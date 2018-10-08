IObit Uninstaller для Windows

IObit Uninstaller 8.1.0.12

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Описание IObit Uninstaller 8.1.0.12Описание   Скачать IObit Uninstaller 8.1.0.12СКАЧАТЬ (15,93 Мб) Скриншоты IObit Uninstaller 8.1.0.12Скриншоты (3)   Статистика IObit Uninstaller 8.1.0.12Статистика   Отзывы о IObit Uninstaller 8.1.0.12Отзывы (53)  
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4.49 из 5, всего оценок - 106
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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IObit Uninstaller - небольшая программа для полного удаления ненужных программ.

Работает в двух режимах - стандартном и расширенном, удаляет "следы" ранее удаленного ПО, допускает удаление нескольких программ одним щелчком, принудительное удаление, ведет журнал работы и позволяет сделать "откат" с помощью обязательно создаваемой перед началом работы точки восстановления системы. Не требует установки.

Что нового в IObit Uninstaller 8.1.0.12?
  • Обновлены текущие языки.
  • Исправлены известные ошибки.
Скриншоты IObit Uninstaller:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)29 / 77 012
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе IObit Uninstaller

Виктор42 про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [13-03-2018]

В один момент очень сильно надоела ситуация, при которой компьютер постоянно виснет и просто медленно работает, и я решил удалить все ненужные мусорные файлы. Хотелось провести глубокую проверку и очистку, поэтому я решил использовать специальную утилиту.
Нашел в Интернете отличное средство — IObit Uninstaller Pro. В течение всего пары минут программа нашла множество ненужных файлов по всей системе, включая огромное число следов старых программ в реестре. Все это было быстро в автоматическом режиме вычищено, и теперь я регулярно проверяю свой ПК этой программой. Система постоянно работает очень быстро и исправно, как новая.
3 | 2 | Ответить

Влад про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [10-03-2018]

Столкнулся с этой прогой случайно, удалить ее сложно это дерьмище крепко вгрызается в систему... при этом абсолютно бесполезна и не нужна.
2 | 3 | Ответить

Сергей про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [07-03-2018]

Все программы прекрасные.
Большая благодарность за помощь Елене Лебедевой!!!
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Сергей про IObit Uninstaller 7.1.0.19 [11-11-2017]

Не помню по какой надежной ссылке эта прога залезла в мой комп, пару месяцев пользовал в ограниченном функционале, но после опробывания авторемонта и перезагрузки отрубились клава с мышью, а после и некоторые программы перестали работать. Вычищаю эту .... тщательно
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Petr про IObit Uninstaller 6.4.0.2119 [03-07-2017]

С десяток сайтов перебрал, все пытался ее скачать. А начинаю проверять антивирусом, у меня выходит угроза и блокируется. Антивирус врать не будет.
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