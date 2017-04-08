PicPick - многофункциональное приложение для захвата и редактирования изображений. Сочетает в себе утилиту для захвата изображений с экрана компьютера и простейшим графическим редактором. Кроме того в программе предусмотрены такие инструменты, как экранная лупа, линейка, угломер, грифельная доска, подбор цвета и др.
Полученные с помощью PicPick изображения можно открывать в различных внешних программах или отправить на FTP сервер, по электронной почте или же на такие ресурсы как Facebook и Twitter.
Основные возможности PicPick:
Возможность делать снимки экрана (всего экрана, активного окна, панели управления или кнопки, а также выделенной, фиксированной и произвольной области);
Сохранение изображений в форматах BMP, JPG, PNG, GIF;
Встроенный графический редактор;
Выбор цвета и цветовая палитра;
Наличие таких полезных инструментов, как экранная лупа, линейка, угломер, грифельная доска и др.;
Повтор последней операции;
Определение цвета под курсором;
Экспорт полученных снимков в Word, Exel, PowerPoint;
Отправка снимков на FTP сервер, по электронной почте или на веб-ресурсы типа Facebook и Twitter.
Microsoft Security Essentials стал ругаться на инсталлятор этой проги с недавних времен.
Пришлось пересесть на open source прогу ShareX. | | Ответить
Андрей про PicPick 4.0.8 [31-10-2015]
Программа работает нормально, только функция: "Захват экрана"-> "Окно с прокруткой" не заработала с Mozilla. А из Googlе Chrome получилось. | | Ответить
Сергей про PicPick 3.3.4 [04-07-2014]
Программа сама хлам и дополнительно еще ставит кучу ненужных хламных программ,что в принципе подходит под описание ВИРУС. 2 | | Ответить
Михаил про PicPick 3.3.3 [10-05-2014]
При установке версия 3.3.3 предлагает дополнительно кучу ненужных приложений: сервис для поиска цен (gmarkt), wget (извлечение файлов из интернета) и прочую ерунду.В итоге установленная версия 3.3.2 (для домашнего пользования) + хлам в виде ненужных приложений. Думаю, что старый добрый Screenshot Creator 3.0 для самых простых задач гораздо лучше. Тем, кто хочет посложнее с возможностью дополнительного редактирования и снятия снимка с прокруткой страниц, рекомендую Fast Stone Capture 7.5 и выше, которые есть в том числе в портативном варианте. 5 | | Ответить
Bronewik про PicPick 3.3.2 [15-04-2014]
Голимый аналог программы "Paint.NET". Создать скриншот и без этой байды можно, для этого есть две клавиши: ctrl и scrn.Как редактор ничего интересного, Paint.NET лучше. Программа FotoSketcher на много интересней =) | | Ответить
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК видеокарты, поскольку программа может вычислить количество кадров в секунду (FPS)
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и настройки прочих параметров. Можно задавать битрейт, FPS, указывать папку для сохранения