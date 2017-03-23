Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит память, завершит работу ненужных приложений, продлит время автономной работы

Repair Battery Life - бесплатный и полезный инструмент для мобильных устройств на базе Android, призванный продлить время работы аккумуляторной батареи

Battery Doctor – полезная утилита, позволяющая продлить автономное время работы вашего устройства. Приложение выявит и предложит закрыть самые "прожорливые" программы, отобразит время до зарядки/разрядки аппарата, оптимизирует работу беспроводных сетей

Wakelock Detector 2.0.1 для Android

Wakelock Detector - полезная утилита для Android, с помощью которой пользователь может выявить на своем устройстве приложения, неэкономно расходующие заряд батареи и выводящие его из спящего режима

Super Task Killer 2.0.02 для Android

Super Task Killer – без проблем и лишних тапов по экрану закроет ненужные задачи, освободит память устройства и сохранит заряд аккумулятора. Одним касанием закрывайте приложения и оптимизируйте работу устройства. Ускоряйте свое устройство сами или

ShutApp 2.56 для Android

Shutapp - полезное приложение, которое поможет вам сэкономить заряд аккумулятора вашего Android-устройства и продлить его работу без дополнительной подзарядки