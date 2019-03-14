AVG Cleaner

Android Assistant 23.53 для Android
Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит
Ночные часы 4.1.0 для Android
Ночные часы – при подключении зарядного устройства к девайсу, на дисплее появляются ночные часы с указанием времени, даты и состояния батареи. Приложение также
F-Secure Booster 1.3.0.39 для Android
F-Secure Booster - приложение для Android устройств для оптимизации производительности, стабильности и времени работы от аккумулятора
Мастер экономии батареи 3.1 для Android
Мастер экономии батареи - специальное приложение для Android-устройств, позволяющее сэкономить заряд батареи и продлить работу смартфона или планшета без
Repair Battery Life 3.67 для Android
Repair Battery Life - бесплатный и полезный инструмент для мобильных устройств на базе Android, призванный продлить время работы аккумуляторной батареи
ShutApp 2.78 для Android
ShutApp – приложение анализирует фоновые приложения и закрывает их, если они начинают потреблять слишком много энергии. Вы можете и самостоятельно посмотреть, какие