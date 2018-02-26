Alcohol 120% - мощная программа для записи CD/DVD/Blu-ray-дисков, создания виртуальных приводов на компьютере и эмуляции данных с оптического диска. Это приложение может записать на жесткий носитель (винчестер, флешка) образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставить доступ к этим данным другим программам словно искомый оптический диск реально находится в приводе. Это особенно актуально для многих компьютерных игр, запускаемых только с диска.

Кроме того, размещение образа диска в виде определенного архива на компьютере намного надежнее, чем хранение данных на обычных CD/DVD/Blu-ray-дисках. Поэтому эту программу можно еще рассматривать и как приложение для резервного копирования информации: в случае если оптический диск в следствие повреждений вышел из строя, то Вы всегда можете записать новый из образа на ПК.

Интересно, что здесь можно создать до 31 виртуального привода и работать с каждым из них одновременно. Так решается задача замены стандартного оптического привода программным методом, при котором в принципе сам CD/DVD-дисковод нужен лишь только для первичного создания образа диска.

Если все-таки Вы пользуетесь в работе, учебе, развлечении различными оптическими дисками и нуждаетесь в регулярном их копировании/записи/стирании, то и с этой задачей Вам поможет справиться Alcohol 120% - выполняйте все операции с дисками по своему усмотрению. Присутствует и функция проверки качества записи.

Основные возможности приложения:

Создание до 31 виртуального привода (используется SCSI Pass Through Direct (SPTD) layer).

Создание образов CD, DVD и Blu-ray дисков, поддерживаются форматы образов MDF/MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, B5T, B6T, BWI, BWS, BWA, ISZ.

Запись образов CD, DVD и Blu-ray дисков.

Прямое копирование с диска на диск.

Стирание информации с CD-RW, DVD-RW и BD-RE дисков.

Поиск файлов-образов дисков на компьютере.

Экспорт и импорт списков файлов-образов.

Стоит обратить Ваше внимание на дополнительную бесплатную версию программы под названием Alcohol 52%, которая отличается только отсутствием возможности записи CD и DVD дисков.