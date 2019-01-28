Registry Repair для Windows

Registry Repair 5.0.1.102

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Описание Registry Repair 5.0.1.102Описание   Скачать Registry Repair 5.0.1.102СКАЧАТЬ (5,33 Мб) Скриншоты Registry Repair 5.0.1.102Скриншоты (2)   Статистика Registry Repair 5.0.1.102Статистика   Отзывы о Registry Repair 5.0.1.102Отзывы (2)  
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3.99 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.99 из 5
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Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в системном реестре. Программа сканирует реестр на предмет наличия таких распространенных ошибок как: неверные пути и типы файлов, неправильные пользовательские элементы управления, устаревшие записи, неверные шрифты, устаревшие элементы меню "Пуск", неиспользуемые расширения файлов, ошибки запуска программ и прочее, и предоставляет список найденных проблем.

Пользователь может выборочно исправить записи или автоматически все отмеченные, а также открыть запись в редакторе реестра. Кроме того предусмотрена возможность отмены всех изменений в реестре, в случае возникновения сбоев в системе. Плюс к этому в программе можно создавать списки исключений, которые во время сканирования будут игнорироваться.

Скриншоты Registry Repair:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)28 / 28 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Registry Repair

hadisha про Registry Repair 5.0.1.62 [27-11-2014]

Программа оч. даже, комп. быстрее работает.
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(ерж про Registry Repair 4.1.0.388 [23-09-2012]

Следует работать с осторожностью: в работе эта программа иногда допускает ошибки.
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