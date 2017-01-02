Программы для Windows » Безопасность » Антивирусы » Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.02)
Скачать Яндекс.Браузер
Kaspersky Virus Removal Tool для Windows

Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.02)

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.02)Описание   Скачать Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.02)СКАЧАТЬ (102,76 Мб) Скриншоты Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.02)Скриншоты (8)   Статистика Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.02)Статистика   Отзывы о Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.02)Отзывы (34)  
Оцените программу!
4.48 из 5, всего оценок - 122
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для лечения зараженного компьютера от вирусов, троянских и шпионских программ, а также от любого другого вредоносного ПО. В своей работе антивирус использует эффективные алгоритмы обнаружения вредоносных программ из арсенала Антивирус Касперского и AVZ.

Помогает обнаружить Adware и Riskware программы, выдает уведомление об устаревших базах данных. Перед лечением или удалением создает резервную копию файлов.

Основные особенности и функции программы:

  • Установка на зараженный компьютер (в том числе - в Безопасном Режиме Windows).
  • Единственный тип сканирования - нет необходимости выбирать, какой тип сканирования подойдет лучше.
  • Комплексная проверка и лечение: поиск вредоносных программ по базам сигнатур, эвристический анализатор.
  • Сбор информации о системе и интерактивное создание скриптов лечения.
  • Автоматическое и ручное лечение компьютера от вирусов, троянских программ и червей, шпионского (spyware) и рекламного (adware) ПО, от всех видов руткитов.
  • Защита от удаления системных файлов.
  • Возможность запуска программы со съемного и сетевого диска.
  • Для удаления программы достаточно закрыть главное окно, при этом автоматически удаляются все следы присутствия программы в системе.
  • Запуск с использованием командной строки.

Обратите внимание на то, что Kaspersky Virus Removal Tool не предоставляет защиту в реальном режиме времени. В программу не входит модуль автоматического обновления вирусных баз, из-за чего для новой проверки компьютера нужно будет снова скачать антивирус с последними вирусными базами.

Что нового в Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.02)?
  • Обновлена база данных вредоносных программ.
Скриншоты Kaspersky Virus Removal Tool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)18 / 55 428
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Kaspersky Virus Removal Tool

Даша про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.08) [14-01-2016]

СКАНЕР ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ , НО ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО С ЗАЩИТОЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ KASPERSKY FREE
| | Ответить

Роман про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2015.10.12) [17-10-2015]

лучший сканер из бесплатных только один минус нет автоматических обновлений приходится каждый раз скачивать,огромное уважение касперским что сократили вес сканера видно что трудятся касперские и быстрота поражает молодцы
22 | 1 | Ответить

Татьяна про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2015.09.06) [07-09-2015]

Это фигня, ни одного вируса мне не удалил, а "чистил" почти сутки.
1 | 1 | Ответить

Nataly про Kaspersky Virus Removal Tool 11.0.0.1245 (2014.07.18) [25-07-2014]

1. Касперский антивирус жрет ресурс и тормозит систему - очевидно
2. Ремовал тул работает из временной папки, следовательно влияние на быстродействие несущественно
3. Ремовал тул чистит хорошо, многие антивирусники нервно курят в сторонке. К тому же она бесплатная.
Вывод: как эпизодическая мера, Касперский ремовал тул вполне себя оправдывает!
1 | 1 | Ответить

Maestro про Kaspersky Virus Removal Tool 11.0.0.1245 (2014.01.21) [26-01-2014]

samaja xorosaja prohrama sto est kohda u mena virus komp zablokiroval i ja nemoh ne4evo zdelat 4erez druhoj disk zapustil prohramu i disk zarabotal samaja xorosaja proha 100% rabotajet.
| 1 | Ответить

Читать все отзывы (34) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Notepad++

Viber

AIMP

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Nero

Weather Watcher Live

CheMax

Free Download Manager

Opera

K-Lite Codec Pack

WavePad

EMDB

ACE Stream

The Bat! Voyager

 
 