PicPick для Windows

PicPick 4.2.4

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Описание PicPick 4.2.4Описание   Скачать PicPick 4.2.4СКАЧАТЬ (12,52 Мб) Скриншоты PicPick 4.2.4Скриншоты (3)   Статистика PicPick 4.2.4Статистика   Отзывы о PicPick 4.2.4Отзывы (16)  
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4.36 из 5, всего оценок - 53
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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PicPick - многофункциональное приложение для захвата и редактирования изображений. Сочетает в себе утилиту для захвата изображений с экрана компьютера и простейшим графическим редактором. Кроме того в программе предусмотрены такие инструменты, как экранная лупа, линейка, угломер, грифельная доска, подбор цвета и др.

Полученные с помощью PicPick изображения можно открывать в различных внешних программах или отправить на FTP сервер, по электронной почте или же на такие ресурсы как Facebook и Twitter.

Основные возможности PicPick:

  • Возможность делать снимки экрана (всего экрана, активного окна, панели управления или кнопки, а также выделенной, фиксированной и произвольной области);
  • Сохранение изображений в форматах BMP, JPG, PNG, GIF;
  • Встроенный графический редактор;
  • Выбор цвета и цветовая палитра;
  • Наличие таких полезных инструментов, как экранная лупа, линейка, угломер, грифельная доска и др.;
  • Повтор последней операции;
  • Определение цвета под курсором;
  • Экспорт полученных снимков в Word, Exel, PowerPoint;
  • Отправка снимков на FTP сервер, по электронной почте или на веб-ресурсы типа Facebook и Twitter.
Что нового в PicPick 4.2.4?
  • Добавлен ярлык масштабирования (numpad).
  • Исправлена проблема загрузки imgur со счетами.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншоты PicPick:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 38 342
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана - Редакторы

Отзывы о программе PicPick

Евгений про PicPick 4.1.3 [14-05-2016]

Microsoft Security Essentials стал ругаться на инсталлятор этой проги с недавних времен.
Пришлось пересесть на open source прогу ShareX.
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Андрей про PicPick 4.0.8 [31-10-2015]

Программа работает нормально, только функция: "Захват экрана"-> "Окно с прокруткой" не заработала с Mozilla. А из Googlе Chrome получилось.
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Сергей про PicPick 3.3.4 [04-07-2014]

Программа сама хлам и дополнительно еще ставит кучу ненужных хламных программ,что в принципе подходит под описание ВИРУС.
2 | | Ответить

Михаил про PicPick 3.3.3 [10-05-2014]

При установке версия 3.3.3 предлагает дополнительно кучу ненужных приложений: сервис для поиска цен (gmarkt), wget (извлечение файлов из интернета) и прочую ерунду.В итоге установленная версия 3.3.2 (для домашнего пользования) + хлам в виде ненужных приложений. Думаю, что старый добрый Screenshot Creator 3.0 для самых простых задач гораздо лучше. Тем, кто хочет посложнее с возможностью дополнительного редактирования и снятия снимка с прокруткой страниц, рекомендую Fast Stone Capture 7.5 и выше, которые есть в том числе в портативном варианте.
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Bronewik про PicPick 3.3.2 [15-04-2014]

Голимый аналог программы "Paint.NET". Создать скриншот и без этой байды можно, для этого есть две клавиши: ctrl и scrn.Как редактор ничего интересного, Paint.NET лучше. Программа FotoSketcher на много интересней =)
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