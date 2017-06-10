Driver Genius - мощный менеджер драйверов, с помощью которого можно создавать резервные копии установленных драйверов, восстанавливать поврежденные версии, обновлять и удалять ненужные или поврежденные, тем самым повышая стабильность и производительность системы в целом. При запуске программа собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит результаты сканирования.
Основные возможности:
Резервное копирование установленных драйверов (можно создавать ZIP-архив, самораспаковывающийся архив или ЕХЕ-инсталлятор);
Восстановление данных из резервных копий;
Поддержка командной строки;
Обновление драйверов;
Поддержка более 30000 драйверов различных устройств;
Удаление неиспользуемых или поврежденных драйверов.
DirectX10 для Microsoft Windows XP всех версий! В течение долгих поисков метода привязки DirectX10 к Windows XP был найден способ замены таблицы импорта системных
Отзывы о программе Driver Genius
(ерж про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [25-01-2015]
Программа неплохая, единственно, что не устраивает, предлагает иногда к установке устаревшие драйвера, что, как я считаю, для платной программы серьёзный изъян. 5 | 5 | Ответить
Диман в ответ (ерж про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [28-01-2015]
Ясный помидор старая версия от сюда и драйвера старые а вы думали в чём проблема? о чём тут пишут все?
Ищите альтернативу другую программу. | | Ответить
(ерж в ответ Диман про Driver Genius 15.0.0.1021 Pro [02-03-2015]
Ставил новую/актуальную версию, на тот момент (не с этого сайта), поэтому остаюсь при своём мнении. | | Ответить
Доктор про Driver Genius 14.0.0.361 Pro [16-11-2014]
Прекрасная программа, если купить её за 2000. Окупается моментально! потому, что мы не ищем дрова по часу, а качаем сразу.
А если Нищеброд не может позволить себе купить нормальную программу, а пользуется корявыми сломанными версиями, то это его проблема! Почему то к угнанным тачкам и ворованным телефонам никто не предъявляет претензий! 6 | 31 | Ответить
Диман в ответ Доктор про Driver Genius 14.0.0.364 Pro [05-01-2015]
Версию программы обновляли хоть раз?
Как ключ слетает или нет?
Программа же писала что активировалась всё хорошо а ключи однако с неё летят. | 5 | Ответить
aleks в ответ Доктор про Driver Genius 15.0.0.1046 Pro [25-07-2015]
а смысл платить за купленное железо? на сайте разработчика железа есть все драйвера которые нужны и платить за то что я уже купил? объясни смысл!!! 5 | 1 | Ответить
Татьяна про Driver Genius 14.0.0.345 Pro [07-10-2014]
Я бы дегенератам, которые выставляют такие программы, руки поотрывала. Реальнно, бл***! тут не хватает кучи драйверов, родной диск от 8, переустановила на 7, ищешь, голова кругом, а они платные проги предлагают, Убила бы, идиоты! 5 | 12 | Ответить
EdiKruger про Driver Genius 14.0.0.328 Pro [03-06-2014]
DriverBooster - кто-то хотел хорошую программу так вот вам. Она бесплатная 22 | 23 | Ответить
Lexa про Driver Genius 14.0.0.323 Pro [13-02-2014]
Сама то программа не плохая и её задумка может быть даже одна из лучших в своём классе , но с лиц. ключами к ней полная лажа , каждый ключ для конкретно одной версии программы , только выйдет новая версия программы начинаешь её обновлять и вашему ключу кирдык с какого Х.. спрашивается? и за что платить деньги америкашкам производителям программы?
Эта проблема с ключами не только у меня но и у большинства юзеров , да легче бабу уломать даст или не даст чем эту программу.
Вобщем я с этой прогой расстался на долго пока не выпустят адекватную версию программмы которая не банит и не сбрасывает лиц. ключи , эти ключи же программой принимаются и пишет что программа активирована так какого Х... они слетают? что за лохотрон придумали производители? 6 | 13 | Ответить