GridinSoft Anti-Malware (ранееTrojan Killer) - программа предназначена для обнаружения и удаления различных вредоносных шпионских модулей, даже тех, которые игнорируют некоторые стандартные антивирусные сканеры.
При обнаружении Adware, Spyware, malware, троянов, червей и других вредоносных программ, GridinSoft Anti-Malware подает звуковой сигнал и по окончанию сканирования предлагает удалить зараженный файл. Кроме того, программа имеет встроенные дополнительные утилиты, с помощью которых пользователь сможет более эффективно бороться с вирусами.
Sub-Sani4 про GridinSoft Anti-Malware 3.0.21 [04-02-2016]
Весьма не плохо, правда было пару ложных сробатываний, но в целом очень доволен. Смогла выловить пару зараз которые тормозили кома. Разрабам огромное спасибо! | | Ответить
Жоржик про Trojan Killer 2.2.8.0 [14-08-2015]
Очень хорошая программа! Троян киллер нашли более 1000 угроз! И удалили,и теперь нету рекламы я очень доволен! ВСЕМ СОВЕТУЮ ЭТУ ПРОГРАММУ! 2 | | Ответить
сергей про Trojan Killer 2.2.6.8 [27-03-2015]
занимаюсь именно подборкой антишпиона уже давно.Эта прога в течении пробных 15 дней показывала одни и те же пункты для удаления.ТО ЕСТЬ ФАЛЬШ И НЕ БОЛЕЕ. Поставил месяц назад антишпион MALWAREBYTES ANTIMALWERE--Есть фри версия и есть про.Особых отличий нет.РАБОТАЕТ ЧЕСТНО.я доволен. | 6 | Ответить