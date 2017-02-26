QTranslate - бесплатная программа, которая переводит текст на различные языки, используя онлайн сервисы. Перевод осуществляется нажатием всего одной комбинации "горячих" клавиш (Ctrl+Q для перевода выделенного текста в всплывающем окне или Ctrl+W для перевода выделенного текста в основном окне программы). Также вы можете открыть главное окно и ввести весь текст вручную.
В программе есть возможность воспроизводить (озвучивать) текст (Ctrl+E для озвучивания выделенного текста).
Примечание! Программа переводит текст с помощью онлайн-переводчиков, поэтому необходимо подключение к Интернету.
В программе имеются два режима перевода текста выделением мышью (включается/отключается одиночным кликом мыши по иконке программы в трее):
Показать иконку (Выделяете текст в любой программе, появляется иконка программы около курсора. Кликаете на иконку, появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста);
Показать перевод (Выделяете текст в любой программе и сразу же появляется всплывающее окно с переводом выделенного текста).
Текущая версия поддерживает следующие онлайн переводчики:
Google Translate
Bing Translator
Promt
Babylon
SDL FreeTranslation.com
Yandex.Translate
youdao
Baidu
Поддерживаемые языки: английский, русский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, польский, арабский, голландский, японский, китайский, корейский.
Что можно сделать с помощью QTranslate:
Переводить текст в любом приложении, в котором можно выделить текст (Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Acrobat Reader, Notepad, Skype, IE и др.)
Скопировать текст из любого приложения, перевести его и вставить в документ.
Перевести текст из любого формата документа, который поддерживает копирование и вставку текста.
Я думал, что это невозможно!!! теперь я наконец начну хорошо изучать язык!!!
А самое главное, спасибо разработчикам данного сайта софтпортал. уже несколько лет успешно скачиваю отсюда программы. никакой рекламы, удобно, безопасно, быстро. СПАСИБО, СПАСИБО, СПАСИБО вам, админы!!! Вы молодцы, создли классный сайт!!! | | Ответить
Admin в ответ Андрей про QTranslate 5.7.0.3 [08-06-2016]