Zillya! Антивирус - бесплатная антивирусная программа украинского производства со всеми необходимыми опциями. Эффективно находит и обезвреживает любые вирусы, «червяки», «трояны», руткиты, разнообразные паразиты и другие зловредные программы, деятельность которых приводит к сбою компьютера, некорректной работе системы, снижению быстродействия компьютера, потерь или повреждения данных, постоянных системных предупреждений. Основные характеристики:

Отзывы о программе Zillya! Антивирус Сережа Спасибо большое за антивирус,разработчики молодцы,понаходил даже почтовые модули,для бесплатной проги очень хорошо,молодцы!!!!!!!!!

| | Ответить Viktor Почав користуватись з надією, що тепер вірусам - зась!

| | Ответить Іван Приємно здивований новою версією! Прога сама все виконує і головне не нав"язливо оновлюється. Перевіряв багато, але наша найкраща і найпростіша в використанні.Спасибі за гарну програму-антивірус "зілля" розробникам!

1 | | Ответить Дмитрий Испольую бесплатную версию. Очень нравится. Игрушки по сети не тормозят, сканирует качестенно, аккуратно и очень быстро. Рекомендую. До этого исользовал BitDefender, 360 Security , Panda , Baidu и кучу других

| | Ответить Сергей. Очень качественный украинский продукт. Защита, как я заметил, на высочайшем уровне. После неё пробовал сканерами других антивирусов, не находили ничего. Молодцы ребята, ещё и развивают дальше свой продукт.

| | Ответить Читать все отзывы (184) / Добавить отзыв