Revo Uninstaller - мощная утилита для удаления и деинсталляции программ без остатков, следов и хвостов на вашем ПК. Как известно, многие приложения при установке создают различные папки, файлы и записи в реестре в разных местах системы. Обычное удаление программы не гарантирует полного избавления от ее остатков, что приводит к замусориванию дисков и торможению работы операционки. Именно поэтому рекомендуется устанавливать и удалять приложения с помощью так называемых деинсталляторов, одним из которых и является данное приложение.

Этот инструмент сканирует компьютер и находит все установленные на нем программы вместе со всеми сопутствующими элементами. Теперь если вы захотите удалить какое-то приложение, то можете не сомневаться, что все его хвосты также будут утилизированы. Если Revo Uninstaller уже есть на ПК, то установка новых приложений проходит в режиме так называемого отслеживания, что позволяет лучше контролировать его инсталляцию, создаваемые файлы, папки и пр.

Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ), эта утилита содержит ряд полезных инструментов, которые помогают оптимизировать работу компьютера: