WifiInfoView для Windows

WifiInfoView 2.46

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Описание WifiInfoView 2.46Описание   Скачать WifiInfoView 2.46СКАЧАТЬ (345 Кб) Скриншоты WifiInfoView 2.46Скриншоты (2)   Статистика WifiInfoView 2.46Статистика   Отзывы о WifiInfoView 2.46Отзывы (4)  
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3.95 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 3.95 из 5
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WifiInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая сканирует ближайшие беспроводные сети, и отображает массу полезной информации, как например имя сети (SSID), MAC-адрес, тип PHY (802.11 g/n), мощность и качество сигнала, используемая частота, номер канала, максимальная скорость, модель маршрутизатора, наличие или отсутствие пароля и многое другое.

В нижней панели главного окна WifiInfoView отображается полученная информация, которая представлена в шестнадцатеричном формате. Также присутствует возможность группировать обнаруженные беспроводные сети по номеру канала, модели маршрутизатора, типу PHY или максимальной скорости.

Дополнительные файлы к программе:

WifiInfoView
WifiInfoView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 30 112
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Wi-Fi, Bluetooth
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Отзывы о программе WifiInfoView

Василий про WifiInfoView 2.41 [12-12-2018]

Русификатор опознается как вирус, спасибо, блин!
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Крит в ответ Василий про WifiInfoView 2.41 [31-12-2018]

Вирусов ровно 0.
Отчет с вирустотал https://www.virustotal.com/#/file/371aac636808161965fa03e63e2e4735656e6af638b00232f16e80a51e94e339/detection
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валерий про WifiInfoView 1.76 [17-01-2015]

Хорошая и простая в использовании,русский отдельно скачал стало вообще супер.Большое спасибо !
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Добрый Волшебник про WifiInfoView 1.56 [18-05-2014]

Русский язык как и многие другие в программе есть. Просто скачиваются отдельно.
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