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Foxit Reader 9.5.0.20723
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4.38 из 5, всего оценок - 489
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- Рейтинг программы - 4.38 из 5
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Foxit Reader - компактная и шустрая программа для чтения PDF файлов. Может служить альтернативой для популярного просмотрщика PDF - Adobe Reader. Особенностью приложения является сравнительно небольшой размер дистрибутива и быстрая скорость работы.
Интструмент не требователен к программным и аппаратным средствам компьютера и способен работать практически со всеми версиями операционных систем корпорации Microsoft.
Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов. Она снабжена простым и интуитивно понятным интерфейсом, при помощи которого пользователь может максимально эффективно использовать данный программный продукт.
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Отзывы о программе Foxit Reader
Владимир про Foxit Reader 9.2.0.9297 [28-09-2018]
Пользовался PDF-XChange все было нормально, теперь на новой работе установлен Foxit. Действительно, нужные настройки спрятаны хрен знает куда. При работе с файлом в 70 Мб старая версия Фоксита все время вылетала. Версия: 9.1.0.5096 вроде не вылетает. Особенно раздражает то, что нельзя переместить вкладку вправо. При попытке переместить вправо одну вкладку все вкладки прокручиваются. Влево вкладки перемещаются нормально.
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Альберт про Foxit Reader 9.2.0.9297 [06-09-2018]
05.09.2018г. купил у них на сайте лицензию на Foxit PhantomPDF Standard,
прислали ключ на емаил, который вставляется только в английскую версию программы.
Техподдержка за русификацию потребовала еще 50 долларов.
Foxit это шуллеры самые настоящие!
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Гость про Foxit Reader 9.2.0.9297 [10-08-2018]
Foxit Reader 9.2.0.9297 не запоминает последние открытые файлы и не возобновляет последнюю сессию, пришлось откатится к более ранней версии.
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AndrewStarik про Foxit Reader 9.0.1.1049 [06-01-2018]
Перешел с 6 версии на 9, стала намного тупее работать, мало того что грузятся страницы дольше, возникают не прорисованные площади, которые сами не прорисуются, пока не подвигаешь страницу мышкой. Бред. И реально секунду или 2 надо ждать прогрузки, если в зоне видимости сразу 4 страницы. Неужели сложно загрузить это в оперативу и держать там.
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Жертва любви фоксит про Foxit Reader 8.1.1.1115 RU / 8.2.0.2051 EN [15-02-2017]
Всё было в порядке, пока сдуру не установил фоксит прогой по умолчанию. Вот тогда и начался цирк с постоянными требованиями обновлений и напоминаниями о себе при каждом удобном случае. Ну ни дать ни взять самая важная часть ос, никак иначе) Спросите почему не сниму галку по умолчанию? Да ну её.. а вдруг обидится, ранимая она очень у меня ;)))
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