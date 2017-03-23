Rufus 2.12

Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при создании установочных USB-носителей, прошивке BIOS, запуске низкоуровневых приложений

ScanLite 1.1

ScanLite - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой можно быстро и легко осуществлять сканирование бумажных документов с последующим сохранением на ПК результата в виде PDF или JPG файла. При старте программа автоматически выбирает сканер

USBDeview 2.65

USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему компьютеру