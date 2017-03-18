При обнаружении Adware, Spyware, malware, троянов, червей и других вредоносных программ, GridinSoft Anti-Malware подает звуковой сигнал и по окончанию сканирования предлагает удалить зараженный файл. Кроме того, программа имеет встроенные дополнительные утилиты, с помощью которых пользователь сможет более эффективно бороться с вирусами.

GridinSoft Anti-Malware (ранее Trojan Killer) - программа предназначена для обнаружения и удаления различных вредоносных шпионских модулей, даже тех, которые игнорируют некоторые стандартные антивирусные сканеры.