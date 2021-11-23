Kid Security Parental Control для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.239 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kid security LLP
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|42,4 Мб
|СКАЧАТЬ
Kid Security Parental Control - полезное приложение, которое позволяет отследить местоположение вашего ребенка на карте и знать что происходит с ним в реальном времени.
Функции приложения Kid Security Parental Control:
- Отслеживание местонахождения (геотрекер).
- Возможность задать место на карте (геопозиция).
- Функция "контроль детей по телефону" - для того чтобы постоянно не отслеживать местоположение семьи, Вы можете на карте обозначить места (трекинг) как "Школа", "Двор", "Секция". В случае если дети покинули заданные места или вошли в них, вы получите уведомление.
- Звук вокруг телефона.
- Чат для родителей и детей с заданиями и системой мотиваций. В приложение встроен не просто чат, а продуманный инструмент для общения с элементами воспитания. Можно ставить задачи и давать баллы за выполнение.
- Возможность давать задания своим детям и начислять баллы за выполнение.
- Громкий звуковой сигнал - вы сможете отправить громкий сигнал даже если телефон стоит на беззвучном режиме.
- Статистика приложений. Получайте уведомления если по ночам играют в игры на телефоне вместо здорового сна.
- Контроль заряда батареи.
- История перемещений.
IP Cam Viewer Lite — удаленный доступ к вашим IP-камерам с Android-устройства. Программа предоставляет...
Dr.Web Light – популярный антивирус защит ваше Android-устройство. Он проверит все устройство или...
Lookout Mobile Security 10.40-b6e942a
Lookout Mobile Security – приложение не только защитит вас от вирусов, но и поможет найти смартфон в...
Safe Lagoon – с этим приложением смартфон вашего ребенка будет под полной защитой. Вы сможете...
Dr.Web Mobile Control Center 13.0.1.202102280
Инструмент для администрирования антивирусных сетей, построенных на основе Dr.Web Enterprise...
Norton Family parental control 3.4.7.19
Norton Family parental control - cредства родительского контроля Norton Family, которые позволяют в любое...
Отзывы о программе Kid Security Parental Control
Admin
Отзывов о программе Kid Security Parental Control 1.239 пока нет, можете добавить...