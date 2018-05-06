GetGo Download Manager для Windows

GetGo Download Manager 6.2.1.3200

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Описание GetGo Download Manager 6.2.1.3200Описание   Скачать GetGo Download Manager 6.2.1.3200СКАЧАТЬ (1,23 Мб) Скриншоты GetGo Download Manager 6.2.1.3200Скриншоты (4)   Статистика GetGo Download Manager 6.2.1.3200Статистика   Отзывы о GetGo Download Manager 6.2.1.3200Отзывы (2)  
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3.88 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 3.88 из 5
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GetGo Download Manager - отличный менеджер загрузок, который ни в чем не уступает своим более известным и раскрученным аналогам, как например Download Master и Orbit Downloader. Разработчиками заявлено увеличение скорости загрузки из Интернета до 500%, что достигается разбиением файла на потоки, которые закачиваются одновременно.

Также следует отметить такие незаменимые возможности, как интеграция в Internet Explorer, Firefox, Mozilla, автоматическое сканирование антивирусными программами скачанных файлов, докачка файлов, а также сортировка файлов по категориям.

Ключевые особенности программы:

  • Поддержка HTTP/FTP/MMS.
  • Возможность скачивания файлов .FLV с таких ресурсов, как YouTube, Myspace, Google Video, MetaCafe, DailyMotion, iFilm/Spike и др.
  • Интеграция в наиболее популярные браузеры.
  • Возможность автоматического переименовывания группы загружаемых файлов при помощи настраиваемых шаблонов.
  • Планировщик, позволяющий настроить работу по расписанию.
  • Автоматическая запись потокового видео в формате MMS и проигрывание в Windows Media player.
  • Наличие уведомлений об окончании загрузки.
  • Импорт/экспорт адресов URL.
  • Отображение информации о загрузках в "плавающем" окне.
  • Возможность смены скинов.
Скриншоты GetGo Download Manager:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 977
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
 Программа GetGo Download Manager отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе GetGo Download Manager

Владимир про GetGo Download Manager 4.7.0.930 [02-02-2011]

Вадим вы наверное очень крутой системный администратор. Вот... приглашаю вас на этот сайт http://www.4chan.org/
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Вадим про GetGo Download Manager 4.6.1.775 [14-11-2010]

Как-то раз я попытался установить его, лично я, как и в случае с FladhGet, не мог понять, как он работает: по ссылкам, по торрентам, как осел, или еще как-то... Словом, я поставил Azureuz Vuze 4505 и больше не парюсь... и вам советую...
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