AVG AntiVirus Free - один из самых популярных бесплатных антивирусных продуктов, обладающий всеми необходимыми инструментами для своевременной и качественной защиты компьютера и системы от всех известных и новейших угроз. Этот приложение включает в себя такие компоненты как:

Антивирус и антишпион (AntiVirus, Anti-Spyware) - обеспечивает мощную защиту от вирусов, троянов, червей, потенциально нежелательных программ, шпионских модулей, рекламного и другого вредоносного ПО.

Анти-руткит (Anti-Rootkit) - позволяет находить руткиты, которые скрываются в системе или маскируются под другие приложения.

Resident Shield - модуль сканирования в фоновом режиме всех файлов, с которыми в данный момент времени работает система.

Identity Protection - компонент для защиты личных данных, который предотвратит кражу персональной и приватной информации (логины, пароли, номера кредитных карт и т.д.).

Сканер электронной почты (E-mail Scanner) - полная проверка всей входящей и исходящей корреспонденции при использовании любого почтового клиента.

LinkScanner - защита от интернет атак при ежедневном серфинге, когда вы ищите нужную информацию или посещаете ресурсы всемирной паутины.

PC Analyzer - всесторонний анализ компьютера, который выявляет проблемы в работе реестра, ошибки фрагментации, находит мусорные файлы и т.д., что поможет вам оптимизировать быстродействие системы и освободить дополнительное место на дисках.

Стоит отметить, что вирусные базы этот комплексного антивирусного решения обновляются несколько раз в день, так что ни один самый новый вредонос не останется незамеченным для AVG AntiVirus Free. Кроме того, этот бесплатный антивирус быстр в работе, очень умерен к потребляемым ресурсам ПК, позволяя полноценно функционировать без ущерба другим приложениям даже на слабых машинах.

В общем, с AVG AntiVirus Free вы будете полностью защищены при работе на компьютере, обеспечив себе максимальную безопасность от всевозможных угроз, которые подстерегают вас при ежедневном активном использовании ПК.