PDF Reader для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,57 Мб
PDF Reader - это легкое суперпростое приложение для просмотра PDF-файлов с настольного компьютера или ноутбука, которая не потребляет слишком много системных ресурсов. Интерфейс минималистичен и предоставляет все самое необходимое.
Приложение поставляется с базовыми функциями навигации, которые позволяют с легкостью просматривать страницы. Имеется опция поиска, которая позволяет находить и выделять ключевые слова в PDF-файле. С помощью нескольких щелчков мыши можно просматривать документы в полноэкранном режиме, поворачивать, масштабировать и пр. Кроме того, вы можете заполнять PDF-формы и сохранять их как новые PDF-файлы. Кроме того программа также поддерживает множество опций командной строки.
Приложение предлагается в двух редакциях: Installer и Portable. Портативную версию Vovsoft PDF Reader можно поместить в любую папку на компьютере, на флешку или другой съемный носитель и запустить оттуда. В целом, данная программа может стать неплохой альтернативой Adobe Acrobat Reader.
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