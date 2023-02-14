PDF Reader - это легкое суперпростое приложение для просмотра PDF-файлов с настольного компьютера или ноутбука, которая не потребляет слишком много системных ресурсов. Интерфейс минималистичен и предоставляет все самое необходимое.

Приложение поставляется с базовыми функциями навигации, которые позволяют с легкостью просматривать страницы. Имеется опция поиска, которая позволяет находить и выделять ключевые слова в PDF-файле. С помощью нескольких щелчков мыши можно просматривать документы в полноэкранном режиме, поворачивать, масштабировать и пр. Кроме того, вы можете заполнять PDF-формы и сохранять их как новые PDF-файлы. Кроме того программа также поддерживает множество опций командной строки.

Приложение предлагается в двух редакциях: Installer и Portable. Портативную версию Vovsoft PDF Reader можно поместить в любую папку на компьютере, на флешку или другой съемный носитель и запустить оттуда. В целом, данная программа может стать неплохой альтернативой Adobe Acrobat Reader.