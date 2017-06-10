Driver Genius для Windows

Driver Genius 17.0.0.140 Pro

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Описание Driver Genius 17.0.0.140 ProОписание   Скачать Driver Genius 17.0.0.140 ProСКАЧАТЬ (13,82 Мб) Скриншоты Driver Genius 17.0.0.140 ProСкриншоты (11)   Статистика Driver Genius 17.0.0.140 ProСтатистика   Отзывы о Driver Genius 17.0.0.140 ProОтзывы (31)  
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4.13 из 5, всего оценок - 180
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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Driver Genius - мощный менеджер драйверов, с помощью которого можно создавать резервные копии установленных драйверов, восстанавливать поврежденные версии, обновлять и удалять ненужные или поврежденные, тем самым повышая стабильность и производительность системы в целом. При запуске программа собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит результаты сканирования.

Основные возможности:

  • Резервное копирование установленных драйверов (можно создавать ZIP-архив, самораспаковывающийся архив или ЕХЕ-инсталлятор);
  • Восстановление данных из резервных копий;
  • Поддержка командной строки;
  • Обновление драйверов;
  • Поддержка более 30000 драйверов различных устройств;
  • Удаление неиспользуемых или поврежденных драйверов.
Что нового в Driver Genius 17.0.0.140 Pro?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Driver Genius:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)47 / 339 901
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
 Программа Driver Genius отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Driver Genius

(ерж про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [25-01-2015]

Программа неплохая, единственно, что не устраивает, предлагает иногда к установке устаревшие драйвера, что, как я считаю, для платной программы серьёзный изъян.
5 | 5 | Ответить

Диман в ответ (ерж про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [28-01-2015]

Ясный помидор старая версия от сюда и драйвера старые а вы думали в чём проблема? о чём тут пишут все?
Ищите альтернативу другую программу.
| | Ответить

(ерж в ответ Диман про Driver Genius 15.0.0.1021 Pro [02-03-2015]

Ставил новую/актуальную версию, на тот момент (не с этого сайта), поэтому остаюсь при своём мнении.
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Доктор про Driver Genius 14.0.0.361 Pro [16-11-2014]

Прекрасная программа, если купить её за 2000. Окупается моментально! потому, что мы не ищем дрова по часу, а качаем сразу.
А если Нищеброд не может позволить себе купить нормальную программу, а пользуется корявыми сломанными версиями, то это его проблема! Почему то к угнанным тачкам и ворованным телефонам никто не предъявляет претензий!
6 | 31 | Ответить

Диман в ответ Доктор про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [05-01-2015]

Версию программы обновляли хоть раз?
Как ключ слетает или нет?
Программа же писала что активировалась всё хорошо а ключи однако с неё летят.
| 5 | Ответить

aleks в ответ Доктор про Driver Genius 15.0.0.1046 Pro [25-07-2015]

а смысл платить за купленное железо? на сайте разработчика железа есть все драйвера которые нужны и платить за то что я уже купил? объясни смысл!!!
5 | 1 | Ответить

Татьяна про Driver Genius 14.0.0.345 Pro [07-10-2014]

Я бы дегенератам, которые выставляют такие программы, руки поотрывала. Реальнно, бл***! тут не хватает кучи драйверов, родной диск от 8, переустановила на 7, ищешь, голова кругом, а они платные проги предлагают, Убила бы, идиоты!
5 | 12 | Ответить

EdiKruger про Driver Genius 14.0.0.328 Pro [03-06-2014]

DriverBooster - кто-то хотел хорошую программу так вот вам. Она бесплатная
22 | 23 | Ответить

Lexa про Driver Genius 14.0.0.323 Pro [13-02-2014]

Сама то программа не плохая и её задумка может быть даже одна из лучших в своём классе , но с лиц. ключами к ней полная лажа , каждый ключ для конкретно одной версии программы , только выйдет новая версия программы начинаешь её обновлять и вашему ключу кирдык с какого Х.. спрашивается? и за что платить деньги америкашкам производителям программы?
Эта проблема с ключами не только у меня но и у большинства юзеров , да легче бабу уломать даст или не даст чем эту программу.
Вобщем я с этой прогой расстался на долго пока не выпустят адекватную версию программмы которая не банит и не сбрасывает лиц. ключи , эти ключи же программой принимаются и пишет что программа активирована так какого Х... они слетают? что за лохотрон придумали производители?
6 | 13 | Ответить

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