GetGo Download Manager - отличный менеджер загрузок, который ни в чем не уступает своим более известным и раскрученным аналогам, как например Download Master и Orbit Downloader. Разработчиками заявлено увеличение скорости загрузки из Интернета до 500%, что достигается разбиением файла на потоки, которые закачиваются одновременно.
Также следует отметить такие незаменимые возможности, как интеграция в Internet Explorer, Firefox, Mozilla, автоматическое сканирование антивирусными программами скачанных файлов, докачка файлов, а также сортировка файлов по категориям.
Ключевые особенности программы:
Поддержка HTTP/FTP/MMS.
Возможность скачивания файлов .FLV с таких ресурсов, как YouTube, Myspace, Google Video, MetaCafe, DailyMotion, iFilm/Spike и др.
Интеграция в наиболее популярные браузеры.
Возможность автоматического переименовывания группы загружаемых файлов при помощи настраиваемых шаблонов.
Планировщик, позволяющий настроить работу по расписанию.
Автоматическая запись потокового видео в формате MMS и проигрывание в Windows Media player.
Наличие уведомлений об окончании загрузки.
Импорт/экспорт адресов URL.
Отображение информации о загрузках в "плавающем" окне.
BitComet - удобный в эксплуатации torrent клиент и менеджер закачек для пиринговых сетей, поддерживающий работу с FTP и HTTP протоколами. Присутствует встроенный
Отзывы о программе GetGo Download Manager
Владимир про GetGo Download Manager 4.7.0.930 [02-02-2011]
Вадим вы наверное очень крутой системный администратор. Вот... приглашаю вас на этот сайт http://www.4chan.org/ | | Ответить
Вадим про GetGo Download Manager 4.6.1.775 [14-11-2010]
Как-то раз я попытался установить его, лично я, как и в случае с FladhGet, не мог понять, как он работает: по ссылкам, по торрентам, как осел, или еще как-то... Словом, я поставил Azureuz Vuze 4505 и больше не парюсь... и вам советую... | 2 | Ответить