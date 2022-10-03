Revo Uninstaller Free для Windows
|Оценка:
|4.31/5 голосов - 627
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VS Revo Group
|Категории:
|Очистка диска - Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|153 / 778 103 | Статистика
|Размер:
|7,18 Мб
Revo Uninstaller - позволяет удалять, деинсталлировать программы, установленные на вашем компьютере. Умеет справляться с теми программами, которые по каким-либо причинам не удалились в ходе использования стандартного апплета системы - "Установка и удаление программ".
Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ), включает ряд полезных инструментов, которые помогают очистить систему от ненужных файлов и оптимизировать работу компьютера.
Основные компоненты, входящие в состав Revo Uninstaller:
- Auto Start Manager – модуль для управления программами, которые автоматически запускаются при загрузке Windows
- Windows Tools Manager – модуль для вызова стандартных системных утилит, включенных в поставку операционной системы
- Junk Files Cleaner – средство для поиска и удаления ненужных файлов
- Browsers History Cleaner – модуль для очистки истории в браузерах. Удаляет временные файлы и кукисы, файлы Index.dat, историю посещенных страниц, историю загрузок и заполнения форм.
- Office History Cleaner – модуль для удаления истории всех использовавшихся файлов в MS Word, Excel, Access, PowerPoint и Front Page
- Windows History Cleaner – модуль для очистки системной истории, временных файлов и прочих следов работы на компьютере
- Unrecoverable Delete Tool – средство для надежного удаление файлов и папок без возможности восстановления
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Revo Uninstaller Free
Kr1StoFer про Revo Uninstaller Free 2.3.5 [15-01-2022]
Отличное программное обеспечение,легкое в использовании,а что самое главное полностью удаляет выбранный вами файл или набор компонентов(файлов).Я доволен!
1 | | Ответить
youtube про Revo Uninstaller 2.1.7 [23-10-2020]
Сейчас только ей и пользуюсь. Надоело рисковать, что какая нибудь новинка повредит windows. Проверенная и удобная программа по удалению мусора
3 | 4 | Ответить
Пользователь про Revo Uninstaller 2.1.0 [01-09-2019]
На диске С очистила 15 гигов и это не смотря на то, что я проводил регулярную чистку CCleaner.
8 | 8 | Ответить
Пользователь про Revo Uninstaller 2.1.0 [29-06-2019]