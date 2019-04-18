Geek Uninstaller

GeekUninstaller - бесплатный и легкий в работе инструмент, с помощью которого можно быстро и надежно удалить ненужные приложения с компьютера пользователя.

Присутствует функция принудительного удаления, а также возможность очистки следов программы из системного реестра. Утилита не требует инсталляции.