Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в системном реестре. Программа сканирует реестр на предмет наличия таких распространенных ошибок как: неверные пути и типы файлов, неправильные пользовательские элементы управления, устаревшие записи, неверные шрифты, устаревшие элементы меню "Пуск", неиспользуемые расширения файлов, ошибки запуска программ и прочее, и предоставляет список найденных проблем.

Пользователь может выборочно исправить записи или автоматически все отмеченные, а также открыть запись в редакторе реестра. Кроме того предусмотрена возможность отмены всех изменений в реестре, в случае возникновения сбоев в системе. Плюс к этому в программе можно создавать списки исключений, которые во время сканирования будут игнорироваться.