Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора. Бывает, что по роду свой деятельности Вам приходится часто сохранять картинку экрана дисплея, захватывая нужную область. Конечно, можно использовать кнопку "Print Screen", но это неудобно: захватывается вся область монитора и даже для простого редактирования нужно использовать сторонние графические редакторы.
Программа позволяет не просто создавать скриншоты, а делать их очень быстро, буквально за несколько кликов мышкой. В программе предусмотрена возможность быстрого рисования прямо в выделенной области экрана: можно делать пометки, выделять объекты, подписывать, рисовать стрелки, закрашивать ненужные места и т.д.
Основные возможности приложения:
работа из системного трея,
снимок выделенной области экрана,
сохранение скриншота в файл - .jpeg, .bmp, .gif, .png,
сохранение скриншота в буфере обмена,
загрузка скриншота прямо в сеть Интернет с получением URL.
Кроме того, эта утилита не требует установки в систему (портативная программа), имеет маленький размер и не нагружает систему. А работать с инструментом очень просто: вызовите утилиту комбинацией горячих клавиш или кликом по ее иконке в трее, выделите нужную область экрана, нанесите выделения (при необходимости), нажмите Enter.
Что нового в Экранные ножницы 2.6 сборка 1566?
Исправлена ошибка связанная с автозапуском программы
Роман про Экранные ножницы 2.6 сборка 1560 [24-03-2019]
Игорь, добрый день!
При тыке в исполняемый файл через секунду выдает сообщение "Ошибка при запуске приложение (0хс000007b). Для выхода из приложения нажмите кнопку "Ок".
Не пойму в чем дело, подскажите пожалуйста. 4 | 12 | Ответить