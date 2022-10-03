Revo Uninstaller Free для Windows

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Оценка: 4.31/5 голосов - 627
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Очистка диска - Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):153 / 778 103 | Статистика
Размер:7,18 Мб
Revo Uninstaller Free скриншот № 1
Revo Uninstaller Free скриншот № 2
Revo Uninstaller Free скриншот № 3
Revo Uninstaller Free скриншот № 4

Revo Uninstaller - позволяет удалять, деинсталлировать программы, установленные на вашем компьютере. Умеет справляться с теми программами, которые по каким-либо причинам не удалились в ходе использования стандартного апплета системы - "Установка и удаление программ".

Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ),  включает ряд полезных инструментов, которые помогают очистить систему от ненужных файлов и оптимизировать работу компьютера.

Основные компоненты, входящие в состав Revo Uninstaller:

  • Auto Start Manager – модуль для управления программами, которые автоматически запускаются при загрузке Windows
  • Windows Tools Manager – модуль для вызова стандартных системных утилит, включенных в поставку операционной системы
  • Junk Files Cleaner – средство для поиска и удаления ненужных файлов
  • Browsers History Cleaner – модуль для очистки истории в браузерах. Удаляет временные файлы и кукисы, файлы Index.dat, историю посещенных страниц, историю  загрузок и заполнения форм.
  • Office History Cleaner – модуль для удаления истории всех использовавшихся файлов в MS Word, Excel, Access, PowerPoint и Front Page
  • Windows History Cleaner – модуль для очистки системной истории, временных файлов и прочих следов работы на компьютере
  • Unrecoverable Delete Tool – средство для надежного удаление файлов и папок без возможности восстановления
Что нового в Revo Uninstaller Free 2.4.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Revo Uninstaller Free

Kr1StoFer про Revo Uninstaller Free 2.3.5 [15-01-2022]

Отличное программное обеспечение,легкое в использовании,а что самое главное полностью удаляет выбранный вами файл или набор компонентов(файлов).Я доволен!
1 | | Ответить

Андрей про Revo Uninstaller 2.2.5 [27-04-2021]

мне нравится очищает полностью
3 | 2 | Ответить

youtube про Revo Uninstaller 2.1.7 [23-10-2020]

Сейчас только ей и пользуюсь. Надоело рисковать, что какая нибудь новинка повредит windows. Проверенная и удобная программа по удалению мусора
3 | 4 | Ответить

Пользователь про Revo Uninstaller 2.1.0 [01-09-2019]

На диске С очистила 15 гигов и это не смотря на то, что я проводил регулярную чистку CCleaner.
8 | 8 | Ответить

Пользователь про Revo Uninstaller 2.1.0 [29-06-2019]

Не находит и не удаляет AVAST.
12 | 21 | Ответить

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