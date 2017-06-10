Driver Genius - мощный менеджер драйверов, с помощью которого можно создавать резервные копии установленных драйверов, восстанавливать поврежденные версии, обновлять и удалять ненужные или поврежденные, тем самым повышая стабильность и производительность системы в целом. При запуске программа собирает информацию об установленных в системе драйверах и выводит результаты сканирования. Основные возможности:

DirectX10 для Microsoft Windows XP всех версий! В течение долгих поисков метода привязки DirectX10 к Windows XP был найден способ замены таблицы импорта системных

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,

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