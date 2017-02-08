Zillya! Антивирус - бесплатная антивирусная программа украинского производства со всеми необходимыми опциями. Эффективно находит и обезвреживает любые вирусы, «червяки», «трояны», руткиты, разнообразные паразиты и другие зловредные программы, деятельность которых приводит к сбою компьютера, некорректной работе системы, снижению быстродействия компьютера, потерь или повреждения данных, постоянных системных предупреждений.
Основные характеристики:
Защита от шпионских и рекламных программ
Защита от несанкционированного доступа к личной информации
Функция слежения в режиме реального времени («Сторожевой»)
Выбор режимов сканирования и сканирование по расписанию
Встроенный алгоритм эвристического анализа
Проверка файлов загружаемых на компьютер из сети Интернет
Проверка почтовых сообщений
Проверка офисных документов
Автоматическое обновление баз и программы с украинских серверов
Широкий выбор настроек и дополнительных функций
Дополнительные утилиты, такие как Диспетчер задач и Диспетчер автозагрузки
Сережа про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [26-01-2017]
Спасибо большое за антивирус,разработчики молодцы,понаходил даже почтовые модули,для бесплатной проги очень хорошо,молодцы!!!!!!!!! | | Ответить
Viktor про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [15-11-2016]
Почав користуватись з надією, що тепер вірусам - зась! | | Ответить
Іван про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [26-09-2016]
Приємно здивований новою версією! Прога сама все виконує і головне не нав"язливо оновлюється. Перевіряв багато, але наша найкраща і найпростіша в використанні.Спасибі за гарну програму-антивірус "зілля" розробникам! 1 | | Ответить
Дмитрий про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [25-08-2016]
Испольую бесплатную версию. Очень нравится. Игрушки по сети не тормозят, сканирует качестенно, аккуратно и очень быстро. Рекомендую. До этого исользовал BitDefender, 360 Security , Panda , Baidu и кучу других | | Ответить
Сергей. про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [23-08-2016]
Очень качественный украинский продукт. Защита, как я заметил, на высочайшем уровне. После неё пробовал сканерами других антивирусов, не находили ничего. Молодцы ребята, ещё и развивают дальше свой продукт. | | Ответить