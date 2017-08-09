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PDF-XChange Viewer для Windows

PDF-XChange Viewer 2.5.322.6

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Описание PDF-XChange Viewer 2.5.322.6Описание   Скачать PDF-XChange Viewer 2.5.322.6СКАЧАТЬ (16,98 Мб) Скриншоты PDF-XChange Viewer 2.5.322.6Скриншоты (7)   Статистика PDF-XChange Viewer 2.5.322.6Статистика   Отзывы о PDF-XChange Viewer 2.5.322.6Отзывы (33)  
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4.50 из 5, всего оценок - 70
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF.  Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и быстродействие. Имеет многоязычный интерфейс.

Основные функции приложения:

  • Просмотр и печать файлов формата PDF. Во время просмотра можно менять размер шрифта в документах, увеличивать или уменьшать картинки, внедрённые в документы.
  • Удобная навигация при просмотре многостраничных PDF документов.
  • Возможность просмотра несколько PDF документов одновременно.
  • Поддержка просмотра зашифрованных PDF файлов.
  • Настраиваемая область просмотра и панелей инструментов. Экспорт и импорт настроек.
  • Добавление комментариев и аннотаций (стикеров) для любого PDF-файла. Позволяет делать отметки (заметки) добавляя текст или объекты.
  • Извлечение текста.
  • Конвертация документов PDF в графические форматы BMP, JPEG, TIFF, PNG и другие. Создание на основе графических файлов PDF документов.
  • Интеграция в программы-переводчики (ABBYY Lingvo, Translate It!).
  • Имеет плагины для MS IE и для Firefox.
  • Возможность отсылать по электронной почте PDF файл непосредственно из окна просмотра.
  • Добавление и поддержка пользовательских штампов (Custom Stamps) из любого файла изображения или PDF-файла и буфера обмена.
  • Поддерживает работу с вкладками.
  • Полностью поддерживает javascript.
Что нового в PDF-XChange Viewer 2.5.322.6?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты PDF-XChange Viewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)34 / 114 034
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF - Конверторы - Редакторы
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Отзывы о программе PDF-XChange Viewer

Капитон про PDF-XChange Viewer 2.5.321.0 [07-05-2017]

Отлично! В программу можно добавить свой "штамп" т.е. любую картинку, например печать или подпись, и вот у вас PDF документ с подписью!
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Ольга про PDF-XChange Viewer 2.5.317.1 [23-08-2016]

НАРОД! Подскажите, где можно почитать инструкцию по работе с данной программой??? Или обучающее видео посмотреть???
1 | 5 | Ответить

Amina про PDF-XChange Viewer 2.5.317.1 [26-05-2016]

Супер!
4 | 1 | Ответить

Гость про PDF-XChange Viewer 2.5.317.0 [12-04-2016]

Чё-т ничего не понял. Что все так ухватились за функцию записи в буфер? И что с того, что копировать и запоминать умеет? Нее, что-то тут пахнет тем, что наняли людей, чтобы побольше отзывов хороших написали. Сейчас так многие делают. Верю тем, кто про глюки писал. Foxit - говно. Работает быстро. Но этот гад мне формулу как-то непонятно перемножил: в ячейке указано 14 тысяч; в итоговой должна быть такая же сумма. Этот товарищ мне выдал миллион шестьсот с копейками!!! Что это было. К тому же в отзывах отписали, что троянов схватили. Не знаю, верить или нет... Адобе тупой по скорости, но такой гадости я за ним не замечал.
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Александр про PDF-XChange Viewer 2.5.315.0 [26-10-2015]

Это самая лучшая бесплатная программа для работы с PDF документами, даже не пользуясь возможностями PRO версии. Со всеми положительными отзывами ниже согласен. А негативные отзывы написаны или не разобравшимися в программе, или теми у кого проблемы с компьютером или операционкой.
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