Norton Power Eraser для Windows

Norton Power Eraser 5.3.0.24

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Описание Norton Power Eraser 5.3.0.24Описание   Скачать Norton Power Eraser 5.3.0.24СКАЧАТЬ (9,19 Мб) Скриншоты Norton Power Eraser 5.3.0.24Скриншоты (6)   Статистика Norton Power Eraser 5.3.0.24Статистика   Отзывы о Norton Power Eraser 5.3.0.24Отзывы (15)  
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4.48 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 4.48 из 5
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Norton Power Eraser устраняет глубоко внедренное и трудно удаляемое вредоносное ПО, такое как "scareware" или "rogueware", которое обычные антивирусные средства выявляют не всегда. Разработано для агрессивного обнаружения и устранения такого типа мошеннических программ и последующего восстановления работоспособности компьютера.

Агрессивный режим обнаружения выявляет потенциальные угрозы и показывает список, позволяющий выбрать объекты для удаления. В качестве угроз может быть ошибочно выявлено больше объектов, чем в Обычном режиме.

Этот инструмент следует использовать с большой осторожностью и только тогда, когда исчерпаны все остальные способы.

Скриншоты Norton Power Eraser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 9 903
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
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Отзывы о программе Norton Power Eraser

виктор про Norton Power Eraser 5.0.0.31 [10-12-2015]

спс разработчикам программа работает достойно !
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Макс про Norton Power Eraser 4.0.0.57 [01-02-2014]

Ничего толком не нашел. Удалил приложение запускающий безопасную программу.
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Nixi про Norton Power Eraser 3.1.1.10 [02-12-2012]

Программа достойная, НО не рекомендую пользоваться Norton...ом PE если у Вас установлена "ломаная" Windows, т.к. данные сканирования системы Norton PE отправляет на свой сайт для диагноза.
Вместе с этим он (Norton PE) проверяет обновления системы, "подгружая" данные о ней в MSoft, который в свою очередь проверяет Вашу систему на подлинность. В том случае, если подлинность операционки не подтверждается, ребята из MS "заливают" на Ваш ПК файлик, который начинает совершать маленькие подлости, такие как: блокировка фонового рисунка рабочего стола (он становится чёрным), в правом нижнем углу рабочего стола "висит" надпись, гласящая, что Ваша операционная система не является подлинной.
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Steklopaketik в ответ Nixi про Norton Power Eraser 5.0.0.31 [09-10-2016]

Ломаная винда, это что не лицензионная что ли? А кто из нормальных людей пользуется этой гадостью, на неё же ни один качественный антивирус не установится, вообще что бы что то писать, надо хотя бы подумать!
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Ростислав про Norton Power Eraser 3.1.0.14 [29-08-2012]

Программа может и очень ,очень хорошая но почемуто она не хочет устанавливатся...Скачалась без проблем,а при установке начала гонять по кругу без остановки...Может я что не так делаю...?
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madgahed4121 про Norton Power Eraser 3.0.0.21 [16-06-2012]

Прекрасная утилита!Подчистила и сама убрала за собой.Камп заработал намного быстрее.Совет :если в отчёте Norton Power Eraser 1.5.0.42 показано, лучше удалить по возможности (проги не используемые и игры) начисто.если несовместимо, то увы надо удалять.Просто так Norton Power Eraser 1.5.0.42 пищать не станет.
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