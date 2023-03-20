InSSIDer - удобная утилита, которая сканирует доступные Wi-Fi сети и предоставляет массу полезной информации о них, что позволит вам выбрать самый лучший канал для вашей сети. Среди получаемой информации InSSIDer предоставляет следующее:

мощность сигнала в dBm;

MAC-адрес роутера и его производителя;

использующийся канал;

идентификатор SSID или публичное название сети;

тип безопасности (WEP, WAP и др.);

скорость сети и многое другое.

Кроме того, программа поможет устранить проблемы, связанные с вашим Wi-Fi соединением, а выжмет максимум от вашей беспроводной сети.

Возможности InSSIDer: