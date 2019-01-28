CCleaner 5.52.6967
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря
Autoruns 13.93
Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы
Registry Repair 5.0.1.101
Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в системном реестре. Программа сканирует реестр на предмет наличия таких
CCleaner Portable 5.52.6967
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора
Reg Organizer 8.20
Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и конфигурационных файлов. С помощью приложения можно чистить реестр, искать
Starter 5.6.2.9
Starter - Позволяет управлять запуском программ при старте Windows (Автозагрузка, реестр) и немного процессами. Позволяет комфортно редактировать содержание папки