InSSIDer для Windows

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Оценка: 3.82/5 голосов - 164
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Wi-Fi, Bluetooth - Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):23 / 366 848 | Статистика
Размер:32,29 Мб
InSSIDer скриншот № 1
InSSIDer скриншот № 2
InSSIDer скриншот № 3

InSSIDer - удобная утилита, которая сканирует доступные Wi-Fi сети и предоставляет массу полезной информации о них, что позволит вам выбрать самый лучший канал для вашей сети. Среди получаемой информации InSSIDer предоставляет следующее:

  • мощность сигнала в dBm;
  • MAC-адрес роутера и его производителя;
  • использующийся канал;
  • идентификатор SSID или публичное название сети;
  • тип безопасности (WEP, WAP и др.);
  • скорость сети и многое другое.

Кроме того, программа поможет устранить проблемы, связанные с вашим Wi-Fi соединением, а выжмет максимум от вашей беспроводной сети.

Возможности InSSIDer:

  • Просмотр доступных сетей. Фильтрация и сортировка.
  • Сканер диапазонов 2,4 и 5 ГГц.
  • Таблица с информацией о каждой точки доступа и устройстве.
  • Мощность сигнала можно отслеживать с помощью наглядных графиков в режиме реального времени.
  • Выводит проблемы конфликтующих сетей или забитых каналов.
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Отзывы о программе InSSIDer

курлы про InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0 [24-01-2021]

бесполезная программа!ничего не даёт,в плане оптимизации роутера.Только дает визуальное представление как он работает.
6 | 4 | Ответить

й в ответ курлы про InSSIDer 5.4.0.0 [04-04-2021]

дай боже тебе мозгов
18 | 9 | Ответить

Гена Модифицированный. про InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0 [23-04-2020]

Версия 2.1 Самая лучшая! Пользуюсь 7 лет, поверьте больше и не нужно.
9 | 6 | Ответить

Александр про InSSIDer 4.4.6.3 / 1.2.11.0 [11-08-2019]

У становил на WIN 10,не работает.
8 | 21 | Ответить

Vovan про InSSIDer 4.4.0.6 / 3.1.2.1 Home [16-12-2018]

Proga super piper acena esho kryshe
7 | 5 | Ответить

Роман Волк про InSSIDer 4.4.0.6 / 3.1.2.1 Home [01-12-2018]

Данная программа запрашивает серийный ключ а где его взять то?
16 | 48 | Ответить

Rhbn в ответ Роман Волк про InSSIDer 4.4.0.6 / 3.1.2.1 Home [31-01-2019]

При запуске программы нажать на "Create Free Account" и следовать дальнейшим инструкциям.
20 | 50 | Ответить

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