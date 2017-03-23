USBDeview для Windows

USBDeview 2.65

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Описание USBDeview 2.65Описание   Скачать USBDeview 2.65СКАЧАТЬ (112 Кб) Скриншоты USBDeview 2.65Скриншоты (2)   Статистика USBDeview 2.65Статистика   Отзывы о USBDeview 2.65Отзывы (8)  
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4.58 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, фотоаппарат, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему компьютеру.

При этом по каждому устройству, подключено оно в данный момент или нет, USBDeview предоставит исчерпывающую информацию: дату и время, когда устройство было добавлено и время последнего подключения, наименование/описание устройства, тип, серийный номер, идентификационные номера продукта и производителя и многое другое. Полученную информацию можно экспортировать в Text/HTML или XML файл.

Кроме этого, USBDeview также может деинсталлировать USB устройства, которые вы использовали ранее, или отключить те, что подключены к вашему компьютеру в данный момент.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты USBDeview:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)29 / 71 142
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства

Отзывы о программе USBDeview

AlexI про USBDeview 2.61 [12-08-2016]

замечательная вещь, рекомендую!
1 | | Ответить

i-ghost про USBDeview 2.28 [05-01-2014]

просто супер
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Поручик про USBDeview 2.27 [27-11-2013]

очень помогла,узнал какая крыса подсоединялась когда и во сколько,всем советую.
2 | | Ответить

userpro про USBDeview 2.11 [15-06-2012]

для примера:
USBDeview.exe /stop /showmsg /stop /showmsg "SAMSUNG SP0802N USB Device" --извлечь девайс, в описании которого есть "SAMSUNG SP0802N..", показать сообщение об успешном извлечении
USBDeview.exe /stop_by_pid /showmsg 12d1;1001 --извлечь девайс (HUAWEI Mobile E171) VendorID, которого - 12d1, ProductID - 1001, показать сообщение..
Очень удобно, к сожалению нет ещё функции извлечения по серийному номеру, устройства, так было бы точнее
1 | 6 | Ответить

FleshEater про USBDeview 1.89 [27-04-2011]

спасибо просто супер!
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