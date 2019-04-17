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Revo Uninstaller Pro 4.1.0
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4.47 из 5, всего оценок - 40
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- Рейтинг программы - 4.47 из 5
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Revo Uninstaller - мощная утилита для удаления и деинсталляции программ без остатков, следов и хвостов на вашем ПК. Как известно, многие приложения при установке создают различные папки, файлы и записи в реестре в разных местах системы. Обычное удаление программы не гарантирует полного избавления от ее остатков, что приводит к замусориванию дисков и торможению работы операционки. Именно поэтому рекомендуется устанавливать и удалять приложения с помощью так называемых деинсталляторов, одним из которых и является данное приложение.
Этот инструмент сканирует компьютер и находит все установленные на нем программы вместе со всеми сопутствующими элементами. Теперь если вы захотите удалить какое-то приложение, то можете не сомневаться, что все его хвосты также будут утилизированы. Если Revo Uninstaller уже есть на ПК, то установка новых приложений проходит в режиме так называемого отслеживания, что позволяет лучше контролировать его инсталляцию, создаваемые файлы, папки и пр.
Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ), эта утилита содержит ряд полезных инструментов, которые помогают оптимизировать работу компьютера:
- менеджер автозапуска - управление программами, которые автоматически запускаются при старте Windows,
- чистильщик ненужных файлов - модуль для поиска и удаления мусорных и неиспользуемых файлов,
- инструменты Windows - быстрый вызов стандартных системных утилит операционки,
- чистильщик браузеров - компонент для очистки истории работы в популярных браузерах, в том числе Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome (удаляются временные файлы, куки, история посещенных страниц, история загрузок и другое),
- чистильщик MS Office - удаление истории всех когда-либо использованных файлов в редакторах Word, Excel, Access, PowerPoint.
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Отзывы о программе Revo Uninstaller
centurion. про Revo Uninstaller Pro 4.0.0 [02-10-2018]
Прога отличная, не нарадуюсь, пользуюсь много лет. Но в новой версии (4) разрабы теперь просят оплату каждый год. Печаль.
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Duchman69 про Revo Uninstaller Pro 3.2.0 [01-02-2018]
Пользуюсь много лет и не жалуюсь. Качаю просто потому что винду снес и надо переустановить прогу.
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Alex про Revo Uninstaller Pro 3.1.9 [11-10-2017]
Программа платная. Надо писать об этом перед предложением скачать.
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Слон в ответ Alex про Revo Uninstaller Pro 3.1.9 [11-10-2017]
Надо читать внимательно, перед тем как скачать.
Все указано:
Статус программы: условно-бесплатная | Цена: от $19.62
Ограничение в работе программы: 30 дней работы
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Heavy про Revo Uninstaller Pro 3.1.9 [13-04-2017]
У меня она тупо висит при сканировании. Хотя на ноуте работала. Глючная программа.
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Юра про Revo Uninstaller Pro 3.1.6 [22-05-2016]
Программа снесла мои настройки в меню пуск пришлось востанавливать систему виндовс так что не советую а то посносите себе все настройки виндовса.
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