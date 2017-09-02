CurrPorts для Windows

CurrPorts 2.32

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Описание CurrPorts 2.32Описание   Скачать CurrPorts 2.32СКАЧАТЬ (90 Кб) Скриншоты CurrPorts 2.32Скриншоты (3)   Статистика CurrPorts 2.32Статистика   Отзывы о CurrPorts 2.32Отзывы (2)  
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4.78 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.78 из 5
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CurrPorts - программа сетевого мониторинга, которая отображает список всех открытых в данный момент TCP, IP и UDP портов на локальном компьютере. Для каждого порта в списке, отображается информация о процессе, который открыл порт, а также имя процесса, полный путь к процессу, информация о версии процесса (название продукта, описание файла, и т.д.), время создания процесса и пользователь, который его создал и многое другое.

Кроме того CurrPorts позволяет закрывать нежелательные TCP соединения, и завершать процессы на отмеченных портах, а также сохранять информацию о TCP/UDP портах в HTML или XML файл.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в CurrPorts 2.32?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты CurrPorts:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 10 282
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе CurrPorts

Витёк про CurrPorts 2.06 [17-02-2013]

Компактная, объёмная, с хорошим расширением и доступностью.
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Серёга про CurrPorts 1.80 [16-04-2010]

класная прога, даже инсталировать не пришлось.
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