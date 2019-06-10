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Foxit Reader для Windows

Foxit Reader 9.5.0.20723

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Описание Foxit Reader 9.5.0.20723Описание   Скачать Foxit Reader 9.5.0.20723СКАЧАТЬ (99,55 Мб) Скриншоты Foxit Reader 9.5.0.20723Скриншоты (9)   Статистика Foxit Reader 9.5.0.20723Статистика   Отзывы о Foxit Reader 9.5.0.20723Отзывы (117)  
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4.38 из 5, всего оценок - 489
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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Foxit Reader - компактная и шустрая программа для чтения PDF файлов. Может служить альтернативой для популярного просмотрщика PDF - Adobe Reader. Особенностью приложения является сравнительно небольшой размер дистрибутива и быстрая скорость работы.

Интструмент не требователен к программным и аппаратным средствам компьютера и способен работать практически со всеми версиями операционных систем корпорации Microsoft.

Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов. Она снабжена простым и интуитивно понятным интерфейсом, при помощи которого пользователь может максимально эффективно использовать данный программный продукт.

Foxit Reader
Foxit Reader
Foxit Reader
Foxit Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)85 / 886 288
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе Foxit Reader

Владимир про Foxit Reader 9.2.0.9297 [28-09-2018]

Пользовался PDF-XChange все было нормально, теперь на новой работе установлен Foxit. Действительно, нужные настройки спрятаны хрен знает куда. При работе с файлом в 70 Мб старая версия Фоксита все время вылетала. Версия: 9.1.0.5096 вроде не вылетает. Особенно раздражает то, что нельзя переместить вкладку вправо. При попытке переместить вправо одну вкладку все вкладки прокручиваются. Влево вкладки перемещаются нормально.
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Альберт про Foxit Reader 9.2.0.9297 [06-09-2018]

05.09.2018г. купил у них на сайте лицензию на Foxit PhantomPDF Standard,
прислали ключ на емаил, который вставляется только в английскую версию программы.
Техподдержка за русификацию потребовала еще 50 долларов.
Foxit это шуллеры самые настоящие!
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Гость про Foxit Reader 9.2.0.9297 [10-08-2018]

Foxit Reader 9.2.0.9297 не запоминает последние открытые файлы и не возобновляет последнюю сессию, пришлось откатится к более ранней версии.
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AndrewStarik про Foxit Reader 9.0.1.1049 [06-01-2018]

Перешел с 6 версии на 9, стала намного тупее работать, мало того что грузятся страницы дольше, возникают не прорисованные площади, которые сами не прорисуются, пока не подвигаешь страницу мышкой. Бред. И реально секунду или 2 надо ждать прогрузки, если в зоне видимости сразу 4 страницы. Неужели сложно загрузить это в оперативу и держать там.
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Жертва любви фоксит про Foxit Reader 8.1.1.1115 RU / 8.2.0.2051 EN [15-02-2017]

Всё было в порядке, пока сдуру не установил фоксит прогой по умолчанию. Вот тогда и начался цирк с постоянными требованиями обновлений и напоминаниями о себе при каждом удобном случае. Ну ни дать ни взять самая важная часть ос, никак иначе) Спросите почему не сниму галку по умолчанию? Да ну её.. а вдруг обидится, ранимая она очень у меня ;)))
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