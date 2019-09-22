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Lightshot 5.5.0.4
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4.52 из 5, всего оценок - 79
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- Рейтинг программы - 4.52 из 5
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Lightshot - простая и удобная программа для снятия скриншотов. Есть возможность выбрать необходимую область экрана мышкой. Готовый скриншот можно в один клик выложить в интернет и поделиться ссылкой на него с кем угодно.
Возможности:
- Выделение любой области экрана
- Загрузка скриншота на сервер
- Короткая ссылка на скриншот
- Сохранение в файл в формате png, jpg, bmp
- Копирование в буфер обмена и возможность вставить его в любое приложение: Word, Paint, Photoshop и т.д.
- Редактирование в онлайн редакторе. Имеет все класические инструменты.
- Поддержка горячих клавиш
- Моментальный пост в Twitter и Facebook
- Поиск похожей картинки через Google Image Search & Tineye
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Отзывы о программе Lightshot
OlgaMinsk про Lightshot 5.4.0.35 [12-01-2019]
Спасибо создателем, программка отличная, очень ускоряет процесс создания отчетов и инструкций и общение с друзьями! Спасибо что бесплатная!
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павел про Lightshot 5.4.0.35 [12-10-2018]
да гут
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дильшад про Lightshot 5.4.0.1 [17-10-2017]
очень хорошая программа
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Витос про Lightshot 5.4.0.1 [19-03-2017]
lightshot - отличный "фотоаппарат", отличная картинка, инструменты, быстрота, стабильность, маленький размер.
Только не понятно, на оф.сайте версия 5.2, а тут 5.4 !!!
Что, обогнали создателей? :)
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Екатерина про Lightshot 5.2.0.17 [06-11-2015]
В восторге от простоты, удобства и количества инструментов. Позволяет очень быстро работать!
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