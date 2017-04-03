AlReader – комфортно читайте художественную литературу в любых форматах (fb2, fbz, txt, html, doc, docx, rtf, prc (PalmDoc), tcr) и архивах. Для чтения книг на иностранном языке подключаются словари Dict, Lingvo и SlovoEd. Можно редактировать FB2 и TXT

PocketBook Reader – читайте и создавайте заметки на полях электронных книг в формате PDF (Adobe DRM), EPUB (Adobe DRM), DjVu, TXT, FB2, FB2.zip, CHM, html (basic), RTF и др. Дружественный интерфейс позволит быстро настроить основные параметры

Cool Reader – программа предлагает удобное и комфортное чтение на вашем устройстве. Поддерживает форматы: fb2, epub (без DRM), txt, doc, rtf, chm, tcr, pdb, prc, mobi (без DRM), pml. Присутствуют обширные возможности настройки текста, включая сглаживание

FBReader 2.7.12.1 для Android

FBReader – программа «читалка» для электронных книг форматов fb2 (и fb2.zip), ePub, azw, mobipocket, rtf, html, plain text и др. Пользователь в настройках может выставить параметры шрифта, цвет фона, скорость пролистывания, яркость экрана и др.

Поиск бесплатных аудиокниг 0.7.2 для Android

Поиск бесплатных аудиокниг – приложение быстро найдет для вас необходимые аудиокниги. Поиск производится по двум критериям: названию книги и фамилии автора. Пользователям доступна большая коллекция аудиокниг различных жанров на русском и иностранном

EBookDroid 2.4.0.4 для Android

EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми современными форматами книг и документов (PDF, DjVu, fb2, EPUB, RTF и пр.), содержит ряд полезных функций, а также предлагает широкие возможности по настройке