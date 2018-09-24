Norton Power Eraser устраняет глубоко внедренное и трудно удаляемое вредоносное ПО, такое как "scareware" или "rogueware", которое обычные антивирусные средства выявляют не всегда. Разработано для агрессивного обнаружения и устранения такого типа мошеннических программ и последующего восстановления работоспособности компьютера.

Агрессивный режим обнаружения выявляет потенциальные угрозы и показывает список, позволяющий выбрать объекты для удаления. В качестве угроз может быть ошибочно выявлено больше объектов, чем в Обычном режиме.

Этот инструмент следует использовать с большой осторожностью и только тогда, когда исчерпаны все остальные способы.