Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных видов информационных угроз, сетевых атак и мошенничества.
В состав антивируса входят компоненты и инструменты, позволяющие защитить ваши персональные данные (пароли, имена пользователя и другие регистрационные данные, номера счетов и банковских карт и т.п.) от кражи злоумышленниками, использующими такие методы как фишинг и перехват данных, вводимых с клавиатуры.
Каждый тип угроз обрабатывается отдельным компонентом защиты. Вы можете включать и выключать компоненты защиты независимо друг от друга, а также настраивать их работу:
Файловый Антивирус. Позволяет избежать заражения файловой системы компьютера. Компонент запускается при старте операционной системы, постоянно находится в оперативной памяти компьютера и проверяет все открываемые, сохраняемые и запускаемые файлы. Приложение перехватывает каждое обращение к файлу и проверяет его на присутствие известных вирусов и других программ, представляющих угрозу.
Почтовый Антивирус проверяет входящие и исходящие почтовые сообщения. Письмо будет доступно адресату только в том случае, если оно не содержит опасных объектов.
Веб-Антивирус перехватывает и блокирует выполнение скриптов, расположенных на веб-сайтах, если эти скрипты представляют угрозу безопасности компьютера. Также контролирует весь веб-трафик и блокирует доступ к опасным веб-сайтам.
Для полноценной поддержки браузеров в антивирус включено расширение Kaspersky Protection, которое внедряет в трафик скрипт для взаимодействия с веб-страницей. Программа защищает передаваемые скриптом данные с помощью цифровой подписи. Стоит отметить, что скрипт антивирус может внедрять и без использования данного расширения.
Не контролирует соединения, добавленные в список исключений (ссылка Веб-сайты в окне Параметры сети).
IM-Антивирус обеспечивает безопасность работы с IM-клиентами. Компонент защищает информацию, поступающую на компьютер по протоколам IM-клиентов. Обеспечивает безопасную работу со многими программами, предназначенными для обмена мгновенными сообщениями.
Анти-Фишинг позволяет проверять веб-адреса на принадлежность к списку фишинговых веб-адресов. Данный компонент встроен в Веб-Антивирус и IM-Антивирус.
Экранная клавиатура позволяет избежать перехвата данных, вводимых через аппаратную клавиатуру, и защищает персональные данные от перехвата посредством снятия снимков экрана.
Что нового в Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.10.954 RC?
Михаил про Антивирус Kaspersky Free 2018 18.0.0.405 (d) [13-08-2018]
Полное барахло- итог- он сломал мой Windows 10 и теперь он ничем и никак не ремонтируется, вывод- не рекомендую делать установку 3 | | Ответить
Лаура про Антивирус Kaspersky Free 2018 18.0.0.405 (d) [12-07-2018]
У меня домашняя версия, и мне вполне хватает бесплатного антивируса лаборатории Касперского, установленного несколько месяцев назад. До установки этого антивируса перепробовала много других, но они не оправдали моих надежд. А бесплатный, даже неполнофункциональный антивирус Касперского полностью подходит мне. Работает чётко, нормально, автоматически. Полноценно защищает от вирусов. Антивирус очень хороший, и мне хотелось бы всегда иметь его на устройстве. Как и другие программы, периодически предлагает выбрать платную версию. Надеюсь, что лаборатория Касперского наряду с платными сохранит и эту усечённую бесплатную версию, которую мне хотелось бы продлить в дальнейшем. Большие спасибо всем разработчикам антивируса Касперского, а особо благодарю вас всех за предоставление возможности пользоваться бесплатной версией. Удачи вам! 1 | | Ответить
лука про Антивирус Kaspersky Free 2018 18.0.0.405 (d) [09-07-2018]
не знаю что тут большинство гонит , у меня он уже пол года работает без нареканий , никаких тормозов и зависаний , диск С ( 60гб из 120 SSD ) проверяет за 20 минут | 1 | Ответить