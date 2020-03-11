2 Battery для Android

2 Battery 3.58 для Android

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Описание 2 Battery 3.58 для AndroidОписание   Скачать 2 Battery 3.58 для AndroidСКАЧАТЬ (5,43 Мб) Скриншоты 2 Battery 3.58 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика 2 Battery 3.58 для AndroidСтатистика   Отзывы о 2 Battery 3.58 для AndroidОтзывы (0)  
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2 Battery - полезное и удобное в эксплуатации приложение для Android, с помощью которого можно легко увеличить автономность работы Вашего смартфона или планшета.

Эффективный расход батареи достигается путем задания в настройках программы алгоритма, благодаря которому осуществляется автоматическое включение/выключение подключения к Интернету, передачи данных, синхронизации, регулировка яркости экрана и пр. Присутствует дневной и ночной режим, настраиваемые белый и черный списки, уведомления о низком заряде батареи и многое другое.

2 Battery
2 Battery
2 Battery
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 583
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБатареи
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