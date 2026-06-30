AVG AntiVirus Free для Windows
|Оценка:
|4.68/5 голосов - 2384
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.6.11052.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVAST SOFTWARE
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|24 / 3 448 673 | Статистика
|Размер:
|578.52 Мб
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AVG AntiVirus Free - один из самых популярных бесплатных антивирусных продуктов, обладающий всеми необходимыми инструментами для своевременной и качественной защиты компьютера и системы от всех известных и новейших угроз. Этот приложение включает в себя такие компоненты как:
- Антивирус и антишпион (AntiVirus, Anti-Spyware) - обеспечивает мощную защиту от вирусов, троянов, червей, потенциально нежелательных программ, шпионских модулей, рекламного и другого вредоносного ПО.
- Анти-руткит (Anti-Rootkit) - позволяет находить руткиты, которые скрываются в системе или маскируются под другие приложения.
- Resident Shield - модуль сканирования в фоновом режиме всех файлов, с которыми в данный момент времени работает система.
- Identity Protection - компонент для защиты личных данных, который предотвратит кражу персональной и приватной информации (логины, пароли, номера кредитных карт и т.д.).
- Сканер электронной почты (E-mail Scanner) - полная проверка всей входящей и исходящей корреспонденции при использовании любого почтового клиента.
- LinkScanner - защита от интернет атак при ежедневном серфинге, когда вы ищите нужную информацию или посещаете ресурсы всемирной паутины.
- PC Analyzer - всесторонний анализ компьютера, который выявляет проблемы в работе реестра, ошибки фрагментации, находит мусорные файлы и т.д., что поможет вам оптимизировать быстродействие системы и освободить дополнительное место на дисках.
Стоит отметить, что вирусные базы этот комплексного антивирусного решения обновляются несколько раз в день, так что ни один самый новый вредонос не останется незамеченным для AVG AntiVirus Free. Кроме того, этот бесплатный антивирус быстр в работе, очень умерен к потребляемым ресурсам ПК, позволяя полноценно функционировать без ущерба другим приложениям даже на слабых машинах.
В общем, с AVG AntiVirus Free вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.
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Отзывы о программе AVG AntiVirus Free
Владимир про AVG AntiVirus Free 23.8.8416 [15-10-2023]
Лет 8 как купил ноутбук.В магазине мне вместе с Виндовс 10 установили и американский антивирус МакАфи,сказав,что он хоть как-то защитит.Не увидел его преимуществ перед тем же Авастом.Может быть ничего не ставить? 5 лет без антивируса-и не умер.
14 | 13 | Ответить
Владимир про AVG AntiVirus Free 23.8.8416 [15-10-2023]
Прочитал отзывы.Кому нужны такие отзывы? Хаять и я могу.Прочитать бы дельные оценки и предложения,а их-то и нет. Я вот уже лет пять без всякого антивируса.И ничего,встроенный защитник охраняет.Кто-нибудь скажет,почему это плохо?
9 | 18 | Ответить
Алексей про AVG AntiVirus Free 23.8.8416 [03-09-2023]
Установился он как то без моего ведома. И удалить его только из безопасного режима. И только вручную. Всякие удалялки не помогут.
15 | 19 | Ответить
Вор про AVG AntiVirus Free 2021 build 21.7.6523 [15-09-2021]
Ху* пойми как он появился на моем ПК????
Одним прекрасным вечером я запустил игру и в процессе начались жуткие тормоза, игру закрыл и обнаружил это е6**чее га*нище на раб столе. Как только не пробовал удалять (панель управления выдаёт ошибку) через клинер удалял полтора часа в итоге тоже сцука выдал сраную ОШИБКУ!!! Через ремовер удаляет уже два часа???????????? третий час ночи, мне не до сна, железо за 100к забрано какой то ху*той. НЕ КАЧАЙТЕ ЭТО ГГГ
35 | 40 | Ответить
Актор про AVG AntiVirus Free 2021 build 21.4.6266 [01-06-2021]