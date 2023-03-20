InSSIDer для Windows
|Оценка:
|3.82/5 голосов - 164
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MetaGeeks, LLC
|Категории:
|Wi-Fi, Bluetooth - Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|23 / 366 848 | Статистика
|Размер:
|32,29 Мб
InSSIDer - удобная утилита, которая сканирует доступные Wi-Fi сети и предоставляет массу полезной информации о них, что позволит вам выбрать самый лучший канал для вашей сети. Среди получаемой информации InSSIDer предоставляет следующее:
- мощность сигнала в dBm;
- MAC-адрес роутера и его производителя;
- использующийся канал;
- идентификатор SSID или публичное название сети;
- тип безопасности (WEP, WAP и др.);
- скорость сети и многое другое.
Кроме того, программа поможет устранить проблемы, связанные с вашим Wi-Fi соединением, а выжмет максимум от вашей беспроводной сети.
Возможности InSSIDer:
- Просмотр доступных сетей. Фильтрация и сортировка.
- Сканер диапазонов 2,4 и 5 ГГц.
- Таблица с информацией о каждой точки доступа и устройстве.
- Мощность сигнала можно отслеживать с помощью наглядных графиков в режиме реального времени.
- Выводит проблемы конфликтующих сетей или забитых каналов.
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Отзывы о программе InSSIDer
курлы про InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0 [24-01-2021]
бесполезная программа!ничего не даёт,в плане оптимизации роутера.Только дает визуальное представление как он работает.
6 | 4 | Ответить
Гена Модифицированный. про InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0 [23-04-2020]
Версия 2.1 Самая лучшая! Пользуюсь 7 лет, поверьте больше и не нужно.
9 | 6 | Ответить
Александр про InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0 [11-08-2019]
Vovan про InSSIDer 4.4.0.6 / 3.1.2.1 Home [16-12-2018]
Роман Волк про InSSIDer 4.4.0.6 / 3.1.2.1 Home [01-12-2018]
Данная программа запрашивает серийный ключ а где его взять то?
16 | 48 | Ответить
Rhbn в ответ Роман Волк про InSSIDer 4.4.0.6 / 3.1.2.1 Home [31-01-2019]
При запуске программы нажать на "Create Free Account" и следовать дальнейшим инструкциям.
20 | 50 | Ответить