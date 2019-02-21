Dr.Web CureIt! - это бесплатный антивирусный сканер на основе ядра Dr.Web, который быстро и эффективно проверит и вылечит компьютер без установки антивируса Dr.Web. Утилита содержит самые последние обновления к вирусной базе Dr.Web, обновляемой дважды в час.

Программа определяет и удаляет:

Почтовые черви

Сетевые черви

Файловые вирусы

Троянские программы

Стелс-вирусы

Полиморфные вирусы

Бестелесные вирусы

Макро-вирусы

Вирусы, поражающие документы MS Office

Скрипт-вирусы

Шпионское ПО (Spyware)

Программы-похитители паролей

Программы-дозвонщики

Рекламное ПО (Adware)

Потенциально опасное ПО

Хакерские утилиты

Программы-люки

Программы-шутки

Вредоносные скрипты

Другие нежелательные коды

Лечащая утилита Dr.Web CureIt! вылечит инфицированную систему, но она не является постоянным средством для защиты компьютера от вирусов. Утилита всегда имеет в своем составе самые последние вирусные базы Dr.Web, но в нее не входит модуль автоматического обновления вирусных баз. Поставляемые с утилитой обновления вирусных баз актуальны только до выхода нового дополнения (как правило, дополнения к вирусным базам Dr.Web выпускаются дважды в час). Для того, чтобы просканировать компьютер этой утилитой в следующий раз с самыми последними обновлениями вирусных баз, необходимо снова скачать программу.