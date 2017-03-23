USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, фотоаппарат, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему компьютеру.
При этом по каждому устройству, подключено оно в данный момент или нет, USBDeview предоставит исчерпывающую информацию: дату и время, когда устройство было добавлено и время последнего подключения, наименование/описание устройства, тип, серийный номер, идентификационные номера продукта и производителя и многое другое. Полученную информацию можно экспортировать в Text/HTML или XML файл.
Кроме этого, USBDeviewтакже может деинсталлировать USB устройства, которые вы использовали ранее, или отключить те, что подключены к вашему компьютеру в данный момент.
очень помогла,узнал какая крыса подсоединялась когда и во сколько,всем советую. 2 | | Ответить
userpro про USBDeview 2.11 [15-06-2012]
для примера:
USBDeview.exe /stop /showmsg /stop /showmsg "SAMSUNG SP0802N USB Device" --извлечь девайс, в описании которого есть "SAMSUNG SP0802N..", показать сообщение об успешном извлечении
USBDeview.exe /stop_by_pid /showmsg 12d1;1001 --извлечь девайс (HUAWEI Mobile E171) VendorID, которого - 12d1, ProductID - 1001, показать сообщение..
Очень удобно, к сожалению нет ещё функции извлечения по серийному номеру, устройства, так было бы точнее 1 | 6 | Ответить
Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при создании установочных USB-носителей, прошивке BIOS, запуске низкоуровневых приложений
ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять сканирование бумажных документов с последующим сохранением на ПК результата в виде PDF или JPG файла. При старте программа автоматически выбирает сканер
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте пользовательские формы ввода. Позволяет переназначить любые клавиши и кнопки на любых устройствах