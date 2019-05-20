WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и отображает массу полезной информации, как например имя сети (SSID), MAC-адрес, тип PHY (802.11 g/n), мощность и качество сигнала, используемая частота, номер канала, максимальная скорость, модель маршрутизатора, наличие или отсутствие пароля и многое другое.

В нижней панели главного окна WifiInfoView отображается полученная информация, которая представлена в шестнадцатеричном формате. Также присутствует возможность группировать обнаруженные беспроводные сети по номеру канала, модели маршрутизатора, типу PHY или максимальной скорости.