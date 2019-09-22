Lightshot для Windows

Lightshot 5.5.0.4

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Описание Lightshot 5.5.0.4Описание   Скачать Lightshot 5.5.0.4СКАЧАТЬ (2,66 Мб) Скриншоты Lightshot 5.5.0.4Скриншоты (3)   Статистика Lightshot 5.5.0.4Статистика   Отзывы о Lightshot 5.5.0.4Отзывы (11)  
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4.52 из 5, всего оценок - 79
  • Рейтинг программы - 4.52 из 5
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Lightshot - простая и удобная программа для снятия скриншотов. Есть возможность выбрать необходимую область экрана мышкой. Готовый скриншот можно в один клик выложить в интернет и поделиться ссылкой на него с кем угодно.

Возможности:

  • Выделение любой области экрана
  • Загрузка скриншота на сервер
  • Короткая ссылка на скриншот
  • Сохранение в файл в формате png, jpg, bmp
  • Копирование в буфер обмена и возможность вставить его в любое приложение: Word, Paint, Photoshop и т.д.
  • Редактирование в онлайн редакторе. Имеет все класические инструменты.
  • Поддержка горячих клавиш
  • Моментальный пост в Twitter и Facebook
  • Поиск похожей картинки через Google Image Search & Tineye
Lightshot
Lightshot
Lightshot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Греческийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)17 / 46 899
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Захват экрана - Редакторы
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Отзывы о программе Lightshot

OlgaMinsk про Lightshot 5.4.0.35 [12-01-2019]

Спасибо создателем, программка отличная, очень ускоряет процесс создания отчетов и инструкций и общение с друзьями! Спасибо что бесплатная!
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павел про Lightshot 5.4.0.35 [12-10-2018]

да гут
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дильшад про Lightshot 5.4.0.1 [17-10-2017]

очень хорошая программа
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Витос про Lightshot 5.4.0.1 [19-03-2017]

lightshot - отличный "фотоаппарат", отличная картинка, инструменты, быстрота, стабильность, маленький размер.
Только не понятно, на оф.сайте версия 5.2, а тут 5.4 !!!
Что, обогнали создателей? :)
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Екатерина про Lightshot 5.2.0.17 [06-11-2015]

В восторге от простоты, удобства и количества инструментов. Позволяет очень быстро работать!
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