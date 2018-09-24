Norton Power Eraser устраняет глубоко внедренное и трудно удаляемое вредоносное ПО, такое как "scareware" или "rogueware", которое обычные антивирусные средства выявляют не всегда. Разработано для агрессивного обнаружения и устранения такого типа мошеннических программ и последующего восстановления работоспособности компьютера.
Агрессивный режим обнаружения выявляет потенциальные угрозы и показывает список, позволяющий выбрать объекты для удаления. В качестве угроз может быть ошибочно выявлено больше объектов, чем в Обычном режиме.
Этот инструмент следует использовать с большой осторожностью и только тогда, когда исчерпаны все остальные способы.
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.
Отзывы о программе Norton Power Eraser
виктор про Norton Power Eraser 5.0.0.31 [10-12-2015]
спс разработчикам программа работает достойно ! 1 | | Ответить
Макс про Norton Power Eraser 4.0.0.57 [01-02-2014]
Ничего толком не нашел. Удалил приложение запускающий безопасную программу. | | Ответить
Nixi про Norton Power Eraser 3.1.1.10 [02-12-2012]
Программа достойная, НО не рекомендую пользоваться Norton...ом PE если у Вас установлена "ломаная" Windows, т.к. данные сканирования системы Norton PE отправляет на свой сайт для диагноза.
Вместе с этим он (Norton PE) проверяет обновления системы, "подгружая" данные о ней в MSoft, который в свою очередь проверяет Вашу систему на подлинность. В том случае, если подлинность операционки не подтверждается, ребята из MS "заливают" на Ваш ПК файлик, который начинает совершать маленькие подлости, такие как: блокировка фонового рисунка рабочего стола (он становится чёрным), в правом нижнем углу рабочего стола "висит" надпись, гласящая, что Ваша операционная система не является подлинной. 5 | 1 | Ответить
Steklopaketik в ответ Nixi про Norton Power Eraser 5.0.0.31 [09-10-2016]
Ломаная винда, это что не лицензионная что ли? А кто из нормальных людей пользуется этой гадостью, на неё же ни один качественный антивирус не установится, вообще что бы что то писать, надо хотя бы подумать! | | Ответить
Ростислав про Norton Power Eraser 3.1.0.14 [29-08-2012]
Программа может и очень ,очень хорошая но почемуто она не хочет устанавливатся...Скачалась без проблем,а при установке начала гонять по кругу без остановки...Может я что не так делаю...? | | Ответить
madgahed4121 про Norton Power Eraser 3.0.0.21 [16-06-2012]
Прекрасная утилита!Подчистила и сама убрала за собой.Камп заработал намного быстрее.Совет :если в отчёте Norton Power Eraser 1.5.0.42 показано, лучше удалить по возможности (проги не используемые и игры) начисто.если несовместимо, то увы надо удалять.Просто так Norton Power Eraser 1.5.0.42 пищать не станет. | | Ответить