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Android Booster Free для Android

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Оценка: 4.50/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.16.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Батареи - Менеджеры задач
Загрузок (сегодня/всего):1 / 24 134 | Статистика
Размер:10,13 Мб
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Android Booster Free — полностью бесплатное приложение, которое сделает ваш Android быстрее. Продлите жизнь батареи телефона. Android Booster Free — быстрый и легкий инструмент улучшения работы вашего Android-смартфона. С его помощью можно не только ускорить работу устройства, но также сохранить память и заряд батареи в одно касание. Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс.

Узнайте, какие программы используют Wi-Fi и мобильный интернет и сколько они используют, а также какие приложения требуют слишком много заряда батареи и как бороться с этим. Просто сделайте необходимые настройки, и у вас никогда больше не будет подобных проблем.

В состав программы входят такие инструменты:

  • контроль в режиме реального времени, высвобождение памяти;
  • управление файлами на SD-карте;
  • узнайте, какие приложения «съедают» больше всего заряд батареи;
  • Task Killer – закрывайте задачи одним касанием;
  • знайте какие приложения использую беспроводные соединения смартфона;
  • виджет, позволяющий одним тапом включить/выключить: Wi-Fi, Bluetooth, передачу данных. 
Что нового в Android Booster Free 5.3.16.00?
  • Общие исправления и улучшения стабильности
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Отзывы о программе Android Booster Free

ya2000 про Android Booster Free 1.6.00.88 для Android [03-10-2012]

он уже обновился до v2 а у вас нет
2 | 2 | Ответить

yana про Android Booster Free 1.6.00.88 для Android [18-08-2012]

Поверю отзыв)скачаю
3 | 2 | Ответить

visgard про Android Booster Free 1.2.66 для Android [31-10-2011]

super вещь!!!
2 | 2 | Ответить

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