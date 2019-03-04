Отзывы о программе IObit Uninstaller ЛенкаДэу Про то,что эта прога "вгрызается"в систему и ее не выдрать-ну это бредятина полнейшая!!Как не стыдно шляпу такую писать!Если с компом уметь общаться исключительно на уровне юзера...Замечательная программка!!Как раз таки она помогает снести к чертям все,что вросло в винду и не никак не сливается!))

Вот только IObit Malware Fighter насторожил,т.к.после установки комп начал выеживатся при подкл.к инету.И винда стала грузится в 2р.дольше при включении..

(Вобще любой антивир-это набор образцов вирусов,с которыми он любую подозрительную прогу сравнивает,решая опасно или нет,так что устанавливая антивир человек добровольно в свой пк грузит набор образцов всяческих вирусов!(а наборчик не маленький!)При вылете системы,перезагрузке,скачках напряжения в сети,-есть вероятность,что что-нибудь из такой"коллекции"попадет в систему и тогда..Хрясь!-синий экран..))

Ну а Advanced SystemCare -это мега-помощник!! Как написано,он и правда "вдохнет новую жизнь в Ваш пк"!!)) у друга пк(где-то через неделю после установки)наконец перестал зависать,т.ч. АВТОРАМ ПРОДУКТА МОЯ БЕСКОНЕЧНАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ !!!!! Да и в рамках бесплатного варианта он отлично справляется.Народ(разраб-ки)!,спасибо за ваше творение!!!

| | Ответить Виктор42 В один момент очень сильно надоела ситуация, при которой компьютер постоянно виснет и просто медленно работает, и я решил удалить все ненужные мусорные файлы. Хотелось провести глубокую проверку и очистку, поэтому я решил использовать специальную утилиту.

Нашел в Интернете отличное средство — IObit Uninstaller Pro. В течение всего пары минут программа нашла множество ненужных файлов по всей системе, включая огромное число следов старых программ в реестре. Все это было быстро в автоматическом режиме вычищено, и теперь я регулярно проверяю свой ПК этой программой. Система постоянно работает очень быстро и исправно, как новая.

4 | 4 | Ответить Влад Столкнулся с этой прогой случайно, удалить ее сложно это дерьмище крепко вгрызается в систему... при этом абсолютно бесполезна и не нужна.

5 | 5 | Ответить Олдмен Влад Прога отличная! Удаляет быстро и надёжно, предлагает создать точку восстановления перед удалением, удаляет остаточные файлы и записи в реестре. И саму её удалить, если не устроила без проблем. так что не надо трендеть. Всем рекомендую!!!

2 | 1 | Ответить Сергей Все программы прекрасные.

Большая благодарность за помощь Елене Лебедевой!!!

| | Ответить Сергей Не помню по какой надежной ссылке эта прога залезла в мой комп, пару месяцев пользовал в ограниченном функционале, но после опробывания авторемонта и перезагрузки отрубились клава с мышью, а после и некоторые программы перестали работать. Вычищаю эту .... тщательно

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