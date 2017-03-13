PhotoInstrument - простой в освоении редактор для обработки цифровых фотографий, предназначенный, в первую очередь, для ретуширования портретных изображений.
Предлагает множество интуитивно понятных инструментов для редактирования фотографий (удаление красных глаз, сглаживание морщин, увеличение чёткости, коррекция цвета и др.) для придания портрету "гламурного" качества и желаемой привлекательности.
Поддерживает редактирование PSD файлов и сохранение во всех популярных форматах .jpg, .png, .bmp и т.д. Возможность пакетного изменения изображений.
Вован про Photoinstrument 7.1 Build 717 [26-09-2014]
Была у меня эта прога! Жаль потерял.Не просила регистраци ключей и всякой такой хрени.А сейчас задолбало просит ключь и потом слетает! 3 | 10 | Ответить
Артём про Photoinstrument 7.0 Build 703 [23-05-2014]
Ключи слетают потому что разработчики хитрые и жадные,как и в driver genius. Потому то их программки становятся всё меньше популярными,и заменяются аналогами,даже ещё и лучшими.Жадность - это навсегда. | 8 | Ответить
Серега в ответ Артём про Photoinstrument 7.0 Build 707 [28-07-2014]
"Жадность - это навсегда" сказал человек, который никогда не платит за софт. Прога то уникальная. Фиг найдешь редактор, который проще в использовании и мощнее по возможностям. Что такого, что бы заплатить за то, что тебе нужно и сильно помогает. Жадность мешает? 3 | 1 | Ответить
Дима в ответ Артём про Photoinstrument 7.4 Build 768 [08-10-2015]
Артем, дружок, ну человек же поработал над программой, которая тебе облегчает жизнь. Давай будем поощрять его действо. Спасибо ему за его работу и заплатим.
Сделай, что-то для общества и мы тоже захотим тебя наградить. ))) | | Ответить
Знаток в ответ Дима про Photoinstrument 7.4 Build 786 [24-11-2015]
Просто некоторые скачивают просто побаловаться, протестировать программы, а человек может и рад поблагодарить, только его зарплата/пенсия в 5000...7000 рублей не позволяет. | 1 | Ответить
Коля пират про Photoinstrument 7.0 Build 703 [22-05-2014]
Программка просто супер.Увидел у кореша и поставил себе.Помню были постоянные слёты ключей,потом блокировал ей выход в инэт,вроде перестали слетать.Короче плюнул на всё,купил легальный ключ ещё на 5_ю версию и не жалею,обновы все идут бесплатно. 9 | 2 | Ответить