Maksim Не понятно что ее все так хвалят, половину адресов не определяет, и даже определить принадлежность к RIPE, ARIN и т.д. не может, на LACNIC вообще говорит доступ запрещен.

Проверьте эти адреса и поймете:

177.200.59.150

200.165.111.35

41.191.93.131

120.136.21.251

150.254.171.157

и т.д.

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