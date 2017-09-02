InSSIDer 4.3.9 / 3.1.2.1 Home
InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор
Wireless Network Watcher 2.13
Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в
UltraVNC 1.2.1.2
UltraVNC - программа для управления удаленным компьютером. Может соединяться с удаленным компьютером через Интернет или локальную сеть, передавая изображение
NetLimiter Pro 3.0.0.11 / 4.0.32.0
NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика
Wireshark 2.4.1
Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с возможностью отображения значения каждого поля протокола любого
TCPView 3.05
TCPView - крошечная, не требующая установки утилита, которая показывает все TCP и UDP на вашем компьютере, удаленный адрес, с которым было установлено соединение, и