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IP Cam Viewer Lite для Android

IP Cam Viewer Lite 6.3.3 для Android

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Описание IP Cam Viewer Lite 6.3.3 для AndroidОписание   Скачать IP Cam Viewer Lite 6.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (20,77 Мб) Скриншоты IP Cam Viewer Lite 6.3.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика IP Cam Viewer Lite 6.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о IP Cam Viewer Lite 6.3.3 для AndroidОтзывы (5)  
Оцените программу!
4.61 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.61 из 5
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IP Cam Viewer Lite — с помощью этого приложения можно подключаться к IP-камерам и просматривать картинку с них на Android-коммуникаторе. Кроме этого, можно управлять камерами: менять угол, направление, увеличение. Можно просматривать картинку с нескольких камер одновременно в виде мозаики.

IP Cam Viewer Lite поддерживает более 1000 моделей IP-камер, включая Panasonic, Axis, Sony, DLink, Canon, Toshiba, Samsung и другие фирмы-производители. Кросс-платформенная поддержка обеспечит доступ со всех ваших устройств. 

Что нового в IP Cam Viewer Lite 6.3.3 для Android?
  • Еще больше драйверов.
  • Поддержка Chromecast.
  • Еще больше новых драйверов.
  • Поддержка Android Wear/TV.
  • Встроенный сервер навигации недавних движений.
    Скриншоты IP Cam Viewer Lite:

    Статус программы Бесплатная
    ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
    Интерфейс Английский, Испанский, Китайскийвсе языки
    Закачек (сегодня/всего)0 / 35 870
    Разработчик
    Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
    Категории программыМониторинг - другое - Вебкамера

    Отзывы о программе IP Cam Viewer Lite

    Ремонтник про IP Cam Viewer Lite 5.1.9 для Android [10-11-2013]

    Полезное приложение при выполнении капитального ремонта жилых зданий и последующей их эксплуатации и так далее ...
    2 | | Ответить

    преп про IP Cam Viewer Lite 4.7.8 для Android [01-02-2013]

    чо норм програма всйо робе тіки англійську треба знати)))))
    | 1 | Ответить

    vital про IP Cam Viewer Lite 4.7.5 для Android [15-01-2013]

    Как-то неочень там самому подписывать картинки нельзя, и всё на иностранном языке, непонятно нифига
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    дууууцда про IP Cam Viewer Lite 4.7.0.4 для Android [19-11-2012]

    Ага!!! Новерное нехочет!!!
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    tosy777 про IP Cam Viewer Lite 2.4.7 для Android [31-08-2009]

    Файл не распаковывается!
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