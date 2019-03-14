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AVG Cleaner для Android

AVG Cleaner 4.12.0 для Android

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Описание AVG Cleaner 4.12.0 для AndroidОписание   Скачать AVG Cleaner 4.12.0 для AndroidСКАЧАТЬ (22,09 Мб) Скриншоты AVG Cleaner 4.12.0 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика AVG Cleaner 4.12.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о AVG Cleaner 4.12.0 для AndroidОтзывы (1)  
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3.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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AVG Cleaner - полезная утилита для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой пользователь может эффективно очистить устройство, а также продлить время автономной работы аккумулятора.

Приложение позволяет осуществлять очистку истории браузера, кэша, загрузок, содержимого буфера обмена, звонков и сообщений, удалять неиспользуемое ПО и пр. Кроме того AVG Cleaner дает возможность пользователю выявить и отключить энергоемкие процессы, а также быстро переключаться между профилями работы от аккумулятора («дом», «офис», «автомобиль»).

AVG Cleaner
AVG Cleaner
AVG Cleaner
AVG Cleaner
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 832
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи - другое
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Отзывы о программе AVG Cleaner

Слава про AVG Cleaner 3.0.0.4 для Android [09-02-2016]

Прога большая ,но она того стоит
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