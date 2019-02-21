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Kaspersky Virus Removal Tool для Windows

Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.21)

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Описание Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.21)Описание   Скачать Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.21)СКАЧАТЬ (152,37 Мб) Скриншоты Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.21)Скриншоты (8)   Статистика Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.21)Статистика   Отзывы о Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.21)Отзывы (36)  
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4.21 из 5, всего оценок - 154
  • Рейтинг программы - 4.21 из 5
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Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для лечения зараженного компьютера от вирусов, троянских и шпионских программ, а также от любого другого вредоносного ПО. В своей работе антивирус использует эффективные алгоритмы обнаружения вредоносных программ из арсенала Антивирус Касперского и AVZ.

Помогает обнаружить Adware и Riskware программы, выдает уведомление об устаревших базах данных. Перед лечением или удалением создает резервную копию файлов.

Основные особенности и функции программы:

  • Установка на зараженный компьютер (в том числе - в Безопасном Режиме Windows).
  • Единственный тип сканирования - нет необходимости выбирать, какой тип сканирования подойдет лучше.
  • Комплексная проверка и лечение: поиск вредоносных программ по базам сигнатур, эвристический анализатор.
  • Сбор информации о системе и интерактивное создание скриптов лечения.
  • Автоматическое и ручное лечение компьютера от вирусов, троянских программ и червей, шпионского (spyware) и рекламного (adware) ПО, от всех видов руткитов.
  • Защита от удаления системных файлов.
  • Возможность запуска программы со съемного и сетевого диска.
  • Для удаления программы достаточно закрыть главное окно, при этом автоматически удаляются все следы присутствия программы в системе.
  • Запуск с использованием командной строки.

Обратите внимание на то, что Kaspersky Virus Removal Tool не предоставляет защиту в реальном режиме времени. В программу не входит модуль автоматического обновления вирусных баз, из-за чего для новой проверки компьютера нужно будет снова скачать антивирус с последними вирусными базами.

Что нового в Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.21)?
  • Обновлена база данных вредоносных программ.
Скриншоты Kaspersky Virus Removal Tool:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)21 / 72 932
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
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Отзывы о программе Kaspersky Virus Removal Tool

Юрий про Kaspersky Virus Removal Tool 17.0.19.0 (2019.02.14) [20-02-2019]

Загружаю!Проверю!Исходя из комментариев по категории"веса" примерно одинаково и ЗА и ПРОТИВ.На данный момент времени "Швейцарского"отношения - НЕЙТРАЛЬНО!
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Филипп Кэркэров про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2018.07.17) [23-07-2018]

прога хорошая
1 | | Ответить

Даша про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2016.01.08) [14-01-2016]

СКАНЕР ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ , НО ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ АНТИВИРУС КАСПЕРСКОГО С ЗАЩИТОЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ KASPERSKY FREE
4 | 18 | Ответить

Роман про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2015.10.12) [17-10-2015]

лучший сканер из бесплатных только один минус нет автоматических обновлений приходится каждый раз скачивать,огромное уважение касперским что сократили вес сканера видно что трудятся касперские и быстрота поражает молодцы
27 | 4 | Ответить

Татьяна про Kaspersky Virus Removal Tool 15.0.19.0 (2015.09.06) [07-09-2015]

Это фигня, ни одного вируса мне не удалил, а "чистил" почти сутки.
7 | 4 | Ответить

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