Format Factory 4.0.0.0 Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и графические файлы, во все наиболее популярные форматы файлов FastStone Image Viewer 6.2 FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого количества форматов. Программа предлагает более 150 эффектов, функции восстановления JPEG-файлов Adobe Photoshop CC 2015.0.1 Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без Photoshop практически никто из них не обходится

XnView 2.39 XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное количество форматов, пакетная обработка файлов, работа со сканерами, захват изображений IrfanView 4.44 IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного конвертера. Распознает многие аудио и видеоформаты, имеются базовые средства обработки графики SmallFoto 7.1 SmallFoto - Программа предназначена для уменьшения и увеличения размеров изображений, преобразования изображений из одного формата в другой, наложения логотипа на изображение, переименования файлов, групповой обработки изображений и т.д.