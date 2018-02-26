Alcohol 120% - мощная программа для записи CD/DVD/Blu-ray-дисков, создания виртуальных приводов на компьютере и эмуляции данных с оптического диска. Это приложение может записать на жесткий носитель (винчестер, флешка) образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставить доступ к этим данным другим программам словно искомый оптический диск реально находится в приводе. Это особенно актуально для многих компьютерных игр, запускаемых только с диска.
Кроме того, размещение образа диска в виде определенного архива на компьютере намного надежнее, чем хранение данных на обычных CD/DVD/Blu-ray-дисках. Поэтому эту программу можно еще рассматривать и как приложение для резервного копирования информации: в случае если оптический диск в следствие повреждений вышел из строя, то Вы всегда можете записать новый из образа на ПК.
Интересно, что здесь можно создать до 31 виртуального привода и работать с каждым из них одновременно. Так решается задача замены стандартного оптического привода программным методом, при котором в принципе сам CD/DVD-дисковод нужен лишь только для первичного создания образа диска.
Если все-таки Вы пользуетесь в работе, учебе, развлечении различными оптическими дисками и нуждаетесь в регулярном их копировании/записи/стирании, то и с этой задачей Вам поможет справиться Alcohol 120% - выполняйте все операции с дисками по своему усмотрению. Присутствует и функция проверки качества записи.
Основные возможности приложения:
Создание до 31 виртуального привода (используется SCSI Pass Through Direct (SPTD) layer).
Создание образов CD, DVD и Blu-ray дисков, поддерживаются форматы образов MDF/MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, B5T, B6T, BWI, BWS, BWA, ISZ.
Запись образов CD, DVD и Blu-ray дисков.
Прямое копирование с диска на диск.
Стирание информации с CD-RW, DVD-RW и BD-RE дисков.
Поиск файлов-образов дисков на компьютере.
Экспорт и импорт списков файлов-образов.
Стоит обратить Ваше внимание на дополнительную бесплатную версию программы под названием Alcohol 52%, которая отличается только отсутствием возможности записи CD и DVD дисков.
DAEMON Tools Ultra - мощное многофункциональное приложение, которое сочетает в себе все основные функции популярного эмулятора оптических приводов DAEMON Tools,
Отзывы о программе Alcohol 120%
Леха про Alcohol 120% 2.0.3.9811 [13-04-2017]
В чем отличие между программы алкоголь120 даемон тулс??? 12 | 50 | Ответить
Екатерина про Alcohol 120% 2.0.3.8806 [23-08-2016]
А у меня все отлично работает! И уже более 5 лет! Замечательная программа. 2 | 7 | Ответить
Лена про Alcohol 120% 2.0.3.8806 [19-08-2016]
Скачала эту программу на ноутбук, винда нах слетела. 14 | 19 | Ответить
Эмма про Alcohol 120% 2.0.3.8806 [08-08-2016]
Скачивая с сервера "софтпортал" Во время установки программы после лицензионного соглашения "Я принимаю" без дополнительных "галочек" и запросов или нажатия "далее" всплыло мини окошко установка чего-то-там и сразу попросило для продолжения установки перезагрузить компьютер, но предварительно я запустила антивирус за 40 минут было обнаружено 71 угрозу в основном рекламу и спам. (кстати предыдущую плановую проверку я провела вчера, так что сюрпризы именно из этой проги) 8 | 4 | Ответить
Kagalar про Alcohol 120% 2.0.3.8806 [05-05-2016]
Хорошая программа. Единственное, лично я ознакамливался со значениями форматов образов дисков и прочих здесь | 7 | Ответить