепрограммы в формате JTV (автоматическая загрузка, распаковка, сопоставление, возможность экспорта в HTML)
- планировщик записи/просмотра
- фоновая запись любого количества каналов (естественно ваш провайдер может ограничивать кол-во одновременно просматриваемых каналов)
Услугу IPTV предоставляет вам ВАШ ПРОВАЙДЕР, т.е. та компания, которая проводила вам в квартиру сетевой кабель (Ethernet) или устанавливала ADSL-модем. Если ваш провайдер не предоставляет такую услугу, то удалите IP-TV Player, он вам не нужен.
IP-TV Player рекомендуется пользователям как более удобная оболочка на замену VideoLAN VLC, а также рекомендуется провайдерам как готовое решение для пользователей - установка и автоматическая настройка в несколько щелчков.
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|Что нового в IP-TV Player 49.5?
- исправления в парсере телепрограммы, изменение подписи
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Отзывы о программе IP-TV Player
Олег про IP-TV Player 49.4 [18-11-2019]
Программа действительно хорошая, смотрю ТВ на ПК.Хороша не только качеством ТВ каналов, но и ограниченным числом этих каналов. Не понимаю людей, которым нужно 500 и более каналов. Я перепробовал массу таких приложений и пришёл к выводу, что 40 каналов это самый оптимум. Здесь зрителю невозможно затеряться в этом изобилии каналов,а разработчикам есть возможность следить за качеством этих каналов. И, напоследок, вопрос: как смотреть это IP-TV на смарт андроид приставке?
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анатолий про IP-TV Player 49.4 [29-01-2019]
привет!
версии 49.3 работал прекрасно....
даже очень прекрасно.
чёто наклацал и пишет плеер не коректно установлен на комп.
сейчас обновился 49.4 и немогу добавить плейлиста.
в настройках поставить галочку "все настройки" вибивает "плеер не коректно установлен на комп."
перезагрузка не погает.
подскажите плиз где сбака зарита.....
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Пчела про IP-TV Player 49.4 [17-01-2019]
я не доволен ОЧЕНЬ МАЛО КАНАЛОВ У МЕНЯ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ БОЛЬШЕ А ТАК ХОРОШО
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sma27 про IP-TV Player 49.1 [08-10-2018]
Вышла новая версия, обновите пожалуйста
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Анатолий про IP-TV Player 49.1 [06-02-2018]
Ребята, когда купил тв, samsung ue43m5500 тоже задался вопросом с iptv. После обзора всех статей и чтения кучи инструкций/советов пришёл к следующей связке, чего и вам советую. В смарт тв маркете устанавливаете офф. приложение ottplayer. Далее регистрируетесь здесь https://edem.tv/welcome/register/7844ecda828da612 и получаете за скромную плату 1$ за 30 дней плейлист. Ссылку на плейлист вставляете в ottplayer и наслаждаетесь телевидением. На данный момент там 400 каналов на любой вкус, из которых 60-70 в fullhd качестве. Хватит искать бесплатный сыр... 1 доллар в месяц, это копейки. Не парьте себе мозги! Всем удачного просмотра!
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Alexander в ответ Анатолий про IP-TV Player 49.1 [09-05-2018]
Толясик, Фуфло прогнал по поводу OTTPlaer,после регистрации бабки слетают,а "Пользователь Не Опознан"устойчиво остается.Полное Говно...
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