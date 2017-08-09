Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность

Отзывы о программе PDF-XChange Viewer Капитон Отлично! В программу можно добавить свой "штамп" т.е. любую картинку, например печать или подпись, и вот у вас PDF документ с подписью!

| | Ответить Ольга НАРОД! Подскажите, где можно почитать инструкцию по работе с данной программой??? Или обучающее видео посмотреть???

1 | 5 | Ответить Amina Супер!

4 | 1 | Ответить Гость Чё-т ничего не понял. Что все так ухватились за функцию записи в буфер? И что с того, что копировать и запоминать умеет? Нее, что-то тут пахнет тем, что наняли людей, чтобы побольше отзывов хороших написали. Сейчас так многие делают. Верю тем, кто про глюки писал. Foxit - говно. Работает быстро. Но этот гад мне формулу как-то непонятно перемножил: в ячейке указано 14 тысяч; в итоговой должна быть такая же сумма. Этот товарищ мне выдал миллион шестьсот с копейками!!! Что это было. К тому же в отзывах отписали, что троянов схватили. Не знаю, верить или нет... Адобе тупой по скорости, но такой гадости я за ним не замечал.

| 1 | Ответить Александр Это самая лучшая бесплатная программа для работы с PDF документами, даже не пользуясь возможностями PRO версии. Со всеми положительными отзывами ниже согласен. А негативные отзывы написаны или не разобравшимися в программе, или теми у кого проблемы с компьютером или операционкой.

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