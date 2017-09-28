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Acronis True Image для Windows

Acronis True Image 2018 22.4.1.9660

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Описание Acronis True Image 2018 22.4.1.9660Описание   Скачать Acronis True Image 2018 22.4.1.9660СКАЧАТЬ (501,54 Мб) Скриншоты Acronis True Image 2018 22.4.1.9660Скриншоты (9)   Статистика Acronis True Image 2018 22.4.1.9660Статистика   Отзывы о Acronis True Image 2018 22.4.1.9660Отзывы (100)  
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4.27 из 5, всего оценок - 166
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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Acronis True Image - мощное средство для создания точных образов жестких дисков и отдельных разделов, включая абсолютно все данные, приложения и операционные системы, которые могут быть восстановлены в любой момент на том же или другом компьютере прямо в Windows без перезагрузки!

Acronis True Image не только обеспечивает резервное копирование данных, но и предоставляет надежную защиту от широкого спектра угроз, включая компьютерные вирусы, установку нестабильного программного обеспечения и выход жестких дисков из строя. Acronis True Image поддерживает наиболее распространенные устройства хранения данных:

  • FTP-серверы
  • Жесткие диски
  • Облачный сервис Acronis Cloud
  • Сетевые устройства хранения данных
  • CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW;
  • ZIP, Jaz и другие съемные накопители
  • Диски с интерфейсами P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, IEEE1394 (Firewire) и USB 1.0 /2.0
  • Дисководы, диски в формате PC card

Поддерживает все файловые системы Windows и Linux, включая: FAT 16/32, NTFS, Linux Ext2/Ext3, ReiserFS-3 и Linux SWAP.

После установки приложение позволит вам создать загрузочную дискету или компакт-диск, загрузившись с которых можно создавать образы дисков/разделов и восстанавливать их на компьютере без какой-либо операционной системы.

Что нового в Acronis True Image 2018 22.4.1.9660?
  • Новое! Статистика и активность резервного копирования наглядно показывают содержимое резервной копии, предоставляют статистические данные по категориям сохраненных файлов, таких как документы, фотографии, видеофайлы, музыка и другим. Лента активности резервного копирования позволяет вам отслеживать историю всех операций резервного копирования, начиная с момента создания резервной копии, статусы операций, а также анализировать статистику по успешно завершенным операциям.
  • Улучшенный Мастер создания загрузочных носителей для создания носителей на основе WinPE с помощью Среды восстановления Windows без загрузки дополнительных компонентов - Windows ADK или Windows AIK (до 6 ГБ). Вы можете сконфигурировать носитель в Расширенном режиме или использовать заранее заданные настройки Простого режима.
  • Новое! Панель мониторинга Active Protection отслеживает количество потенциально опасных процессов, которые были приостановлены, и число файлов, скопированных в кэш для защиты от опасных процессов. Панель мониторинга Active Protection содержит статистику по заблокированным и доверенным процессам, а также позволяет вам управлять списком разрешений для настройки штатного запуска приложений, которым вы доверяете.
  • Улучшенная совместимость службы Active Protection с Windows Defender и другим сторонним программным обеспечением.
  • Улучшенная утилита клонирования дисков — Вы можете клонировать диск на запущенной системе Windows без использования загрузочного носителя. С помощью службы теневого копирования томов (VSS) Acronis True Image позволяет вам создать моментальный снимок активного раздела и загрузиться с нового диска.
  • Новое! Преобразование в виртуальную машину — Преобразуйте файлы резервных копий Acronis в формат виртуальных жестких дисков Microsoft и убедитесь, что система загрузится, с помощью запуска виртуальной машины Hyper-V. Вы также можете подключить файл .vhd(x) как виртуальный жесткий диск.
  • Новое! Ускоренное восстановление файлов и системы из Acronis Cloud с включенной опцией WAN оптимизации, которая увеличивает скорость загрузки из центров обработки данных Acronis Cloud.
  • Новое! Ускоренное инкрементное резервное копирование при копировании дисков и разделов с помощью технологии Acronis Changed Block Tracker (CBT). Данная технология сокращает время инкрементного и дифференциального резервного копирования за счет отслеживания изменений в образе в режиме реального времени.
  • Новое! Настройка питания для ноутбуков позволяет вам приостановить резервное копирование при работе от батареи, чтобы сэкономить ее заряд. Приостановленные процессы копирования автоматически продолжатся после подключения адаптера питания.
  • Более удобрый интерфейс и другие улучшения:
    • Мобильные устройства доступны для выбора в списке источников резервного копирования.
    • Доступ к контекстному меню с помощью щелчка правой кнопкой мыши.
    • Перед запуском резервного копирования добавлено размытие окна.
    • Исправлена проблема в диалоге поиска, который не позволял восстанавливать несколько файлов из разных версий резервной копии.
    • Исправлена проблема, при которой было возможно перемещать резервную копию из защищенной паролем сети на локальный диск или в другое хранилище с общим доступом.
Скриншоты Acronis True Image:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1 700 руб.
Ограничение в работе программыпробный период 30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)23 / 169 307
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты - Резервное копирование
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Отзывы о программе Acronis True Image

Дмитрий про Acronis True Image 2017 20.0 Build 8053 [07-05-2017]

Ну скачал я Acronis True Image 2017 20.0 Build 8053. Для начала хотел сделать загрузочную флешку. Нажал соответствующую кнопочку, на этом оно и зависло. Больше уже ничего пробовать не стал.
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Leo про Acronis True Image 2017 21.0 Build 6116 [27-03-2017]

ПИДО-Ы АКРОНЩИКИ ЕБ--ЫЕ.Никогда не устанавливайте этипрограммы в систему иначе полный пи--ец системе . Пользоваться можно только с загрузочных носителей CD,DVD.USB !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Денис про Acronis True Image 2017 21.0 Build 6116 [07-03-2017]

Какое-же это говно. При смене папки для резервирования он мне удалил старый файл бэкапа!! Причем я то как раз папку сменил чтобы сохранить старый файл в ней чтобы потом использовать!
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БОДЯ про Acronis True Image Home 2016 19.0 Build 6027 [15-01-2016]

РЕБЯТА! ЭТОТ УРОД ТАКОЕ НАЧУДИЛ (АКРОНИС)! СБИЛ ТАБЛИЦУ MBR ТАК,ЧТО ДИСК С ФАЙЛАМИ РАЗМЕРОМ В 460 ГБ СТАЛ НЕДОСТУПЕН,ПИШЕТ ВИНДА:"ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ,ОТФОРМАИРУЙТЕ" УРОД! ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА СТАЛА RAW! ПРОБУЮ ВОССТАНОВИТЬ! А РАНЬШЕ ТАК НРАВИЛСЯ ЭТОТ КУСОК Г**НА...
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Юрий про Acronis True Image Home 2016 19.0 Build 6027 [08-01-2016]

Установленная AcronisTrueImage2015_6525_ru-RU не находит архивированную информацию, Win 10.
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