IObit Uninstaller - небольшая программа для полного удаления ненужных программ.
Работает в двух режимах - стандартном и расширенном, удаляет "следы" ранее удаленного ПО, допускает удаление нескольких программ одним щелчком, принудительное удаление, ведет журнал работы и позволяет сделать "откат" с помощью обязательно создаваемой перед началом работы точки восстановления системы. Не требует установки.
IObit Uninstaller - портативная утилита для корректной деинсталляции ненужных приложений. Имеется несколько режимов работы - стандартный и расширенный, пакетное
Отзывы о программе IObit Uninstaller
Виктор42 про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [13-03-2018]
В один момент очень сильно надоела ситуация, при которой компьютер постоянно виснет и просто медленно работает, и я решил удалить все ненужные мусорные файлы. Хотелось провести глубокую проверку и очистку, поэтому я решил использовать специальную утилиту.
Нашел в Интернете отличное средство — IObit Uninstaller Pro. В течение всего пары минут программа нашла множество ненужных файлов по всей системе, включая огромное число следов старых программ в реестре. Все это было быстро в автоматическом режиме вычищено, и теперь я регулярно проверяю свой ПК этой программой. Система постоянно работает очень быстро и исправно, как новая. 3 | 2 | Ответить
Влад про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [10-03-2018]
Столкнулся с этой прогой случайно, удалить ее сложно это дерьмище крепко вгрызается в систему... при этом абсолютно бесполезна и не нужна. 2 | 3 | Ответить
Сергей про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [07-03-2018]
Все программы прекрасные.
Большая благодарность за помощь Елене Лебедевой!!! | | Ответить
Сергей про IObit Uninstaller 7.1.0.19 [11-11-2017]
Не помню по какой надежной ссылке эта прога залезла в мой комп, пару месяцев пользовал в ограниченном функционале, но после опробывания авторемонта и перезагрузки отрубились клава с мышью, а после и некоторые программы перестали работать. Вычищаю эту .... тщательно 1 | 7 | Ответить
Petr про IObit Uninstaller 6.4.0.2119 [03-07-2017]
С десяток сайтов перебрал, все пытался ее скачать. А начинаю проверять антивирусом, у меня выходит угроза и блокируется. Антивирус врать не будет. | 4 | Ответить