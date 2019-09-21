Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в данный момент компьютеров и устройств. Для каждого обнаруженного устройства отображается такая информация, как IP- и MAC-адрес, название компании производителя и имя компьютера.

Полученный список можно экспортировать в форматы HTML, XML, CSV или в текстовый файл, а также есть возможность скопировать его в буфер обмена для последующей вставки в таблицу Excel или в другое приложение.