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Battery snap для Android

Battery snap 2.89 для Android

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Описание Battery snap 2.89 для AndroidОписание   Скачать Battery snap 2.89 для AndroidСКАЧАТЬ (1,49 Мб) Скриншоты Battery snap 2.89 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Battery snap 2.89 для AndroidСтатистика   Отзывы о Battery snap 2.89 для AndroidОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Battery snap — отображает все параметры батареи смартфона. Также можно видеть сколько примерно времени батарея проработает или сколько времени осталось до ее полного заряда. На домашний экран можно установить виджет.

Основные возможности приложения:

  • Информативный виджет с возможностью выбора стиля.
  • График в режиме реального времени.
  • Анализ в течении недели.
  • Работа в фоновом режиме потребляет минимальное количество заряда.
  • Чем больше время работы приложения, тем точнее результаты.
Что нового в Battery snap 2.89 для Android?
  • Добавление навигации по перезагрузок.
  • Исправление ошибок и различные улучшения производительности.

 
Скриншоты Battery snap:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Итальянскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 6 706
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи

Отзывы о программе Battery snap

Admin

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