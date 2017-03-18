GridinSoft Anti-Malware для Windows

GridinSoft Anti-Malware 3.0.83

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Описание GridinSoft Anti-Malware 3.0.83Описание   Скачать GridinSoft Anti-Malware 3.0.83СКАЧАТЬ (64,09 Мб) Скриншоты GridinSoft Anti-Malware 3.0.83Скриншоты (7)   Статистика GridinSoft Anti-Malware 3.0.83Статистика   Отзывы о GridinSoft Anti-Malware 3.0.83Отзывы (16)  
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4.44 из 5, всего оценок - 33
  • Рейтинг программы - 4.44 из 5
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GridinSoft Anti-Malware (ранее Trojan Killer) - программа предназначена для обнаружения и удаления различных вредоносных шпионских модулей, даже тех, которые игнорируют некоторые стандартные антивирусные сканеры.

При обнаружении Adware, Spyware, malware, троянов, червей и других вредоносных программ, GridinSoft Anti-Malware подает звуковой сигнал и по окончанию сканирования предлагает удалить зараженный файл. Кроме того, программа имеет встроенные дополнительные утилиты, с помощью которых пользователь сможет более эффективно бороться с вирусами.

Скриншоты GridinSoft Anti-Malware:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 19 544
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы

Отзывы о программе GridinSoft Anti-Malware

Юрий про GridinSoft Anti-Malware 3.0.47 [14-08-2016]

Патч работает с версиями до 3.0.47,с более новой 3.0.48, 0.3.49, 0.3.50 не работает.
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Игорь про GridinSoft Anti-Malware 3.0.29 [03-04-2016]

Как ее удалить с компьютера ?
1 | 10 | Ответить

Sub-Sani4 про GridinSoft Anti-Malware 3.0.21 [04-02-2016]

Весьма не плохо, правда было пару ложных сробатываний, но в целом очень доволен. Смогла выловить пару зараз которые тормозили кома. Разрабам огромное спасибо!
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Жоржик про Trojan Killer 2.2.8.0 [14-08-2015]

Очень хорошая программа! Троян киллер нашли более 1000 угроз! И удалили,и теперь нету рекламы я очень доволен! ВСЕМ СОВЕТУЮ ЭТУ ПРОГРАММУ!
2 | | Ответить

сергей про Trojan Killer 2.2.6.8 [27-03-2015]

занимаюсь именно подборкой антишпиона уже давно.Эта прога в течении пробных 15 дней показывала одни и те же пункты для удаления.ТО ЕСТЬ ФАЛЬШ И НЕ БОЛЕЕ. Поставил месяц назад антишпион MALWAREBYTES ANTIMALWERE--Есть фри версия и есть про.Особых отличий нет.РАБОТАЕТ ЧЕСТНО.я доволен.
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