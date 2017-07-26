Registry Life поможет исправить ошибки в реестре и оптимизировать его, повысив скорость работы системы и ее стабильность. Это простое в использовании, компактное и бесплатное решение для обслуживания реестра Вашей системы.
Если Вы купили новый компьютер, то вначале он способен работать на пике своей производительности. Однако со временем скорость его работы может уменьшаться. Этот инструмент позволит предотвратить это, воздействуя на две причины, вызывающие замедление компьютера. Первая - это появление ошибок и информационного мусора в реестре. Вторая - фрагментированность и увеличение размера реестра за счет неиспользуемого пространства в файлах, где он записан.
Для ликвидации первой причины замедления компьютера эта программа предлагает удобный инструмент для очистки и исправления реестра. С его помощью можно провести проверку реестра на наличие более 10 категорий различных проблем. Одновременно с этим программа проведет удаление информационного мусора из реестра.
Кроме этого, программа содержит инструмент для дефрагментации и сжатия реестра. Registry Life быстро и эффективно оптимизирует реестр вашей системы и покажет результат оптимизации в наглядной форме.
Борода (многогрешная). про Registry Life 3.25 [28-03-2016]
Судя по отзывам ув.пользователей,прога полный ноль.Вопрос к ув.Админам и Модерам данного ув.сайта:зачем тогда говно здесь выставляете?!Отфильтруйте свой сайт от бесполезных,вредных и ненужных прог.И тогда к Вам потянется пипол и всё у Вас будет в шоколаде!))) | 1 | Ответить
Михаил про Registry Life 3.09 [05-08-2015]
чёт после установки данной проги и "чистке" реестра стал тормозить комп - проверил на вирусы - сидят милые 3 | | Ответить
Олег про Registry Life 2.09 [31-12-2014]
Просто шикарно, после оптимизации реестра перестал работать интернет вообще весь, и что теперь делать? 1 | | Ответить
mitka13 про Registry Life 2.07 [06-11-2014]
Решил попробовать Registry Life 2.07 на win8.1x64. Внимание привлек размер - почти 18Mb, хотя это является только куском другой программы, а именно RegOrganizer (всего 5,5Mb) от того же автора. Выбрал расширенную установку, т.е. саму Registry Life + Soft Organizer (тоже из состава RegOrganizer), от mail.ru отказался. Каким-то образом был установлен Autorun Organizer при отсутствии сети (может бонус???). Это ещё не все неожиданности. При проверке реестра на ошибки в Registry Life появилось сообщение о ненужных файлах. Решил проверить и это. Мгновенно появляется RegOrganizer (откуда - ???), показывает ненужные временные файла, я их удаляю и, раз уж есть RegOrganizer, запускаю проверку реестра. Результат: Registry Life нашел 82 ошибки в реестре, RegOrganizer нашел почти 900, но исправлять не стал, а предложил приобрести лицензию. Вопрос: почему программы одного разработчика находят ошибки с разницей в 10 раз? RegOrganizer использую уже лет 10 и ни разу он не навредил. 1 | | Ответить