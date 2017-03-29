Cooler 3.2.05 для Android Cooler – приложение для отслеживания температурного режима вашего смартфона или планшета. Программа мониторит не только температуры, но и загрузку центрального процессора Android Assistant 23.29 для Android Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит память, завершит работу ненужных приложений, продлит время автономной работы AVG TuneUp 1.1 для Android AVG TuneUp - бесплатная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может оптимизировать настройки своего девайса, и тем самым существенно повысить скорость работы, производительность и время автономной работы

ASTRO File Manager 4.6.3.4-play для Android ASTRO File Manager – производит операции с файлами на устройстве, облачных хранилищах и сопряженных девайсах. Большое количество инструментов позволяют сортировать, копировать, удалять файлы, просматривать фотографии, работать с архивами ZIP и TAR Диспетчер Приложений 1.1.79 для Android Диспетчер Приложений – все приложения, сервисы и процессы на вашем Android-устройстве теперь находятся под жестким контролем. Если вы заметили, что смартфон стал подтормаживать или зависать, стоит проверить список работающих программ Advanced Task Manager 6.2.2 для Android Advanced Task Manager – приложение покажет активные процессы в системе и поможет закрыть ненужные приложения, работающие в фоновом режиме. Программа освободит память, продлит время автономной работы и увеличит скорость работы устройства