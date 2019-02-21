Dr.Web CureIt! для Windows

Dr.Web CureIt! 21.02.2019

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Dr.Web CureIt! 21.02.2019Описание   Скачать Dr.Web CureIt! 21.02.2019СКАЧАТЬ (175,78 Мб) Скриншоты Dr.Web CureIt! 21.02.2019Скриншоты (2)   Статистика Dr.Web CureIt! 21.02.2019Статистика   Отзывы о Dr.Web CureIt! 21.02.2019Отзывы (364)  
Оцените программу!
4.67 из 5, всего оценок - 1738
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dr.Web CureIt! - это бесплатный антивирусный сканер на основе ядра Dr.Web, который быстро и эффективно проверит и вылечит компьютер без установки антивируса Dr.Web. Утилита содержит самые последние обновления к вирусной базе Dr.Web, обновляемой дважды в час.

Программа определяет и удаляет:

  • Почтовые черви
  • Сетевые черви
  • Файловые вирусы
  • Троянские программы
  • Стелс-вирусы
  • Полиморфные вирусы
  • Бестелесные вирусы
  • Макро-вирусы
  • Вирусы, поражающие документы MS Office
  • Скрипт-вирусы
  • Шпионское ПО (Spyware)
  • Программы-похитители паролей
  • Программы-дозвонщики
  • Рекламное ПО (Adware)
  • Потенциально опасное ПО
  • Хакерские утилиты
  • Программы-люки
  • Программы-шутки
  • Вредоносные скрипты
  • Другие нежелательные коды

Лечащая утилита Dr.Web CureIt! вылечит инфицированную систему, но она не является постоянным средством для защиты компьютера от вирусов. Утилита всегда имеет в своем составе самые последние вирусные базы Dr.Web, но в нее не входит модуль автоматического обновления вирусных баз. Поставляемые с утилитой обновления вирусных баз актуальны только до выхода нового дополнения (как правило, дополнения к вирусным базам Dr.Web выпускаются дважды в час). Для того, чтобы просканировать компьютер этой утилитой в следующий раз с самыми последними обновлениями вирусных баз, необходимо снова скачать программу.

Что нового в Dr.Web CureIt! 21.02.2019?
  • Обновлена база данных вредоносных программ.
Скриншоты Dr.Web CureIt!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)200 / 1 913 346
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

Dr.Web CureIt! 14.02.2019

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит

Avast Free Antivirus 2019 (19.2.4186)

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ

HitmanPro 3.8.0.295 Final

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет

AVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...

Dr.Web 12.0.0.12140(от 13.02.2019)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и

Trojan Remover 6.9.5.2962

Trojan Remover предназначен для удаления и защиты от троянов, даже неизвестных для стандартных антивирусов. Проверяет все системные файлы, включая реестр

скачать Adguard

Отзывы о программе Dr.Web CureIt!

Дмитрий про Dr.Web CureIt! 10.01.2019 [14-01-2019]

Программа-золото,сколько раз выручала в трудных ситуациях.Молодцы разработчики всего им доброго!
| | Ответить

Анатолий про Dr.Web CureIt! 02.01.2019 [05-01-2019]

Если честно я не совсем понимаю назначение этой программы. У меня стоял Norton эта программа обнаружила 70 вредоносных программ, потом на Avaste - та же история, тоже 70 вредоносных программ. Сейчас у меня стоит Comodo и тоже 70 вредоносных программ. Надо бы в конце концов понять как эта штука работает.
| 6 | Ответить

Филин про Dr.Web CureIt! 08.12.2018 [11-12-2018]

Пользователи так разэтак вас. Лебедь , рак и щука, вы можете простому чайнику посоветовать , какой антивирус ставить. Или вы , академики, только лекции читать можете. Конкретно , без тягомотиныи и соплей, что ставить?
2 | 26 | Ответить

Павел про Dr.Web CureIt! 04.10.2018 [08-10-2018]

Спасибо огромное
2 | | Ответить

BOSS про Dr.Web CureIt! 30.08.2018 [01-09-2018]

Топовая прога удал вируса которые другие антивирусы не могли удалить и все летает!!!
1 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (364) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 