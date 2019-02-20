Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RC

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2.50 из 5, всего оценок - 178 Рейтинг программы - 2.50 из 5

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5 Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных видов информационных угроз, сетевых атак и мошенничества. В состав антивируса входят компоненты и инструменты, позволяющие защитить ваши персональные данные (пароли, имена пользователя и другие регистрационные данные, номера счетов и банковских карт и т.п.) от кражи злоумышленниками, использующими такие методы как фишинг и перехват данных, вводимых с клавиатуры. Каждый тип угроз обрабатывается отдельным компонентом защиты. Вы можете включать и выключать компоненты защиты независимо друг от друга, а также настраивать их работу: Файловый Антивирус. Позволяет избежать заражения файловой системы компьютера. Компонент запускается при старте операционной системы, постоянно находится в оперативной памяти компьютера и проверяет все открываемые, сохраняемые и запускаемые файлы. Приложение перехватывает каждое обращение к файлу и проверяет его на присутствие известных вирусов и других программ, представляющих угрозу.

Почтовый Антивирус проверяет входящие и исходящие почтовые сообщения. Письмо будет доступно адресату только в том случае, если оно не содержит опасных объектов.

Веб-Антивирус перехватывает и блокирует выполнение скриптов, расположенных на веб-сайтах, если эти скрипты представляют угрозу безопасности компьютера. Также контролирует весь веб-трафик и блокирует доступ к опасным веб-сайтам. Для полноценной поддержки браузеров в антивирус включено расширение Kaspersky Protection, которое внедряет в трафик скрипт для взаимодействия с веб-страницей. Программа защищает передаваемые скриптом данные с помощью цифровой подписи. Стоит отметить, что скрипт антивирус может внедрять и без использования данного расширения. Не контролирует соединения, добавленные в список исключений (ссылка Веб-сайты в окне Параметры сети).

IM-Антивирус обеспечивает безопасность работы с IM-клиентами. Компонент защищает информацию, поступающую на компьютер по протоколам IM-клиентов. Обеспечивает безопасную работу со многими программами, предназначенными для обмена мгновенными сообщениями.

Анти-Фишинг позволяет проверять веб-адреса на принадлежность к списку фишинговых веб-адресов. Данный компонент встроен в Веб-Антивирус и IM-Антивирус.

Экранная клавиатура позволяет избежать перехвата данных, вводимых через аппаратную клавиатуру, и защищает персональные данные от перехвата посредством снятия снимков экрана. Что нового в Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RC?

Исправления и улучшения

Скриншоты Антивирус Kaspersky Free:

Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 19 / 6 372 Разработчик Kaspersky Lab Последнее обновление 20.02.2019 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы

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