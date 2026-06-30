AVG AntiVirus Free для Windows

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Оценка: 4.68/5 голосов - 2384
Лицензия: Бесплатная
Версия:26.6.11052.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):24 / 3 448 673 | Статистика
Размер:578.52 Мб
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AVG AntiVirus Free - один из самых популярных бесплатных антивирусных продуктов, обладающий всеми необходимыми инструментами для своевременной и качественной защиты компьютера и системы от всех известных и новейших угроз. Этот приложение включает в себя такие компоненты как:

  • Антивирус и антишпион (AntiVirus, Anti-Spyware) - обеспечивает мощную защиту от вирусов, троянов, червей, потенциально нежелательных программ, шпионских модулей, рекламного и другого вредоносного ПО.
  • Анти-руткит (Anti-Rootkit) - позволяет находить руткиты, которые скрываются в системе или маскируются под другие приложения.
  • Resident Shield - модуль сканирования в фоновом режиме всех файлов, с которыми в данный момент времени работает система.
  • Identity Protection - компонент для защиты личных данных, который предотвратит кражу персональной и приватной информации (логины, пароли, номера кредитных карт и т.д.).
  • Сканер электронной почты (E-mail Scanner) - полная проверка всей входящей и исходящей корреспонденции при использовании любого почтового клиента.
  • LinkScanner - защита от интернет атак при ежедневном серфинге, когда вы ищите нужную информацию или посещаете ресурсы всемирной паутины.
  • PC Analyzer - всесторонний анализ компьютера, который выявляет проблемы в работе реестра, ошибки фрагментации, находит мусорные файлы и т.д., что поможет вам оптимизировать быстродействие системы и освободить дополнительное место на дисках.

Стоит отметить, что вирусные базы этот комплексного антивирусного решения обновляются несколько раз в день, так что ни один самый новый вредонос не останется незамеченным для AVG AntiVirus Free. Кроме того, этот бесплатный антивирус быстр в работе, очень умерен к потребляемым ресурсам ПК, позволяя полноценно функционировать без ущерба другим приложениям даже на слабых машинах.

В общем, с AVG AntiVirus Free вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.

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Отзывы о программе AVG AntiVirus Free

Владимир про AVG AntiVirus Free 23.8.8416 [15-10-2023]

Лет 8 как купил ноутбук.В магазине мне вместе с Виндовс 10 установили и американский антивирус МакАфи,сказав,что он хоть как-то защитит.Не увидел его преимуществ перед тем же Авастом.Может быть ничего не ставить? 5 лет без антивируса-и не умер.
14 | 13 | Ответить

Владимир про AVG AntiVirus Free 23.8.8416 [15-10-2023]

Прочитал отзывы.Кому нужны такие отзывы? Хаять и я могу.Прочитать бы дельные оценки и предложения,а их-то и нет. Я вот уже лет пять без всякого антивируса.И ничего,встроенный защитник охраняет.Кто-нибудь скажет,почему это плохо?
9 | 18 | Ответить

Алексей про AVG AntiVirus Free 23.8.8416 [03-09-2023]

Установился он как то без моего ведома. И удалить его только из безопасного режима. И только вручную. Всякие удалялки не помогут.
15 | 19 | Ответить

Вор про AVG AntiVirus Free 2021 build 21.7.6523 [15-09-2021]

Ху* пойми как он появился на моем ПК????
Одним прекрасным вечером я запустил игру и в процессе начались жуткие тормоза, игру закрыл и обнаружил это е6**чее га*нище на раб столе. Как только не пробовал удалять (панель управления выдаёт ошибку) через клинер удалял полтора часа в итоге тоже сцука выдал сраную ОШИБКУ!!! Через ремовер удаляет уже два часа???????????? третий час ночи, мне не до сна, железо за 100к забрано какой то ху*той. НЕ КАЧАЙТЕ ЭТО ГГГ
35 | 40 | Ответить

Актор про AVG AntiVirus Free 2021 build 21.4.6266 [01-06-2021]

С платной версией "5".
26 | 16 | Ответить

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