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IObit Uninstaller 8.4.0.7
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4.47 из 5, всего оценок - 113
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- Рейтинг программы - 4.47 из 5
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IObit Uninstaller - эффективная программа для полного удаления ненужных программ, браузерных расширений и встроенных приложений Windows. Приложение умеет автоматически удалять остатки ненужных программ после их удаления, поддерживает все популярные браузеры (Chrome, Firefox, IE, Opera) и позволяет быстро находить и удалять вредоносные панели инструментов.
Кроме этого IObit Uninstaller дает возможность обновлять установленное ПО и содержать его в актуальном состоянии (присутствует поддержка более 60 критических важных программ).
Ключевые особенности приложения:
- Простая деинсталляция установленного ПО.
- Автоматическое удаление остатков деинсталлированных программ.
- Быстрый поиск и удаление вредоносных панелей инструментов в основных браузерах: Chrome, Firefox, IE, Opera.
- Поддержка в актуальном состоянии более 60 критических важных программ (обновление осуществляется с помощью безопасных ссылок загрузки до последней версии на сайтах издателей).
Размер файла: 18,45 Мб (Загрузок: 85 605)
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|Что нового в IObit Uninstaller 8.4.0.7?
- Обновлены текущие языки.
- Исправлены известные ошибки.
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Отзывы о программе IObit Uninstaller
ЛенкаДэу про IObit Uninstaller 8.3.0.14 [28-02-2019]
Про то,что эта прога "вгрызается"в систему и ее не выдрать-ну это бредятина полнейшая!!Как не стыдно шляпу такую писать!Если с компом уметь общаться исключительно на уровне юзера...Замечательная программка!!Как раз таки она помогает снести к чертям все,что вросло в винду и не никак не сливается!))
Вот только IObit Malware Fighter насторожил,т.к.после установки комп начал выеживатся при подкл.к инету.И винда стала грузится в 2р.дольше при включении..
(Вобще любой антивир-это набор образцов вирусов,с которыми он любую подозрительную прогу сравнивает,решая опасно или нет,так что устанавливая антивир человек добровольно в свой пк грузит набор образцов всяческих вирусов!(а наборчик не маленький!)При вылете системы,перезагрузке,скачках напряжения в сети,-есть вероятность,что что-нибудь из такой"коллекции"попадет в систему и тогда..Хрясь!-синий экран..))
Ну а Advanced SystemCare -это мега-помощник!! Как написано,он и правда "вдохнет новую жизнь в Ваш пк"!!)) у друга пк(где-то через неделю после установки)наконец перестал зависать,т.ч. АВТОРАМ ПРОДУКТА МОЯ БЕСКОНЕЧНАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ !!!!! Да и в рамках бесплатного варианта он отлично справляется.Народ(разраб-ки)!,спасибо за ваше творение!!!
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Виктор42 про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [13-03-2018]
В один момент очень сильно надоела ситуация, при которой компьютер постоянно виснет и просто медленно работает, и я решил удалить все ненужные мусорные файлы. Хотелось провести глубокую проверку и очистку, поэтому я решил использовать специальную утилиту.
Нашел в Интернете отличное средство — IObit Uninstaller Pro. В течение всего пары минут программа нашла множество ненужных файлов по всей системе, включая огромное число следов старых программ в реестре. Все это было быстро в автоматическом режиме вычищено, и теперь я регулярно проверяю свой ПК этой программой. Система постоянно работает очень быстро и исправно, как новая.
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Влад про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [10-03-2018]
Столкнулся с этой прогой случайно, удалить ее сложно это дерьмище крепко вгрызается в систему... при этом абсолютно бесполезна и не нужна.
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Олдмен в ответ Влад про IObit Uninstaller 7.4.0.8 [25-06-2018]
Прога отличная! Удаляет быстро и надёжно, предлагает создать точку восстановления перед удалением, удаляет остаточные файлы и записи в реестре. И саму её удалить, если не устроила без проблем. так что не надо трендеть. Всем рекомендую!!!
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Сергей про IObit Uninstaller 7.3.0.13 [07-03-2018]
Все программы прекрасные.
Большая благодарность за помощь Елене Лебедевой!!!
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Сергей про IObit Uninstaller 7.1.0.19 [11-11-2017]
Не помню по какой надежной ссылке эта прога залезла в мой комп, пару месяцев пользовал в ограниченном функционале, но после опробывания авторемонта и перезагрузки отрубились клава с мышью, а после и некоторые программы перестали работать. Вычищаю эту .... тщательно
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