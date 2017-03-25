Free Video to JPG Converter для Windows

Free Video to JPG Converter 5.0.101.201

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Описание Free Video to JPG Converter 5.0.101.201Описание   Скачать Free Video to JPG Converter 5.0.101.201СКАЧАТЬ (1,38 Мб) Скриншоты Free Video to JPG Converter 5.0.101.201Скриншоты (1)   Статистика Free Video to JPG Converter 5.0.101.201Статистика   Отзывы о Free Video to JPG Converter 5.0.101.201Отзывы (2)  
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4.65 из 5, всего оценок - 20
  • Рейтинг программы - 4.65 из 5
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Free Video to JPG Converter - утилита для конвертирования видео в JPG. Позволяет делать снимки с видео и извлекать кадры из видео файлов, сохраняя их в формате JPG всего одним нажатием клавиши мыши. Идеальный инструмент для создания фотогалереи из вашего домашнего видео.

Позволяет сохранять в файл либо каждый сотый кадр, либо один кадр каждые 10 секунд или же вообще каждый кадр. Разрешение файла равно разрешению исходного видео-файла. Настройки позволяют быстро найти тот участок видео, который нужно сохранить в виде отдельных кадров.

Скриншоты Free Video to JPG Converter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 24 269
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе Free Video to JPG Converter

иван про Free Video to JPG Converter 5.0.72.1223 [26-12-2015]

хорошо
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fff про Free Video to JPG Converter 5.0.46.820 [10-09-2014]

Каждый 100 кадры - странно что не настраиваеться. Мне нужен каждый 25.
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