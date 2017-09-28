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5 Acronis True Image - мощное средство для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов, включая абсолютно все данные, приложения и операционные системы, которые могут быть восстановлены в любой момент на том же или другом компьютере прямо в Windows без перезагрузки! Acronis True Image не только обеспечивает резервное копирование данных, но и предоставляет надежную защиту от широкого спектра угроз, включая компьютерные вирусы, установку нестабильного программного обеспечения и выход жестких дисков из строя. Acronis True Image поддерживает наиболее распространенные устройства хранения данных: FTP-серверы

Жесткие диски

Облачный сервис Acronis Cloud

Сетевые устройства хранения данных

CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW;

ZIP, Jaz и другие съемные накопители

Диски с интерфейсами P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, IEEE1394 (Firewire) и USB 1.0 /2.0

Дисководы, диски в формате PC card Поддерживает все файловые системы Windows и Linux, включая: FAT 16/32, NTFS, Linux Ext2/Ext3, ReiserFS-3 и Linux SWAP. После установки приложение позволит вам создать загрузочную дискету или компакт-диск, загрузившись с которых можно создавать образы дисков/разделов и восстанавливать их на компьютере без какой-либо операционной системы. Что нового в Acronis True Image 2018 22.4.1.9660?

Новое! Статистика и активность резервного копирования наглядно показывают содержимое резервной копии, предоставляют статистические данные по категориям сохраненных файлов, таких как документы, фотографии, видеофайлы, музыка и другим. Лента активности резервного копирования позволяет вам отслеживать историю всех операций резервного копирования, начиная с момента создания резервной копии, статусы операций, а также анализировать статистику по успешно завершенным операциям.

Улучшенный Мастер создания загрузочных носителей для создания носителей на основе WinPE с помощью Среды восстановления Windows без загрузки дополнительных компонентов - Windows ADK или Windows AIK (до 6 ГБ). Вы можете сконфигурировать носитель в Расширенном режиме или использовать заранее заданные настройки Простого режима.

Новое! Панель мониторинга Active Protection отслеживает количество потенциально опасных процессов, которые были приостановлены, и число файлов, скопированных в кэш для защиты от опасных процессов. Панель мониторинга Active Protection содержит статистику по заблокированным и доверенным процессам, а также позволяет вам управлять списком разрешений для настройки штатного запуска приложений, которым вы доверяете.

Улучшенная совместимость службы Active Protection с Windows Defender и другим сторонним программным обеспечением.

Улучшенная утилита клонирования дисков — Вы можете клонировать диск на запущенной системе Windows без использования загрузочного носителя. С помощью службы теневого копирования томов (VSS) Acronis True Image позволяет вам создать моментальный снимок активного раздела и загрузиться с нового диска.

Новое! Преобразование в виртуальную машину — Преобразуйте файлы резервных копий Acronis в формат виртуальных жестких дисков Microsoft и убедитесь, что система загрузится, с помощью запуска виртуальной машины Hyper-V. Вы также можете подключить файл .vhd(x) как виртуальный жесткий диск.

Новое! Ускоренное восстановление файлов и системы из Acronis Cloud с включенной опцией WAN оптимизации, которая увеличивает скорость загрузки из центров обработки данных Acronis Cloud.

Новое! Ускоренное инкрементное резервное копирование при копировании дисков и разделов с помощью технологии Acronis Changed Block Tracker (CBT). Данная технология сокращает время инкрементного и дифференциального резервного копирования за счет отслеживания изменений в образе в режиме реального времени.

Новое! Настройка питания для ноутбуков позволяет вам приостановить резервное копирование при работе от батареи, чтобы сэкономить ее заряд. Приостановленные процессы копирования автоматически продолжатся после подключения адаптера питания.

Более удобрый интерфейс и другие улучшения: Мобильные устройства доступны для выбора в списке источников резервного копирования. Доступ к контекстному меню с помощью щелчка правой кнопкой мыши. Перед запуском резервного копирования добавлено размытие окна. Исправлена проблема в диалоге поиска, который не позволял восстанавливать несколько файлов из разных версий резервной копии. Исправлена проблема, при которой было возможно перемещать резервную копию из защищенной паролем сети на локальный диск или в другое хранилище с общим доступом.

