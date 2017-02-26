QTranslate для Windows

QTranslate 6.3.0

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Описание QTranslate 6.3.0Описание   Скачать QTranslate 6.3.0СКАЧАТЬ (773 Кб) Скриншоты QTranslate 6.3.0Скриншоты (2)   Статистика QTranslate 6.3.0Статистика   Отзывы о QTranslate 6.3.0Отзывы (19)  
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4.71 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 4.71 из 5
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QTranslate - бесплатная программа, которая переводит текст на различные языки, используя онлайн сервисы. Перевод осуществляется нажатием всего одной комбинации "горячих" клавиш (Ctrl+Q для перевода выделенного текста в всплывающем окне или Ctrl+W для перевода выделенного текста в основном окне программы). Также вы можете открыть главное окно и ввести весь текст вручную.
В программе есть возможность воспроизводить (озвучивать) текст (Ctrl+E для озвучивания выделенного текста).

Примечание! Программа переводит текст с помощью онлайн-переводчиков, поэтому необходимо подключение к Интернету.

В программе имеются два режима перевода текста выделением мышью (включается/отключается одиночным кликом мыши по иконке программы в трее):

  1. Показать иконку (Выделяете текст в любой программе, появляется иконка программы около курсора. Кликаете на иконку, появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста);
  2. Показать перевод (Выделяете текст в любой программе и сразу же появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста).

Текущая версия поддерживает следующие онлайн переводчики:

  • Google Translate
  • Bing Translator
  • Promt
  • Babylon
  • SDL FreeTranslation.com
  • Yandex.Translate
  • youdao
  • Baidu

Поддерживаемые языки: английский, русский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский, арабский, голландский, японский, китайский, корейский.
Что можно сделать с помощью QTranslate:

  • Переводить текст в любом приложении, в котором можно выделить текст (Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Acrobat Reader, Notepad, Skype, IE и др.)
  • Скопировать текст из любого приложения, перевести его и вставить в документ.
  • Перевести текст из любого формата документа, который поддерживает копирование и вставку текста.
  • Выбрать язык перевода.
Что нового в QTranslate 6.3.0?
  • Различные улучшения и исправления
Скриншоты QTranslate:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 27 871
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики

Отзывы о программе QTranslate

Алексей про QTranslate 5.7.0.3 [13-11-2016]

Большое спасибо softportal за эту замечательную утилиту! Я в восторге!
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Flashwind про QTranslate 5.7.0.3 [16-08-2016]

Отличная утилита!
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Андрей про QTranslate 5.7.0.3 [24-05-2016]

Я думал, что это невозможно!!! теперь я наконец начну хорошо изучать язык!!!
А самое главное, спасибо разработчикам данного сайта софтпортал. уже несколько лет успешно скачиваю отсюда программы. никакой рекламы, удобно, безопасно, быстро. СПАСИБО, СПАСИБО, СПАСИБО вам, админы!!! Вы молодцы, создли классный сайт!!!
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Admin в ответ Андрей про QTranslate 5.7.0.3 [08-06-2016]

Спасибо на добром слове :)
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Вячеслав про QTranslate 5.5.3 [19-01-2016]

Отличный переводчик!
Особенно радует то, что существует сопровождение программы - добавляются сервисы, исправляются недостатки!
Пожалуй это лучший онлайновый переводчик!
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(ерж про QTranslate 5.5.0.1 [14-07-2015]

Действительно, неплохой переводчик, удобен в работе, функционален, пользуюсь в основном для перевода только им.
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