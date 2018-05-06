GetGo Download Manager - отличный менеджер загрузок, который ни в чем не уступает своим более известным и раскрученным аналогам, как например Download Master и Orbit Downloader. Разработчиками заявлено увеличение скорости загрузки из Интернета до 500%, что достигается разбиением файла на потоки, которые закачиваются одновременно.

Также следует отметить такие незаменимые возможности, как интеграция в Internet Explorer, Firefox, Mozilla, автоматическое сканирование антивирусными программами скачанных файлов, докачка файлов, а также сортировка файлов по категориям.



Ключевые особенности программы: