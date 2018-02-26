Alcohol 120% для Windows

Alcohol 120% 2.0.3.10221

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Alcohol 120% 2.0.3.10221Описание   Скачать Alcohol 120% 2.0.3.10221СКАЧАТЬ (7,62 Мб) Скриншоты Alcohol 120% 2.0.3.10221Скриншоты (3)   Статистика Alcohol 120% 2.0.3.10221Статистика   Отзывы о Alcohol 120% 2.0.3.10221Отзывы (627)  
Оцените программу!
4.41 из 5, всего оценок - 6277
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Alcohol 120% - мощная программа для записи CD/DVD/Blu-ray-дисков, создания виртуальных приводов на компьютере и эмуляции данных с оптического диска. Это приложение может записать на жесткий носитель (винчестер, флешка) образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставить доступ к этим данным другим программам словно искомый оптический диск реально находится в приводе. Это особенно актуально для многих компьютерных игр, запускаемых только с диска.

Кроме того, размещение образа диска в виде определенного архива на компьютере намного надежнее, чем хранение данных на обычных CD/DVD/Blu-ray-дисках. Поэтому эту программу можно еще рассматривать и как приложение для резервного копирования информации: в случае если оптический диск в следствие повреждений вышел из строя, то Вы всегда можете записать новый из образа на ПК.

Интересно, что здесь можно создать до 31 виртуального привода и работать с каждым из них одновременно. Так решается задача замены стандартного оптического привода программным методом, при котором в принципе сам CD/DVD-дисковод нужен лишь только для первичного создания образа диска.

Если все-таки Вы пользуетесь в работе, учебе, развлечении различными оптическими дисками и нуждаетесь в регулярном их копировании/записи/стирании, то и с этой задачей Вам поможет справиться Alcohol 120% - выполняйте все операции с дисками по своему усмотрению. Присутствует и функция проверки качества записи.

Основные возможности приложения:

  • Создание до 31 виртуального привода (используется SCSI Pass Through Direct (SPTD) layer).
  • Создание образов CD, DVD и Blu-ray дисков, поддерживаются форматы образов MDF/MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, B5T, B6T, BWI, BWS, BWA, ISZ.
  • Запись образов CD, DVD и Blu-ray дисков.
  • Прямое копирование с диска на диск.
  • Стирание информации с CD-RW, DVD-RW и BD-RE дисков.
  • Поиск файлов-образов дисков на компьютере.
  • Экспорт и импорт списков файлов-образов.

Стоит обратить Ваше внимание на дополнительную бесплатную версию программы под названием Alcohol 52%, которая отличается только отсутствием возможности записи CD и DVD дисков.

Дополнительные файлы к программе:

Скриншоты Alcohol 120%:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: $55.00)
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)123 / 3 611 407
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы приводов - Образы дисков
ТОП-сегодня раздела "Эмуляторы приводов"
 

DAEMON Tools Lite 10.7.1.0340

Daemon Tools - небольшое, бесплатное, но при этом очень функциональное приложение для создания ISO/MDS/MDF/MDX-образов из CD/DVD/Blu-ray дисков. Программа умеет

Alcohol 52% Free Edition 2.0.3.10203

Alcohol 52% Free Edition - бесплатная версия популярного эмулятора CD/DVD-приводов. Позволяет создавать до 6 виртуальных приводов с образами. Поддерживает все версии

DAEMON Tools Net 5.10.0189

DAEMON Tools Net - сетевая версия популярной программы DAEMON Tools, которая помимо работы с образами дисков, позволяет пользователю организовать на сервере

Alcohol 120% 2.0.3.10203

Alcohol 120% - популярный эмулятор CD/DVD-дисков, который создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем

Alcohol 120% 2.0.3.10203 Free Edition

Alcohol 120% Free - бесплатная версия популярного эмулятора приводов. Программа умеет записывать диски из образов, создавать виртуальные приводы и образы дисков,

DAEMON Tools Ultra 5.3.0.0717

DAEMON Tools Ultra - мощное многофункциональное приложение, которое сочетает в себе все основные функции популярного эмулятора оптических приводов DAEMON Tools,

скачать Adguard

Отзывы о программе Alcohol 120%

Леха про Alcohol 120% 2.0.3.9811 [13-04-2017]

В чем отличие между программы алкоголь120 даемон тулс???
12 | 50 | Ответить

Екатерина про Alcohol 120% 2.0.3.8806 [23-08-2016]

А у меня все отлично работает! И уже более 5 лет! Замечательная программа.
2 | 7 | Ответить

Лена про Alcohol 120% 2.0.3.8806 [19-08-2016]

Скачала эту программу на ноутбук, винда нах слетела.
14 | 19 | Ответить

Эмма про Alcohol 120% 2.0.3.8806 [08-08-2016]

Скачивая с сервера "софтпортал" Во время установки программы после лицензионного соглашения "Я принимаю" без дополнительных "галочек" и запросов или нажатия "далее" всплыло мини окошко установка чего-то-там и сразу попросило для продолжения установки перезагрузить компьютер, но предварительно я запустила антивирус за 40 минут было обнаружено 71 угрозу в основном рекламу и спам. (кстати предыдущую плановую проверку я провела вчера, так что сюрпризы именно из этой проги)
8 | 4 | Ответить

Kagalar про Alcohol 120% 2.0.3.8806 [05-05-2016]

Хорошая программа. Единственное, лично я ознакамливался со значениями форматов образов дисков и прочих здесь
| 7 | Ответить

Читать все отзывы (627) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 