Работает в двух режимах - стандартном и расширенном, удаляет "следы" ранее удаленного ПО, допускает удаление нескольких программ одним щелчком, принудительное удаление, ведет журнал работы и позволяет сделать "откат" с помощью обязательно создаваемой перед началом работы точки восстановления системы. Не требует установки.

Revo Uninstaller - мощная утилита для удаления и деинсталляции программ без остатков, следов и хвостов на вашем ПК

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от

Uninstall Tool - компактная и удобная в эксплуатации утилита, позволяющая полноценно заменить встроенный в операционную систему Windows инструмент для установки и

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,