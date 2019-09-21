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Wireless Network Watcher 2.21
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4.24 из 5, всего оценок - 60
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- Рейтинг программы - 4.24 из 5
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Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в данный момент компьютеров и устройств. Для каждого обнаруженного устройства отображается такая информация, как IP- и MAC-адрес, название компании производителя и имя компьютера.
Полученный список можно экспортировать в форматы HTML, XML, CSV или в текстовый файл, а также есть возможность скопировать его в буфер обмена для последующей вставки в таблицу Excel или в другое приложение.
Дополнительные файлы к программе:
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|Что нового в Wireless Network Watcher 2.21?
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Отзывы о программе Wireless Network Watcher
Наталья про Wireless Network Watcher 2.12 [23-06-2017]
Простите . А как быть с руссификотором? Скачала, а дальше?
6 | 27 | Ответить
Константин про Wireless Network Watcher 2.12 [12-06-2017]
Программа очень хорошая, а если некоторые дебилы разобраться не могут-это не программа виновата, а голова с одной извилиной. Ужасно читать, с какими ошибками они пишут- тупорылые, лучше русский язык учите, а не в компе сидите!
1 | | Ответить
Раф про Wireless Network Watcher 1.83 [30-08-2015]
Через Web интерфейс роутера видны все подключения. Там же можно настроить фильтры по Mac адресам, привязать к ним IP. Т.е. решать кому только разрешено. Установите надежный пароль и всего-то. Если и на вход в роутер пароль "дешевый", тогда самого кто нибудь отключит и изменит настройки роутера.
2 | 8 | Ответить
Samir про Wireless Network Watcher 1.82 [25-07-2015]
ничего не показывает
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Владос в ответ Samir про Wireless Network Watcher 1.90 [19-12-2015]
Зайди в Настройки и дополнительные настройки, и там установи на маршрутизатор выборе, у тебя их наверно более 1 и он не знает какой ставить
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Вовка про Wireless Network Watcher 1.81 [08-06-2015]
Всё показывает.Нашёл чужого - меняй пароль!
1 | | Ответить
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