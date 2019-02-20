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Антивирус Kaspersky Free для Windows

Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RC

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Описание Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RCОписание   Скачать Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RCСКАЧАТЬ (2,43 Мб) Скриншоты Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RCСкриншоты (11)   Статистика Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RCСтатистика   Отзывы о Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RCОтзывы (51)  
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Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных видов информационных угроз, сетевых атак и мошенничества.

В состав антивируса входят компоненты и инструменты, позволяющие защитить ваши персональные данные (пароли, имена пользователя и другие регистрационные данные, номера счетов и банковских карт и т.п.) от кражи злоумышленниками, использующими такие методы как фишинг и перехват данных, вводимых с клавиатуры.

Каждый тип угроз обрабатывается отдельным компонентом защиты. Вы можете включать и выключать компоненты защиты независимо друг от друга, а также настраивать их работу:

  • Файловый Антивирус. Позволяет избежать заражения файловой системы компьютера. Компонент запускается при старте операционной системы, постоянно находится в оперативной памяти компьютера и проверяет все открываемые, сохраняемые и запускаемые файлы. Приложение перехватывает каждое обращение к файлу и проверяет его на присутствие известных вирусов и других программ, представляющих угрозу.
  • Почтовый Антивирус проверяет входящие и исходящие почтовые сообщения. Письмо будет доступно адресату только в том случае, если оно не содержит опасных объектов.
  • Веб-Антивирус перехватывает и блокирует выполнение скриптов, расположенных на веб-сайтах, если эти скрипты представляют угрозу безопасности компьютера. Также контролирует весь веб-трафик и блокирует доступ к опасным веб-сайтам.
    • Для полноценной поддержки браузеров в антивирус включено расширение Kaspersky Protection, которое внедряет в трафик скрипт для взаимодействия с веб-страницей. Программа защищает передаваемые скриптом данные с помощью цифровой подписи. Стоит отметить, что скрипт антивирус может внедрять и без использования данного расширения.
    • Не контролирует соединения, добавленные в список исключений (ссылка Веб-сайты в окне Параметры сети).
  • IM-Антивирус обеспечивает безопасность работы с IM-клиентами. Компонент защищает информацию, поступающую на компьютер по протоколам IM-клиентов. Обеспечивает безопасную работу со многими программами, предназначенными для обмена мгновенными сообщениями.
  • Анти-Фишинг позволяет проверять веб-адреса на принадлежность к списку фишинговых веб-адресов. Данный компонент встроен в Веб-Антивирус и IM-Антивирус.
  • Экранная клавиатура позволяет избежать перехвата данных, вводимых через аппаратную клавиатуру, и защищает персональные данные от перехвата посредством снятия снимков экрана.
Что нового в Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RC?
  • Исправления и улучшения
Скриншоты Антивирус Kaspersky Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 6 372
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Антивирус Kaspersky Free

Михаил про Антивирус Kaspersky Free 2018 18.0.0.405 / 2019 19.0.0.1088 [01-02-2019]

Каспер сломал мою Винду, офигительно, спасибо.
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владимир про Антивирус Kaspersky Free 2018 18.0.0.405 / 2019 19.0.0.1088 [03-11-2018]

каспер пропускает вирусы проверял сканером нод 32 находил заразу каспер молчал
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Михаил про Антивирус Kaspersky Free 2018 18.0.0.405 (d) [13-08-2018]

Полное барахло- итог- он сломал мой Windows 10 и теперь он ничем и никак не ремонтируется, вывод- не рекомендую делать установку
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Лаура про Антивирус Kaspersky Free 2018 18.0.0.405 (d) [12-07-2018]

У меня домашняя версия, и мне вполне хватает бесплатного антивируса лаборатории Касперского, установленного несколько месяцев назад. До установки этого антивируса перепробовала много других, но они не оправдали моих надежд. А бесплатный, даже неполнофункциональный антивирус Касперского полностью подходит мне. Работает чётко, нормально, автоматически. Полноценно защищает от вирусов. Антивирус очень хороший, и мне хотелось бы всегда иметь его на устройстве. Как и другие программы, периодически предлагает выбрать платную версию. Надеюсь, что лаборатория Касперского наряду с платными сохранит и эту усечённую бесплатную версию, которую мне хотелось бы продлить в дальнейшем. Большие спасибо всем разработчикам антивируса Касперского, а особо благодарю вас всех за предоставление возможности пользоваться бесплатной версией. Удачи вам!
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лука про Антивирус Kaspersky Free 2018 18.0.0.405 (d) [09-07-2018]

не знаю что тут большинство гонит , у меня он уже пол года работает без нареканий , никаких тормозов и зависаний , диск С ( 60гб из 120 SSD ) проверяет за 20 минут
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