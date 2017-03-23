Battery Doctor 5.55 для Android
Battery Doctor – полезная утилита, позволяющая продлить автономное время работы вашего устройства. Приложение выявит и предложит закрыть самые "прожорливые" программы, отобразит время до зарядки/разрядки аппарата, оптимизирует работу беспроводных сетей
Repair Battery Life 3.67 для Android
Repair Battery Life - бесплатный и полезный инструмент для мобильных устройств на базе Android, призванный продлить время работы аккумуляторной батареи
Android Assistant 23.29 для Android
Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит память, завершит работу ненужных приложений, продлит время автономной работы
Wakelock Detector 2.0.1 для Android
Wakelock Detector - полезная утилита для Android, с помощью которой пользователь может выявить на своем устройстве приложения, неэкономно расходующие заряд батареи и выводящие его из спящего режима
Super Task Killer 2.0.02 для Android
Super Task Killer – без проблем и лишних тапов по экрану закроет ненужные задачи, освободит память устройства и сохранит заряд аккумулятора. Одним касанием закрывайте приложения и оптимизируйте работу устройства. Ускоряйте свое устройство сами или
ShutApp 2.56 для Android
Shutapp - полезное приложение, которое поможет вам сэкономить заряд аккумулятора вашего Android-устройства и продлить его работу без дополнительной подзарядки