PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и быстродействие. Имеет многоязычный интерфейс.
Основные функции приложения:
Просмотр и печать файлов формата PDF. Во время просмотра можно менять размер шрифта в документах, увеличивать или уменьшать картинки, внедрённые в документы.
Удобная навигация при просмотре многостраничных PDF документов.
Возможность просмотра несколько PDF документов одновременно.
Поддержка просмотра зашифрованных PDF файлов.
Настраиваемая область просмотра и панелей инструментов. Экспорт и импорт настроек.
Добавление комментариев и аннотаций (стикеров) для любого PDF-файла. Позволяет делать отметки (заметки) добавляя текст или объекты.
Извлечение текста.
Конвертация документов PDF в графические форматы BMP, JPEG, TIFF, PNG и другие. Создание на основе графических файлов PDF документов.
Интеграция в программы-переводчики (ABBYY Lingvo, Translate It!).
Имеет плагины для MS IE и для Firefox.
Возможность отсылать по электронной почте PDF файл непосредственно из окна просмотра.
Добавление и поддержка пользовательских штампов (Custom Stamps) из любого файла изображения или PDF-файла и буфера обмена.
Гость про PDF-XChange Viewer 2.5.317.0 [12-04-2016]
Чё-т ничего не понял. Что все так ухватились за функцию записи в буфер? И что с того, что копировать и запоминать умеет? Нее, что-то тут пахнет тем, что наняли людей, чтобы побольше отзывов хороших написали. Сейчас так многие делают. Верю тем, кто про глюки писал. Foxit - говно. Работает быстро. Но этот гад мне формулу как-то непонятно перемножил: в ячейке указано 14 тысяч; в итоговой должна быть такая же сумма. Этот товарищ мне выдал миллион шестьсот с копейками!!! Что это было. К тому же в отзывах отписали, что троянов схватили. Не знаю, верить или нет... Адобе тупой по скорости, но такой гадости я за ним не замечал. | 1 | Ответить
Александр про PDF-XChange Viewer 2.5.315.0 [26-10-2015]
Это самая лучшая бесплатная программа для работы с PDF документами, даже не пользуясь возможностями PRO версии. Со всеми положительными отзывами ниже согласен. А негативные отзывы написаны или не разобравшимися в программе, или теми у кого проблемы с компьютером или операционкой. 5 | 2 | Ответить