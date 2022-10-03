Revo Uninstaller - позволяет удалять, деинсталлировать программы, установленные на вашем компьютере. Умеет справляться с теми программами, которые по каким-либо причинам не удалились в ходе использования стандартного апплета системы - "Установка и удаление программ".

Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ), включает ряд полезных инструментов, которые помогают очистить систему от ненужных файлов и оптимизировать работу компьютера.

Основные компоненты, входящие в состав Revo Uninstaller: