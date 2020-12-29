IP Cam Viewer Lite для Android

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Оценка: 4.61/5 голосов - 23
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Испанский, Китайский
Разработчик:
Категории:Мониторинг - Вебкамера
Загрузок (сегодня/всего):0 / 37 784 | Статистика
Размер:32,03 Мб
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IP Cam Viewer Lite скриншот № 4

IP Cam Viewer Lite — с помощью этого приложения можно подключаться к IP-камерам и просматривать картинку с них на Android-коммуникаторе. Кроме этого, можно управлять камерами: менять угол, направление, увеличение. Можно просматривать картинку с нескольких камер одновременно в виде мозаики.

IP Cam Viewer Lite поддерживает более 1000 моделей IP-камер, включая Panasonic, Axis, Sony, DLink, Canon, Toshiba, Samsung и другие фирмы-производители. Кросс-платформенная поддержка обеспечит доступ со всех ваших устройств. 

Что нового в IP Cam Viewer Lite 7.2.6?
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Отзывы о программе IP Cam Viewer Lite

Ремонтник про IP Cam Viewer Lite 5.1.9 для Android [10-11-2013]

Полезное приложение при выполнении капитального ремонта жилых зданий и последующей их эксплуатации и так далее ...
5 | 3 | Ответить

преп про IP Cam Viewer Lite 4.7.8 для Android [01-02-2013]

чо норм програма всйо робе тіки англійську треба знати)))))
2 | 3 | Ответить

vital про IP Cam Viewer Lite 4.7.5 для Android [15-01-2013]

Как-то неочень там самому подписывать картинки нельзя, и всё на иностранном языке, непонятно нифига
2 | 2 | Ответить

дууууцда про IP Cam Viewer Lite 4.7.0.4 для Android [19-11-2012]

Ага!!! Новерное нехочет!!!
2 | 2 | Ответить

tosy777 про IP Cam Viewer Lite 2.4.7 для Android [31-08-2009]

Файл не распаковывается!
2 | 2 | Ответить

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