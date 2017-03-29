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AutoKiller Memory Optimizer для Android

AutoKiller Memory Optimizer 8.6.200 для Android

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Описание AutoKiller Memory Optimizer 8.6.200 для AndroidОписание   Скачать AutoKiller Memory Optimizer 8.6.200 для AndroidСКАЧАТЬ (2,39 Мб) Скриншоты AutoKiller Memory Optimizer 8.6.200 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика AutoKiller Memory Optimizer 8.6.200 для AndroidСтатистика   Отзывы о AutoKiller Memory Optimizer 8.6.200 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
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AutoKiller Memory Optimizer — утилита для Android-смартфонов, позволяющая настроить память устройства на максимальную производительность. В состав приложения также входит менеджер задач. Вы можете вручную задать как распределить память, а можете использовать уже готовые профили. Для работы AutoKiller Memory Optimizer нужен рутовый доступ к устройству.

Разработчик также обещает экономию заряда аккумулятора и дополнительные функции (настройка ядра при загрузке, быстрый рестарт, все виджеты и др.) при условии покупки ключа PRO.

Скриншоты AutoKiller Memory Optimizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 489
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры задач
 Программа AutoKiller Memory Optimizer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе AutoKiller Memory Optimizer

Admin

Отзывов о программе AutoKiller Memory Optimizer 8.6.200 для Android пока нет, можете добавить...

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