Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для лечения зараженного компьютера от вирусов, троянских и шпионских программ, а также от любого другого вредоносного ПО. В своей работе антивирус использует эффективные алгоритмы обнаружения вредоносных программ из арсенала Антивирус Касперского и AVZ.
Помогает обнаружить Adware и Riskware программы, выдает уведомление об устаревших базах данных. Перед лечением или удалением создает резервную копию файлов.
Основные особенности и функции программы:
Установка на зараженный компьютер (в том числе - в Безопасном Режиме Windows).
Единственный тип сканирования - нет необходимости выбирать, какой тип сканирования подойдет лучше.
Комплексная проверка и лечение: поиск вредоносных программ по базам сигнатур, эвристический анализатор.
Сбор информации о системе и интерактивное создание скриптов лечения.
Автоматическое и ручное лечение компьютера от вирусов, троянских программ и червей, шпионского (spyware) и рекламного (adware) ПО, от всех видов руткитов.
Защита от удаления системных файлов.
Возможность запуска программы со съемного и сетевого диска.
Для удаления программы достаточно закрыть главное окно, при этом автоматически удаляются все следы присутствия программы в системе.
Запуск с использованием командной строки.
Обратите внимание на то, что Kaspersky Virus Removal Tool не предоставляет защиту в реальном режиме времени. В программу не входит модуль автоматического обновления вирусных баз, из-за чего для новой проверки компьютера нужно будет снова скачать антивирус с последними вирусными базами.
Даша про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.08) [14-01-2016]
СКАНЕР ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ , НО ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО С ЗАЩИТОЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ KASPERSKY FREE | | Ответить
Роман про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2015.10.12) [17-10-2015]
лучший сканер из бесплатных только один минус нет автоматических обновлений приходится каждый раз скачивать,огромное уважение касперским что сократили вес сканера видно что трудятся касперские и быстрота поражает молодцы 22 | 1 | Ответить
Татьяна про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2015.09.06) [07-09-2015]
Это фигня, ни одного вируса мне не удалил, а "чистил" почти сутки. 1 | 1 | Ответить
Nataly про Kaspersky Virus Removal Tool 11.0.0.1245 (2014.07.18) [25-07-2014]
1. Касперский антивирус жрет ресурс и тормозит систему - очевидно
2. Ремовал тул работает из временной папки, следовательно влияние на быстродействие несущественно
3. Ремовал тул чистит хорошо, многие антивирусники нервно курят в сторонке. К тому же она бесплатная.
Вывод: как эпизодическая мера, Касперский ремовал тул вполне себя оправдывает! 1 | 1 | Ответить
Maestro про Kaspersky Virus Removal Tool 11.0.0.1245 (2014.01.21) [26-01-2014]
samaja xorosaja prohrama sto est kohda u mena virus komp zablokiroval i ja nemoh ne4evo zdelat 4erez druhoj disk zapustil prohramu i disk zarabotal samaja xorosaja proha 100% rabotajet. | 1 | Ответить