IP Cam Viewer Lite для Android
|Оценка:
|4.61/5 голосов - 23
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Испанский, Китайский
|Разработчик:
|Robert Chou
|Категории:
|Мониторинг - Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 37 784 | Статистика
|Размер:
|32,03 Мб
|СКАЧАТЬ
IP Cam Viewer Lite — с помощью этого приложения можно подключаться к IP-камерам и просматривать картинку с них на Android-коммуникаторе. Кроме этого, можно управлять камерами: менять угол, направление, увеличение. Можно просматривать картинку с нескольких камер одновременно в виде мозаики.
IP Cam Viewer Lite поддерживает более 1000 моделей IP-камер, включая Panasonic, Axis, Sony, DLink, Canon, Toshiba, Samsung и другие фирмы-производители. Кросс-платформенная поддержка обеспечит доступ со всех ваших устройств.
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Отзывы о программе IP Cam Viewer Lite
Ремонтник про IP Cam Viewer Lite 5.1.9 для Android [10-11-2013]
Полезное приложение при выполнении капитального ремонта жилых зданий и последующей их эксплуатации и так далее ...
5 | 3 | Ответить
преп про IP Cam Viewer Lite 4.7.8 для Android [01-02-2013]
чо норм програма всйо робе тіки англійську треба знати)))))
2 | 3 | Ответить
vital про IP Cam Viewer Lite 4.7.5 для Android [15-01-2013]
Как-то неочень там самому подписывать картинки нельзя, и всё на иностранном языке, непонятно нифига
2 | 2 | Ответить
дууууцда про IP Cam Viewer Lite 4.7.0.4 для Android [19-11-2012]
tosy777 про IP Cam Viewer Lite 2.4.7 для Android [31-08-2009]