Поддерживает редактирование PSD файлов и сохранение во всех популярных форматах .jpg, .png, .bmp и т.д. Возможность пакетного изменения изображений.

Предлагает множество интуитивно понятных инструментов для редактирования фотографий (удаление красных глаз, сглаживание морщин, увеличение чёткости, коррекция цвета и др.) для придания портрету "гламурного" качества и желаемой привлекательности.

PhotoInstrument - простой в освоении редактор для обработки цифровых фотографий, предназначенный, в первую очередь, для ретуширования портретных изображений.