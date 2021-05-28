Android Booster Free — полностью бесплатное приложение, которое сделает ваш Android быстрее. Продлите жизнь батареи телефона. Android Booster Free — быстрый и легкий инструмент улучшения работы вашего Android-смартфона. С его помощью можно не только ускорить работу устройства, но также сохранить память и заряд батареи в одно касание. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс.

Узнайте, какие программы используют Wi-Fi и мобильный интернет и сколько они используют, а также какие приложения требуют слишком много заряда батареи и как бороться с этим. Просто сделайте необходимые настройки, и у вас никогда больше не будет подобных проблем.

В состав программы входят такие инструменты: