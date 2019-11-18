Услугу IPTV предоставляет вам ВАШ ПРОВАЙДЕР, т.е. та компания, которая проводила вам в квартиру сетевой кабель (Ethernet) или устанавливала ADSL-модем. Если ваш провайдер не предоставляет такую услугу, то удалите IP-TV Player, он вам не нужен. IP-TV Player рекомендуется пользователям как более удобная оболочка на замену VideoLAN VLC, а также рекомендуется провайдерам как готовое решение для пользователей - установка и автоматическая настройка в несколько щелчков.

ComboPlayer - бесплатная программа с простым и удобным интерфейсом, которая без труда сможет заменить телевизор. Теперь вы сможете смотреть любимые ТВ передачи, не