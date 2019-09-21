Программы для Windows » Сети » Мониторинг » Wireless Network Watcher 2.21
Wireless Network Watcher для Windows

Wireless Network Watcher 2.21

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wireless Network Watcher 2.21Описание   Скачать Wireless Network Watcher 2.21СКАЧАТЬ (362 Кб) Скриншоты Wireless Network Watcher 2.21Скриншоты (2)   Статистика Wireless Network Watcher 2.21Статистика   Отзывы о Wireless Network Watcher 2.21Отзывы (35)  
Оцените программу!
4.24 из 5, всего оценок - 60
  • Рейтинг программы - 4.24 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в данный момент компьютеров и устройств. Для каждого обнаруженного устройства отображается такая информация, как IP- и MAC-адрес, название компании производителя и имя компьютера.

Полученный список можно экспортировать в форматы HTML, XML, CSV или в текстовый файл, а также есть возможность скопировать его в буфер обмена для последующей вставки в таблицу Excel или в другое приложение.

Дополнительные файлы к программе:

Что нового в Wireless Network Watcher 2.21?
  • Исправлены ошибки
Wireless Network Watcher
Wireless Network Watcher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)27 / 156 159
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
ТОП-сегодня раздела "Мониторинг"
 

InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0

InSSIDer - полезное приложение, благодаря которому можно легко выбрать лучшую из доступных Wi-Fi сетей. Программа позволяет узнать мощность сигнала, идентификатор

Free IP Scanner 3.1

Free IP scanner - сканер портов и IP-адресов. Предназначен как системным администраторам, так и обычным пользователям для мониторинга и управления своими сетями

PortScan 1.76

PortScan - бесплатная утилита, с помощью которой можно найти все активные устройства в сети. При запуске сканирования портов программа отображает все открытые порты

Wireless Network Watcher 2.20

Wireless Network Watcher - бесплатная портативная (не требующая инсталляции) утилита, которая сканирует беспроводные сети и отображает список всех подключенных в

Wireshark 3.0.4

Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с возможностью отображения значения каждого поля протокола любого

NetLimiter Pro 4.0.51.0

NetLimiter - эффективная утилита для контроля и управления сетевым трафиком, с возможностью настройки скорости потока данных. Присутствует исчерпывающая статистика

скачать Adguard

Отзывы о программе Wireless Network Watcher

Наталья про Wireless Network Watcher 2.12 [23-06-2017]

Простите . А как быть с руссификотором? Скачала, а дальше?
6 | 27 | Ответить

Константин про Wireless Network Watcher 2.12 [12-06-2017]

Программа очень хорошая, а если некоторые дебилы разобраться не могут-это не программа виновата, а голова с одной извилиной. Ужасно читать, с какими ошибками они пишут- тупорылые, лучше русский язык учите, а не в компе сидите!
1 | | Ответить

Раф про Wireless Network Watcher 1.83 [30-08-2015]

Через Web интерфейс роутера видны все подключения. Там же можно настроить фильтры по Mac адресам, привязать к ним IP. Т.е. решать кому только разрешено. Установите надежный пароль и всего-то. Если и на вход в роутер пароль "дешевый", тогда самого кто нибудь отключит и изменит настройки роутера.
2 | 8 | Ответить

Samir про Wireless Network Watcher 1.82 [25-07-2015]

ничего не показывает
1 | 4 | Ответить

Владос в ответ Samir про Wireless Network Watcher 1.90 [19-12-2015]

Зайди в Настройки и дополнительные настройки, и там установи на маршрутизатор выборе, у тебя их наверно более 1 и он не знает какой ставить
3 | | Ответить

Вовка про Wireless Network Watcher 1.81 [08-06-2015]

Всё показывает.Нашёл чужого - меняй пароль!
1 | | Ответить

Читать все отзывы (35) / Добавить отзыв
 