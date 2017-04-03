Aldiko Book Reader для Android

Aldiko Book Reader 3.0.37 для Android

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Описание Aldiko Book Reader 3.0.37 для AndroidОписание   Скачать Aldiko Book Reader 3.0.37 для AndroidСКАЧАТЬ (15,21 Мб) Скриншоты Aldiko Book Reader 3.0.37 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Aldiko Book Reader 3.0.37 для AndroidСтатистика   Отзывы о Aldiko Book Reader 3.0.37 для AndroidОтзывы (10)  
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4.52 из 5, всего оценок - 30
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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Aldiko Book Reader — удобная и красивая программа, с помощью которой можно читать книги на Android-устройстве. Книги можно искать в различных онлайн-каталогах и загружать на смартфон/планшет. Вы сможете собрать на коммуникаторе целую библиотеку, которая будет всегда под рукой. Во время чтения можно быстро переходить между главами, делать закладки, гибко настраивать интерфейс приложения.

В Aldiko Book Reader удобно реализована настройка яркости экрана — для этого достаточно провести пальцем вдоль левого края дисплея вверх или вниз для плавного увеличения или уменьшения яркости. Это удобно когда вы, например, читаете в транспорте и освещение часто изменяется.

Поиск книг осуществляется в нескольких каталогах, многие книги в которых бесплатны. Искать можно по автору, популярности, жанру и так далее. Перед загрузкой можно просмотреть краткое описание произведения.

Скриншоты Aldiko Book Reader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 47 641
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг - Литература
 Программа Aldiko Book Reader отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Aldiko Book Reader

stand про Aldiko Book Reader 3.0.35 для Android [26-01-2017]

вот гамно-то, основное её назначение на место, т.е. в зад
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Шуня про Aldiko Book Reader 2.2.3 для Android [10-02-2013]

как удалить ее с андроида, кто знает подскажите, программа отстой,
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truten про Aldiko Book Reader 2.2.3 для Android [31-01-2013]

Программка то отстой. Можно было и по-проще интерфейс сделать, да поддержку форматов по-сильнее
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cosmotankist про Aldiko Book Reader 2.1.0 для Android [05-09-2012]

Если честно, то программа - г-но. Да, интерфейс приятный, но многие форматы данная читалка не берет. По сравнению с Cool Reader эта читалка - фуфло.
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Егор про Aldiko Book Reader 2.0.2 для Android [02-04-2012]

Чё за хрень ???
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