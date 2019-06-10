Foxit Reader

Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов. Она снабжена простым и интуитивно понятным интерфейсом, при помощи которого пользователь может максимально эффективно использовать данный программный продукт.

Интструмент не требователен к программным и аппаратным средствам компьютера и способен работать практически со всеми версиями операционных систем корпорации Microsoft.

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов