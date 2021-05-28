Android Booster Free для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.16.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beijing NetQin Tech. Co., Ltd.
|Категории:
|Батареи - Менеджеры задач
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 24 134 | Статистика
|Размер:
|10,13 Мб
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Android Booster Free — полностью бесплатное приложение, которое сделает ваш Android быстрее. Продлите жизнь батареи телефона. Android Booster Free — быстрый и легкий инструмент улучшения работы вашего Android-смартфона. С его помощью можно не только ускорить работу устройства, но также сохранить память и заряд батареи в одно касание. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс.
Узнайте, какие программы используют Wi-Fi и мобильный интернет и сколько они используют, а также какие приложения требуют слишком много заряда батареи и как бороться с этим. Просто сделайте необходимые настройки, и у вас никогда больше не будет подобных проблем.
В состав программы входят такие инструменты:
- контроль в режиме реального времени, высвобождение памяти;
- управление файлами на SD-карте;
- узнайте, какие приложения «съедают» больше всего заряд батареи;
- Task Killer – закрывайте задачи одним касанием;
- знайте какие приложения использую беспроводные соединения смартфона;
- виджет, позволяющий одним тапом включить/выключить: Wi-Fi, Bluetooth, передачу данных.
- Общие исправления и улучшения стабильности
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Отзывы о программе Android Booster Free
ya2000 про Android Booster Free 1.6.00.88 для Android [03-10-2012]