Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для лечения зараженного компьютера от вирусов, троянских и шпионских программ, а также от любого другого вредоносного ПО. В своей работе антивирус использует эффективные алгоритмы обнаружения вредоносных программ из арсенала Антивирус Касперского и AVZ.

Помогает обнаружить Adware и Riskware программы, выдает уведомление об устаревших базах данных. Перед лечением или удалением создает резервную копию файлов.

Основные особенности и функции программы:

Установка на зараженный компьютер (в том числе - в Безопасном Режиме Windows).

Единственный тип сканирования - нет необходимости выбирать, какой тип сканирования подойдет лучше.

Комплексная проверка и лечение: поиск вредоносных программ по базам сигнатур, эвристический анализатор.

Сбор информации о системе и интерактивное создание скриптов лечения.

Автоматическое и ручное лечение компьютера от вирусов, троянских программ и червей, шпионского (spyware) и рекламного (adware) ПО, от всех видов руткитов.

Защита от удаления системных файлов.

Возможность запуска программы со съемного и сетевого диска.

Для удаления программы достаточно закрыть главное окно, при этом автоматически удаляются все следы присутствия программы в системе.

Запуск с использованием командной строки.

Обратите внимание на то, что Kaspersky Virus Removal Tool не предоставляет защиту в реальном режиме времени. В программу не входит модуль автоматического обновления вирусных баз, из-за чего для новой проверки компьютера нужно будет снова скачать антивирус с последними вирусными базами.