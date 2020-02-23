Экранные ножницы для Windows

Экранные ножницы 2.6 сборка 1566

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Описание Экранные ножницы 2.6 сборка 1566Описание   Скачать Экранные ножницы 2.6 сборка 1566СКАЧАТЬ (2,41 Мб) Скриншоты Экранные ножницы 2.6 сборка 1566Скриншоты (7)   Статистика Экранные ножницы 2.6 сборка 1566Статистика   Отзывы о Экранные ножницы 2.6 сборка 1566Отзывы (43)  
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4.63 из 5, всего оценок - 996
  • Рейтинг программы - 4.63 из 5
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Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора. Бывает, что по роду свой деятельности Вам приходится часто сохранять картинку экрана дисплея, захватывая нужную область. Конечно, можно использовать кнопку "Print Screen", но это неудобно: захватывается вся область монитора и даже для простого редактирования нужно использовать сторонние графические редакторы.

Программа позволяет не просто создавать скриншоты, а делать их очень быстро, буквально за несколько кликов мышкой. В программе предусмотрена возможность быстрого рисования прямо в выделенной области экрана: можно делать пометки, выделять объекты, подписывать, рисовать стрелки, закрашивать ненужные места и т.д.

Основные возможности приложения:

  • работа из системного трея,
  • снимок выделенной области экрана,
  • сохранение скриншота в файл - .jpeg, .bmp, .gif, .png,
  • сохранение скриншота в буфере обмена,
  • загрузка скриншота прямо в сеть Интернет с получением URL.

Кроме того, эта утилита не требует установки в систему (портативная программа), имеет маленький размер и не нагружает систему. А работать с инструментом очень просто: вызовите утилиту комбинацией горячих клавиш или кликом по ее иконке в трее, выделите нужную область экрана, нанесите выделения (при необходимости), нажмите Enter.

Что нового в Экранные ножницы 2.6 сборка 1566?
  • Исправлена ошибка связанная с автозапуском программы
Экранные ножницы
Экранные ножницы
Экранные ножницы
Экранные ножницы
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)42 / 104 043
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе Экранные ножницы

Ирина про Экранные ножницы 2.6 сборка 1560 [11-08-2019]

не могу найти программу Ножницы В меню Пуск их нет
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Ксения про Экранные ножницы 2.6 сборка 1560 [09-06-2019]

Отлично под Windows XP. Спасибо!
2 | 3 | Ответить

виктор про Экранные ножницы 2.6 сборка 1560 [18-04-2019]

Прога- огонь! кто ищет удобство под рукой, качайте! я для 64разряд.системы, у меня 7ка, скачал 32разр. прогу, как автор советовал.
Все встало отлично.
Спасибо, ребята за Ваш труд!
2 | 2 | Ответить

Сергей про Экранные ножницы 2.6 сборка 1560 [09-04-2019]

Спасибо, автор, классная и быстрая программка!!!
2 | 2 | Ответить

Роман про Экранные ножницы 2.6 сборка 1560 [24-03-2019]

Игорь, добрый день!
При тыке в исполняемый файл через секунду выдает сообщение "Ошибка при запуске приложение (0хс000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "Ок".
Не пойму в чем дело, подскажите пожалуйста.
4 | 12 | Ответить

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