Zillya! Антивирус для Windows

Zillya! Антивирус 3.0.2204.0

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Описание Zillya! Антивирус 3.0.2204.0Описание   Скачать Zillya! Антивирус 3.0.2204.0СКАЧАТЬ (188,75 Мб) Скриншоты Zillya! Антивирус 3.0.2204.0Скриншоты (12)   Статистика Zillya! Антивирус 3.0.2204.0Статистика   Отзывы о Zillya! Антивирус 3.0.2204.0Отзывы (184)  
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2.92 из 5, всего оценок - 263
  • Рейтинг программы - 2.92 из 5
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Zillya! Антивирус - бесплатная антивирусная программа украинского производства со всеми необходимыми опциями. Эффективно находит и обезвреживает любые вирусы, «червяки», «трояны», руткиты, разнообразные паразиты и другие зловредные программы, деятельность которых приводит к сбою компьютера, некорректной работе системы, снижению быстродействия компьютера, потерь или повреждения данных, постоянных системных предупреждений.

Основные характеристики:

  • Защита от шпионских и рекламных программ
  • Защита от несанкционированного доступа к личной информации
  • Функция слежения в режиме реального времени («Сторожевой»)
  • Выбор режимов сканирования и сканирование по расписанию
  • Встроенный алгоритм эвристического анализа
  • Проверка файлов загружаемых на компьютер из сети Интернет
  • Проверка почтовых сообщений
  • Проверка офисных документов
  • Автоматическое обновление баз и программы с украинских серверов
  • Широкий выбор настроек и дополнительных функций
  • Дополнительные утилиты, такие как Диспетчер задач и Диспетчер автозагрузки
Что нового в Zillya! Антивирус 3.0.2204.0?
  • Функция самозащиты
  • Доработаны уже имеющиеся модули
Скриншоты Zillya! Антивирус:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 22 554
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Zillya! Антивирус

Сережа про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [26-01-2017]

Спасибо большое за антивирус,разработчики молодцы,понаходил даже почтовые модули,для бесплатной проги очень хорошо,молодцы!!!!!!!!!
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Viktor про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [15-11-2016]

Почав користуватись з надією, що тепер вірусам - зась!
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Іван про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [26-09-2016]

Приємно здивований новою версією! Прога сама все виконує і головне не нав"язливо оновлюється. Перевіряв багато, але наша найкраща і найпростіша в використанні.Спасибі за гарну програму-антивірус "зілля" розробникам!
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Дмитрий про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [25-08-2016]

Испольую бесплатную версию. Очень нравится. Игрушки по сети не тормозят, сканирует качестенно, аккуратно и очень быстро. Рекомендую. До этого исользовал BitDefender, 360 Security , Panda , Baidu и кучу других
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Сергей. про Zillya! Антивирус 1.1.4324.0 [23-08-2016]

Очень качественный украинский продукт. Защита, как я заметил, на высочайшем уровне. После неё пробовал сканерами других антивирусов, не находили ничего. Молодцы ребята, ещё и развивают дальше свой продукт.
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