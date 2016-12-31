IP Cam Viewer Lite — с помощью этого приложения можно подключаться к IP-камерам и просматривать картинку с них на Android-коммуникаторе. Кроме этого, можно управлять камерами: менять угол, направление, увеличение. Можно просматривать картинку с нескольких камер одновременно в виде мозаики.

IP Cam Viewer Lite поддерживает более 1000 моделей IP-камер, включая Panasonic, Axis, Sony, DLink, Canon, Toshiba, Samsung и другие фирмы-производители. Кросс-платформенная поддержка обеспечит доступ со всех ваших устройств.